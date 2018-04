Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e8ff0ff-d94d-46e3-aeed-07a9134121b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kereskedelmi ágazatban tavaly november 10. és december 10. között lezajlott országos szintű munkavédelmi ellenőrzéseknél a vizsgált 1013 munkáltató közül 893 esetében találtak munkavédelmi, illetve munkaegészségügyi hiányosságokat - olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) munkafelügyeleti főosztályának a tárca honlapján közzétett jelentésében. ","shortLead":"A kereskedelmi ágazatban tavaly november 10. és december 10. között lezajlott országos szintű munkavédelmi...","id":"20180421_Veszelyes_uzem_a_vizsgalt_munkaltatok_csaknem_90_szazalekanal_talaltak_munkavedelmi_szabalytalansagot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e8ff0ff-d94d-46e3-aeed-07a9134121b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d98347c-2f47-439e-837a-a672c414f65b","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Veszelyes_uzem_a_vizsgalt_munkaltatok_csaknem_90_szazalekanal_talaltak_munkavedelmi_szabalytalansagot","timestamp":"2018. április. 21. 11:40","title":"Veszélyes üzem: a vizsgált munkáltatók csaknem 90 százalékánál találtak munkavédelmi szabálytalanságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3668be7-f368-4c80-9741-51708c0768f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"9 milliárd dollárért vettek nemrég Mercedes-részvényeket a kínaiak, akiké a Volvo is. Elkezdenék felhasználni, amit megvettek.","shortLead":"9 milliárd dollárért vettek nemrég Mercedes-részvényeket a kínaiak, akiké a Volvo is. Elkezdenék felhasználni, amit...","id":"20180420_volvo_mercedes_daimler_li_shufu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3668be7-f368-4c80-9741-51708c0768f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21e7d47-5cae-40b5-9521-d5b27dc65f9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180420_volvo_mercedes_daimler_li_shufu","timestamp":"2018. április. 20. 12:23","title":"Mercedes-motorok lesznek a Volvókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bruttó átlagkereset 306 ezer forint a KSH friss adatai szerint, az átlagos nettó kereset pedig 203 ezer forint fölött van.","shortLead":"A bruttó átlagkereset 306 ezer forint a KSH friss adatai szerint, az átlagos nettó kereset pedig 203 ezer forint fölött...","id":"20180420_300_ezer_forintnal_is_magasabb_az_atlagkereset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b76c52-fcf6-41fa-8167-c2246004eba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_300_ezer_forintnal_is_magasabb_az_atlagkereset","timestamp":"2018. április. 20. 09:34","title":"300 ezer forintnál is magasabb az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjrendszer hosszabb távon egyáltalán nem áll szilárd alapokon.","shortLead":"A nyugdíjrendszer hosszabb távon egyáltalán nem áll szilárd alapokon.","id":"20180420_Osszekotne_a_kormany_a_nyugdijat_a_gyermekvallalassal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27729d7-345b-46ce-991d-36c9c5453c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de5b4c4-d0dc-4bd3-9271-741bbb58e4c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_Osszekotne_a_kormany_a_nyugdijat_a_gyermekvallalassal","timestamp":"2018. április. 20. 17:27","title":"Összekötné a kormány a nyugdíjat a gyermekvállalással?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b649d5-2537-4763-8426-91929071a8be","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés több állomás speciális akadálymentesítéséről. ","shortLead":"Szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés több állomás speciális akadálymentesítéséről. ","id":"20180421_Huszbol_18_allomast_akadalymentesitenenek_a_3as_metron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b649d5-2537-4763-8426-91929071a8be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd90898-eb9f-4732-af09-b31dbd7c43e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Huszbol_18_allomast_akadalymentesitenenek_a_3as_metron","timestamp":"2018. április. 21. 07:59","title":"Húszból 18 állomást akadálymentesítenének a 3-as metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen állatkínzás miatt.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki dobta a szemétbe a szürke nyuszit. A Szeged Televízió feljelentést tett a rendőrségen...","id":"20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa77711f-7fe0-4d0a-81b2-c967009bc677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f798e419-e67a-40fc-959a-a6b8724d5bf8","keywords":null,"link":"/itthon/20180420_elo_nyuszit_dobtak_a_szeged_televizio_kukajaba","timestamp":"2018. április. 20. 21:55","title":"Élő nyuszit dobtak a Szeged Televízió kukájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9ae5eb-b4e8-4df5-96d6-1453d667edc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előtüntetésen telekocsikat is szerveztek azoknak, akik szombaton a fővárosi tüntetésen részt akarnak venni. ","shortLead":"Az előtüntetésen telekocsikat is szerveztek azoknak, akik szombaton a fővárosi tüntetésen részt akarnak venni. 