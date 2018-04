Bosszúállók: Végtelen háború

A rajongók már szorongatják jegyeiket, hisz néhány nap, és szétrobbantja a kasszákat a 10 éves Marvel moziverzum „születésnapi” durranása (kritikánk jövő héten érkezik!), a film, amely után állítólag semmi nem lesz olyan, mint előtte. Az eddig két Amerika kapitány-filmet rendező Russo-testvérek jelentős drámákat, és komoly vezéráldozatokat ígérnek. Így az őrült titán, Thanos támadása miatt az impozáns számban felvonuló szuperhőscsapat összes tagja retteghet – nem csak a Kapitány és a Vasember, vagyis Chris Evans és Robert Downey Jr., akik elég egyértelműen kijelentették, hogy ők bizony már kiszállnának a franchise-ból. De hogy igazat szóltak-e, illetve mi történik majd velük, még az is lehet, hogy csak a 2019-re ígért következő epizódból fog kiderülni.

Magyar bemutató: április 26.

Deadpool 2.

Ryan Reynolds hosszú évekig küzdött a nagy kedvvel trágárkodó, igen erőszakos és vicces(kedő) (anti)szuperhős mozifilmjéért, de a két évvel ezelőtti első rész abszolút őt igazolta: az ironikus-cinikus, a nézőknek is kiszólogató, különutas Marvel-mutáns elképesztő összegeket hozott a 20th Century Foxnak (és bizonyára sokat lökött Hugh Jackman hasonlóan véres, később Oscarra is jelölt Logan-filmjén is). Bár a folytatás szintúgy keservesen készült el – az első rész rendezője, Tim Miller az előkészületek közben kiszállt a projektből, egy kaszkadőr meghalt a forgatáson – aligha kérdéses, hogy anyagilag mindenképpen megismételhető a bravúr. Aztán, a folytatást majd meglátjuk, hisz a Disney ugye felvásárolta a Foxot, és komoly kérdés, hogy hosszú távon lesz-e kedvük további nagyon korhatáros képregényfilmeket gyártani.

Magyar bemutató: május 17.

Solo: Egy Star Wars-történet

Nos, ez az a film, amelynek a premierjén alighanem már nagyon túl szeretnének lenni a Disney-tulajdonú Lucasfilmnél. A Csillagok háborúja-mozisorozat újraindítása óta ez a film tűnik a legkockázatosabbnak: az egóbajnok csempészlegenda ifjúkori kalandjait taglaló antológia-mozi megszületésével rengeteget kínlódtak. Már javában zajlottak a munkálatok, amikor kreatív nézeteltérések miatt kirúgták a rendezőket (Phil Lord és Christopher Miller a 21 Jump Street-filmek és a Lego-kaland óta számítanak nagy neveknek, de itt valamit nagyon elszámoltak-elnéztek), helyükre a lebonyolítási szempontból igencsak biztonságos főnöknek tűnő Ron Howard érkezett, aki jelentős mértékben újraforgatta a filmet. Ráadásul, állítólag az is hamar kiderült, hogy Alden Ehrenreich finoman szólva se egy Harrison Ford. Mindenesetre bennfentesek azt állítják, nem annyira nagy a baj, hogy a Solót el kéne dugni egy messzi-messzi galaxisban. Hiszen a világpremier Cannes-ban lesz!

Magyar bemutató: május 24.

Jurassic World: Bukott birodalom

Vajon 22 évvel Steven Spielberg Jurassic Parkja után érdekel még valakit, ha tombolni kezdenek a dinoszauruszok? – kérdezhették maguktól néhány éve a Universal fejesei, és a nagyközönség akkora igennel felelt a kérdésre, hogy 2015 júniusában szinte beszakadt tőle a box office-számláló. A külcsínre hibátlan, történetét tekintve erősen a nosztalgiára építő, „megkésett” negyedik rész jóval másfél milliárd dollár felett végzett világszinten, s nem is volt kérdés, hogy hamarosan Chris Pratt és Bryce Dallas Howard visszatér akciózni az őslények közé. A direktor ezúttal J.A. Bayona, A lehetetlen, Az árvaház és a Szólít a szörny rendezője.

Magyar bemutató: június 7.

Ocean's 8 – Az évszázad átverése

Steven Soderbergh sármos-átverős, A-listás férfisztárokkal alaposan kidekorált Ocean's-mozisorozata három részt termelt ki a kétezres években, és most hamarosan bemenőzik a moziba George Clooney, azaz Danny lánytestvére, Debbie, vagyis Sandra Bullock is, aki hozza magával a csapatát, hogy együtt bebizonyíthassák: ők is vannak olyan lazák és rafináltak, hogy sikeresen és trükkösen kiraboljanak egy fellengzős társaságot. Az előzetesen igen hangulatosnak tűnő, Gary Ross (Az éhezők viadala) által dirigált heist-móka további főszereplői: Helena Bonham Carter, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina és Sarah Paulson!

Magyar bemutató: június 21.

A hihetetlen család 2.

Bár sokáig azt lehetett gondolni, hogy a Pixar szellemi fölényének még a folytatások se tudnak ártani, hiába volt tökéletes a Toy Story mindkét folytatása, a Verdák 2. óta azért érdemes kicsit tartani a számítógépes animáció úttörőinek második nekifutásaitól. Irdatlan úr és bűbájos szuperhős famíliája közel másfél évtized után tér vissza a szélesvászonra, és már csak azért sem öregedtek egy percet sem, mert az új történet nagyjából ott kezdődik majd, ahol az előző véget ért. Meglepetés lenne, ha nem ez lenne a nyár legvonzóbb családi mozija!

Magyar bemutató: július 19.

Mamma Mia: Sose hagyjuk abba

A hatalmas sikerű színházi musical ellenére a filmváltozat egy viccnek indulhatott, amelyben jól érzi magát Meryl Streep és Pierce Brosnan, és a többi fahangú nagy és kevésbé ismert színész. Aztán az ABBA-életműre felfűzött jukebox musical adaptációja akkora szenzáció lett 2008-ban, hogy a júliusi bemutató után jó pár hónappal még hírnek számított mifelénk, hogy egy budapesti moziban elkaptak valakit, aki kalózfelvételt akart készíteni a filmről. A második rész csupa kérdőjel. Miről fog szólni? Oké, lesznek benne flashbackek Donna fiatalkoráról (Lily James ügyes választásnak tűnik), s lánya (Amanda Seyfried) jelenidős boldogsága is komoly hangsúlyokat kap majd, na de mi lesz a dalokkal? Mármint, maradt annyi ABBA-sláger, amellyel ki lehet tölteni egy újabb fergeteges stábbulit? Vagy ugyanazok szólnak majd, kicsikét másképpen?

Magyar bemutató: július 19.

A Hangya és a Darázs

Nem az összezsugorodni képes Scott Lang (Paul Rudd) eredetfilmje volt a Marvel moziverzum legsikeresebb darabja, de játékosságban, könnyedségben képes volt kicsit mást is nyújtani a megbízhatóan ugyanolyan többi produkcióhoz képest. Azt persze már sosem fogjuk megtudni, hogy milyen lett volna az első Hangya-mozi, ha a zseniális Edgar Wright nem száll ki a projektből, mindenesetre a második különálló „hangyásodás” előzeteseit nézve a vígjátékokra szakosodott Peyton Reed szívesen és lelkesen maradt még egy menetre. Scott Lang ugye nem szerepel a Végtelen háborúban, ellenben remekül érzi magát majd szuperhőstársa, a Darázs (Evangeline Lilly) társaságában – és még az is lehet, hogy aztán majd ők is csatlakoznak a Bosszúállók jövőre esedékes, egyelőre alcím nélküli visszatéréséhez.

Magyar bemutató: július 26.

Mission: Impossible – Utóhatás

Tom Cruise is tud hibázni (mint például amikor elvállalta A múmia főszerepét, amely tavaly minden szinten megbukott, s a Universal visszavonulót is fújt a frissen bejelentett szörnyfilmes moziszériájának), de ha Ethan Huntként kell lehetetlen küldetést végrehajtania, 1996 óta tévedhetetlen. A hatodik kémes mutatványtól is nagyjából azt várhatjuk, amit a többitől: tempót, magabiztosságot, és egy változatlanul bevállalós Cruise-t, aki annyira nem bírt magával most sem, hogy a forgatáson kis híján ott hagyta a fogát. Ó, igen: és ez lesz a film, amiben Henry „Superman” Cavill tömött bajuszt visel, amelyet a Warner szakemberei igencsak sikertelenül próbáltak róla leretusálni Az Igazság Ligája pótforgatásait követően.

Magyar bemutató: augusztus 2.

Meg – Az őscápa

Jason Statham egy bazi nagy cápa ellen! Ezt mindenképpen látni kell – vagy hát, a készítők valószínűleg abban bíznak, hogy egy ilyen abszurd összecsapásról a nyaralók sem akarnak majd lemaradni. Dwayne Johnsonnak ugye nagyjából bejött az óriásállatos biznisz – aztán majd meglátjuk, hogy ebben az esetben hányan jönnek izgalomba a Zs-kategóriás ötlettől. És Statham mennyire tudja majd visszafojtani a röhögést.

Magyar bemutató: augusztus 9.