[{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy vaddisznóban mutatta ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Egy vaddisznóban mutatta ki a kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","id":"20180423_sertespestis_hevesben_vaddisznoban_nebih","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee6bbd2-5d93-46d4-9755-3125b35c88bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_sertespestis_hevesben_vaddisznoban_nebih","timestamp":"2018. április. 23. 10:07","title":"Az afrikai sertéspestis már Hevesben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a munka becsületéről beszélt a XI. Szakma sztár fesztiválon, a HírTV pedig megkérdezte, mit üzen a tüntető fiataloknak. Videó.","shortLead":"A miniszterelnök a munka becsületéről beszélt a XI. Szakma sztár fesztiválon, a HírTV pedig megkérdezte, mit üzen...","id":"20180423_Orban_uzent_a_tunteto_fiatalokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ad739-f099-4051-a5d5-8923bd12e7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Orban_uzent_a_tunteto_fiatalokat","timestamp":"2018. április. 23. 14:49","title":"Orbán üzent a tüntető fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31620c52-5e37-4144-ace6-132df8558d2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Uljanovszk megye kormányzója aláírta a Lenin-rend újraalapításáról szóló rendeletet, így a bolsevik forradalom vezérének kis szobrát ismét megkaphatják a kimagasló eredményt elért művészek. ","shortLead":"Uljanovszk megye kormányzója aláírta a Lenin-rend újraalapításáról szóló rendeletet, így a bolsevik forradalom...","id":"20180423_Amire_mar_vartunk__ismet_lesz_Oroszorszagban_Lenindij","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31620c52-5e37-4144-ace6-132df8558d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33d3780-5d57-4ece-8560-4ccc6ed0ee14","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_Amire_mar_vartunk__ismet_lesz_Oroszorszagban_Lenindij","timestamp":"2018. április. 23. 17:40","title":"Amire már vártunk: ismét lesz Oroszországban Lenin-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0cd9a0-d219-4d5e-a801-4e0c6d654cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren 720S bizony nem játékszer gyerekek kezében.","shortLead":"A McLaren 720S bizony nem játékszer gyerekek kezében.","id":"20180423_Video_McLaren_720S_karambol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd0cd9a0-d219-4d5e-a801-4e0c6d654cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ec730-b1b7-47de-9794-77630e99fb0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Video_McLaren_720S_karambol","timestamp":"2018. április. 23. 12:21","title":"Videó: Nővére McLarenjét törte össze egy 19 éves srác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha hinni lehet a miniszterelnök vagyonnyilatkozatának, az összes megtakarítása harmadát befizette büntetésként.","shortLead":"Ha hinni lehet a miniszterelnök vagyonnyilatkozatának, az összes megtakarítása harmadát befizette büntetésként.","id":"20180423_Orban_sarga_csekken_fizette_be_a_buntetest_miutan_gyerekekkel_kampanyolt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9ce9c8-b795-4f2e-b27f-b5d4125a9247","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Orban_sarga_csekken_fizette_be_a_buntetest_miutan_gyerekekkel_kampanyolt","timestamp":"2018. április. 23. 11:20","title":"Orbán sárga csekken fizette be a büntetést, miután gyerekekkel kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c0cb3-a658-4da2-8968-4d675ca29802","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eltörölné a minimálbért a Világbank, megkönnyítené az alkalmazottak kirúgását, hogy a munkaadók jobban fejleszthessenek a robotikába és az automatizálás területén. ÉS ez még nem minden, amit a pénzügyi szervezet ajánl.\r

\r

","shortLead":"Eltörölné a minimálbért a Világbank, megkönnyítené az alkalmazottak kirúgását, hogy a munkaadók jobban fejleszthessenek...","id":"20180422_Vilagbank_nullaoras_szerzodes_ne_legyen_minimalber","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47c0cb3-a658-4da2-8968-4d675ca29802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f85e12-55b5-49d2-bc2d-ed8e82ac02c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Vilagbank_nullaoras_szerzodes_ne_legyen_minimalber","timestamp":"2018. április. 22. 09:52","title":"Világbank: nullaórás szerződés, ne legyen minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb84482-9a4e-4b25-ab64-9ad73316a325","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok edző-férje most lett harminc. Biztosan emlékezetes marad a születésnapja.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok edző-férje most lett harminc. Biztosan emlékezetes marad a születésnapja.","id":"20180423_igazan_kulonleges_helyen_unnepelt_hosszu_es_tusup","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb84482-9a4e-4b25-ab64-9ad73316a325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82876258-d5d8-4b49-9f18-7f0b04b5d0c1","keywords":null,"link":"/sport/20180423_igazan_kulonleges_helyen_unnepelt_hosszu_es_tusup","timestamp":"2018. április. 23. 12:52","title":"Igazán különleges helyen ünnepelt Hosszú és Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mást sem akarnak a magyar gyerekek, mint focizni, legalábbis a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Mást sem akarnak a magyar gyerekek, mint focizni, legalábbis a hivatalos adatok szerint.","id":"20180423_Vagy_focinagyhatalom_lettunk_vagy_valaki_trukkozik_a_szamokkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eaa2e0-53cb-448d-8b32-171db215a17f","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Vagy_focinagyhatalom_lettunk_vagy_valaki_trukkozik_a_szamokkal","timestamp":"2018. április. 23. 08:04","title":"Vagy focinagyhatalom lettünk, vagy valaki trükközik a számokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]