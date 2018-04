Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaba8a6e-9db0-4a3d-8de2-4595ee515f35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Putyin dobja a Mercit, Josh Cartu megjáratta új Ferrariját és megmutatjuk a Ford Focus olcsó alapmodelljét.","shortLead":"Putyin dobja a Mercit, Josh Cartu megjáratta új Ferrariját és megmutatjuk a Ford Focus olcsó alapmodelljét.","id":"20180422_top_autos_hirek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaba8a6e-9db0-4a3d-8de2-4595ee515f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7ebb98-3902-4499-ad7c-527e95a16773","keywords":null,"link":"/cegauto/20180422_top_autos_hirek","timestamp":"2018. április. 22. 16:51","title":"Tolatóradar: Befékezett az Audi sofőrje a balesethez igyekvő mentőautó előtt az M0-áson – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Özönlenek a befektetők a bővülő cannabisiparba, miután a marihuána legalizálása óriási profittal kecsegtet.","shortLead":"Özönlenek a befektetők a bővülő cannabisiparba, miután a marihuána legalizálása óriási profittal kecsegtet.","id":"201813__marihuana__tagulo_piac__szesztestver__uj_erzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f4d25-e3be-4d05-9729-94f6b12585d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201813__marihuana__tagulo_piac__szesztestver__uj_erzes","timestamp":"2018. április. 22. 10:30","title":"A Wall Street-i befektetők is fejest ugrottak a marihuánaüzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha hinni lehet a miniszterelnök vagyonnyilatkozatának, az összes megtakarítása harmadát befizette büntetésként.","shortLead":"Ha hinni lehet a miniszterelnök vagyonnyilatkozatának, az összes megtakarítása harmadát befizette büntetésként.","id":"20180423_Orban_sarga_csekken_fizette_be_a_buntetest_miutan_gyerekekkel_kampanyolt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9ce9c8-b795-4f2e-b27f-b5d4125a9247","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Orban_sarga_csekken_fizette_be_a_buntetest_miutan_gyerekekkel_kampanyolt","timestamp":"2018. április. 23. 11:20","title":"Orbán sárga csekken fizette be a büntetést, miután gyerekekkel kampányolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0cd9a0-d219-4d5e-a801-4e0c6d654cf4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A McLaren 720S bizony nem játékszer gyerekek kezében.","shortLead":"A McLaren 720S bizony nem játékszer gyerekek kezében.","id":"20180423_Video_McLaren_720S_karambol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd0cd9a0-d219-4d5e-a801-4e0c6d654cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ec730-b1b7-47de-9794-77630e99fb0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_Video_McLaren_720S_karambol","timestamp":"2018. április. 23. 12:21","title":"Videó: Nővére McLarenjét törte össze egy 19 éves srác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feb9adca-6bf2-4ce2-83bc-1c1169348353","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Macron üzent a magyar kormánynak is; Varga Mihály maradhat a gazdasági miniszter; beindult a találgatás, a gyerekek adójából kapjanak-e a szülők, vagy járjon-e több nyugdíj annak, aki gyereket vállal. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Macron üzent a magyar kormánynak is; Varga Mihály maradhat a gazdasági miniszter; beindult a találgatás, a gyerekek...","id":"20180422_Es_akkor_kiderult_hogyan_dofne_hatha_Brusszel_es_Macron_a_magyar_kormanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=feb9adca-6bf2-4ce2-83bc-1c1169348353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b1640-6fa4-4c04-b9c6-ee08cb08c44e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Es_akkor_kiderult_hogyan_dofne_hatha_Brusszel_es_Macron_a_magyar_kormanyt","timestamp":"2018. április. 22. 08:00","title":"És akkor kiderült, hogyan döfné hátba Brüsszel a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta fontosnak kiemelni a festőzseni életéből a National Geographic Picasso-sorozatának első két része. Kritikánk.","shortLead":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta...","id":"20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16dc0b8-b01b-4608-a879-268fbca85d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","timestamp":"2018. április. 23. 19:55","title":"Picasso egy öntelt hólyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b6f198-8794-44ae-bcc8-0a3fcdfd4580","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Revealu csapata nyerte a hétvégén a Global Legal Hackathlon döntőjét.","shortLead":"A Revealu csapata nyerte a hétvégén a Global Legal Hackathlon döntőjét.","id":"20180423_New_Yorkban_nyert_startupversenyt_a_Facebook_adatbotranya_kapcsan_is_gyogyirt_kinalo_magyar_ceg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b6f198-8794-44ae-bcc8-0a3fcdfd4580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7a499d-451b-477c-877c-a5b1917d6e7c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180423_New_Yorkban_nyert_startupversenyt_a_Facebook_adatbotranya_kapcsan_is_gyogyirt_kinalo_magyar_ceg","timestamp":"2018. április. 23. 11:29","title":"New Yorkban nyert startup-versenyt a Facebook adatbotránya kapcsán is gyógyírt kínáló magyar cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon kapott választ.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki pártok közti feszültségekről kérdezték, ő meg elmondott mindent, és ő is kérdezett, amire nem nagyon...","id":"20180422_Hadhazy_bohocot_csinalt_a_koztevebol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b8f6694-05e8-4ab5-b061-c65273cd5d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe69d97-fc14-4a8c-9c64-a0c03dc20a27","keywords":null,"link":"/itthon/20180422_Hadhazy_bohocot_csinalt_a_koztevebol","timestamp":"2018. április. 22. 10:16","title":"Hadházy bohócot csinált a köztévéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]