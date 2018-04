Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2756c0a-5ef0-4a16-9794-75aff2c52946","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőben fellépő turbulenciáról a repülésügyi szakemberek azt mondják, hogy szinte teljesen veszélytelen. Időnként azért bebizonyosodik, hogy szó szerint igazuk van: szinte.","shortLead":"A levegőben fellépő turbulenciáról a repülésügyi szakemberek azt mondják, hogy szinte teljesen veszélytelen. Időnként...","id":"20180422_air_india_boeing_787_dreamliner_turbulencia_ablak_panel_kiszakadt_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2756c0a-5ef0-4a16-9794-75aff2c52946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef7170a-8c1c-47b9-95af-2f3b76997787","keywords":null,"link":"/tudomany/20180422_air_india_boeing_787_dreamliner_turbulencia_ablak_panel_kiszakadt_video","timestamp":"2018. április. 22. 20:03","title":"Akkora turbulencia volt a levegőben, hogy kiszakadt a repülőgépen az egyik ablakpanel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d1325-4086-4059-921d-c30b51a7e415","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy ember meg is sérült, amikor a gyanúsított részegen autózott a településen.","shortLead":"Egy ember meg is sérült, amikor a gyanúsított részegen autózott a településen.","id":"20180422_ittas_vezetes_gyenesdias","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449d1325-4086-4059-921d-c30b51a7e415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5372ac4e-b707-4e09-be24-ab9c6bb71204","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_ittas_vezetes_gyenesdias","timestamp":"2018. április. 22. 11:41","title":"Elkapták a svájci férfit, aki Cadillacjével végigtarolta Gyenesdiást, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a972c3e8-8241-4c28-abfd-b9942401e9c6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A legnagyobb tétet egy londoni klub tagja tette meg.","shortLead":"A legnagyobb tétet egy londoni klub tagja tette meg.","id":"20180421_Milliokert_keltek_el_egy_arveresen_Tokaji_aszuk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a972c3e8-8241-4c28-abfd-b9942401e9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb09665-a7ca-432c-aebc-ae0666415477","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Milliokert_keltek_el_egy_arveresen_Tokaji_aszuk","timestamp":"2018. április. 21. 20:56","title":"Milliókért keltek el egy árverésen Tokaji aszúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6","c_author":"hvg.hu/napi.hu","category":"gazdasag","description":"Hibás adatokat adott meg a hatóság egy pályázat lebonyolításakor, ez tűnt fel az ajánlattevőknek. Bár végül a NAV nem hirdetett eredményt a pályázaton, a Közbeszerzési Döntőbizottság nyolcmillió forintos bírságot szabott ki az állami hivatalra.","shortLead":"Hibás adatokat adott meg a hatóság egy pályázat lebonyolításakor, ez tűnt fel az ajánlattevőknek. Bár végül a NAV nem...","id":"20180422_Az_adohatosagot_birsagolta_meg_a_Kozbeszerzesi_Dontobizottsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce176a2b-a42b-4680-8b4f-63dfd3e19bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575f1e34-f9d1-4208-b4cb-7ebcb1320f3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Az_adohatosagot_birsagolta_meg_a_Kozbeszerzesi_Dontobizottsag","timestamp":"2018. április. 22. 11:50","title":"Az adóhatóságot bírságolta meg a Közbeszerzési Döntőbizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","shortLead":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","id":"20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a73772-82ae-4c80-a99b-fa40b885b821","keywords":null,"link":"/sport/20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","timestamp":"2018. április. 23. 12:01","title":"Sok volt a bukta, kirúgták Bódog Tamást a Diósgyőrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot azért mégiscsak az amerikai szuperprodukciók uralják. Alábbi összeállításunkban sorra vesszük azokat a címeket, amelyek minden bizonnyal tömegeket vonzanak majd a multiplexekbe a következő hónapokban.","shortLead":"Bár a hagyományos blockbuster-szezon 2018-ban a szokásosnál kevésbé szorítkozik a tavaszra és nyárra, ezt az időszakot...","id":"20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf5dd5f-76f3-4d5e-b8ff-a129dc41fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d6bd47-e578-4206-9220-6ebeb95e3df6","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Oszig_ezektol_a_filmektol_varja_a_legtobb_penzt_Hollywood","timestamp":"2018. április. 22. 20:00","title":"Őszig ezektől a filmektől várja a legtöbb pénzt Hollywood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kikapcsolták a hangszórókat, amelyeken híradásokat, dél-koreai popzenét és antikommunista szövegeket üvöltetnek át Észak-Koreába.","shortLead":"Kikapcsolták a hangszórókat, amelyeken híradásokat, dél-koreai popzenét és antikommunista szövegeket üvöltetnek át...","id":"20180423_DelKorea_bekulne_nem_uvoltetik_at_hangszorokon_a_hiradokat_Eszakra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a170a52-a602-4d7d-8b0d-36707145b3d0","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_DelKorea_bekulne_nem_uvoltetik_at_hangszorokon_a_hiradokat_Eszakra","timestamp":"2018. április. 23. 05:39","title":"Dél-Korea békülne: nem üvöltetik át hangszórókon a híradókat Északra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e79e00-3593-435e-b9e0-e66a72e6e842","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jobbik szerint egyoldalúság van a közmédiában, de Dobos Menyhért közmédiafőnök szerint mindez nem igaz, és bőven van erre bizonyítékuk, ott van például az 5(!) percnyi felszólalás lehetősége is. \r

","shortLead":"A Jobbik szerint egyoldalúság van a közmédiában, de Dobos Menyhért közmédiafőnök szerint mindez nem igaz, és bőven van...","id":"20180421_A_kozmedia_allitja_a_valasztas_alatt_is_fuggetlenul_es_hitelesen_tajekoztattak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9e79e00-3593-435e-b9e0-e66a72e6e842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d6743d-2674-4f4a-bf2f-8fdda525a1c3","keywords":null,"link":"/kultura/20180421_A_kozmedia_allitja_a_valasztas_alatt_is_fuggetlenul_es_hitelesen_tajekoztattak","timestamp":"2018. április. 21. 15:35","title":"A közmédia állítja: a választás alatt is függetlenül és hitelesen tájékoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]