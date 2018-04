Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70a99297-9a4b-47da-9ce3-f4ec17d6ec8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Narancs videóján látszik a hömpölygő tömeg.","shortLead":"A Magyar Narancs videóján látszik a hömpölygő tömeg.","id":"20180422_Dronvideon_lathato_hanyan_voltak_a_szombati_tuntetesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a99297-9a4b-47da-9ce3-f4ec17d6ec8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470c05d5-0039-448a-864d-b7314a6d5cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Dronvideon_lathato_hanyan_voltak_a_szombati_tuntetesen","timestamp":"2018. április. 22. 13:47","title":"Drónvideón látható, hányan voltak a szombati tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi hétfőn lövöldözött légpuskával járókelőkre Székesfehérváron. ","shortLead":"A férfi hétfőn lövöldözött légpuskával járókelőkre Székesfehérváron. ","id":"20180421_Elozetesbe_kerult_a_lakasa_ablakabol_lovoldozo_ferfi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c3ad4b-c104-40e0-a152-cde56c9dfe8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46429e9b-3478-457a-a205-06d1e18c65e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180421_Elozetesbe_kerult_a_lakasa_ablakabol_lovoldozo_ferfi","timestamp":"2018. április. 21. 13:09","title":"Előzetesbe került a lakása ablakából lövöldöző férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"930df523-ba53-4b41-8518-edf99197adbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sherlockhoz méltón osztotta ki kollégáját.","shortLead":"Sherlockhoz méltón osztotta ki kollégáját.","id":"20180423_Benedict_Cumberbatch_kiakadt_Martin_Freeman_kritikaja_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=930df523-ba53-4b41-8518-edf99197adbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17371740-ef73-4bfa-92af-5ac95de48fb0","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Benedict_Cumberbatch_kiakadt_Martin_Freeman_kritikaja_miatt","timestamp":"2018. április. 23. 11:08","title":"Benedict Cumberbatch kiakadt Martin Freeman kritikája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tizedik napja forrong Jereván.","shortLead":"Tizedik napja forrong Jereván.","id":"20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4e2dfb8-39df-42bf-89de-9f8c569df93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718e727b-c0d9-4dd5-884f-9f5c188e3ff7","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_ormenyek_is_tudnak_tuntetni__dronfelvetel","timestamp":"2018. április. 22. 20:59","title":"Az örmények is tudnak tüntetni - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e7850c-9b01-4534-998e-41039dd06bfa","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Windsori rezidenciáján, családi körben ünnepelte szombaton 92. születésnapját a brit uralkodó, de a szokásoktól eltérően ezúttal azért szerveztek számára egy nagyszabású születésnapi partit is.","shortLead":"Windsori rezidenciáján, családi körben ünnepelte szombaton 92. születésnapját a brit uralkodó, de a szokásoktól...","id":"20180421_Igazi_sztarparade_lesz_Erzsebet_kiralyno_szulinapjan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42e7850c-9b01-4534-998e-41039dd06bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0441d450-d439-4f7e-9014-e3b9610955a4","keywords":null,"link":"/elet/20180421_Igazi_sztarparade_lesz_Erzsebet_kiralyno_szulinapjan","timestamp":"2018. április. 21. 12:45","title":"Igazi sztárparádé lesz Erzsébet királynő szülinapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","shortLead":"Vasárnap este két autó ütközött össze az 54-es főúton.","id":"20180423_halalos_baleset_54es_fout","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a92d9e9-488c-4a7b-a115-a2e0c1f9404f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180423_halalos_baleset_54es_fout","timestamp":"2018. április. 23. 00:11","title":"Sajnos halálos balesettel végződött a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions of Gideont azonban még nem hallhatta a közönség.","shortLead":"A Mystery of Love-val már fellépett az Oscar-gálán, ugyanis jelölték a legjobb eredeti betétdal kategóriában, a Visions...","id":"20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56a423cb-b611-432c-b4e7-fc3afb322c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab7eaf0-a9ef-4599-a287-438e1f753cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Sufjan_Stevens_vegre_eloben_is_eloadta_a_Szolits_a_nevedenhez_irt_dalait__video","timestamp":"2018. április. 23. 11:18","title":"Sufjan Stevens végre élőben is előadta a Szólíts a neveden betétdalait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a853041e-ef52-40fc-8131-dbf14a68af08","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 35 millió forintnak megfelelő összeget fizetett egy gyűjtő a több mint száz éve tengersírban nyugvó Titanicon felszolgált legelső ételsor menüjéért. Ez az egyetlen, sértetlenül fennmaradt étlap.","shortLead":"Több mint 35 millió forintnak megfelelő összeget fizetett egy gyűjtő a több mint száz éve tengersírban nyugvó Titanicon...","id":"20180422_35_millio_a_Titanivmenuert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a853041e-ef52-40fc-8131-dbf14a68af08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6b7d00-3c67-4eb7-9d67-21346156ca2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_35_millio_a_Titanivmenuert","timestamp":"2018. április. 22. 14:39","title":"35 millió a Titanic-menüért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]