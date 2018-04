Bevett show-elem a Foo Fighters (és más zenekarok, pl, a Green Day) koncertjein, hogy a közönségből felhívnak valakit, aki egy-egy számra beszállhat a buliba. Általában megmutatják az illetőnek az adott (nem bonyolult) dal akkordjait, és így be tud kapcsolódni a szám előadásába.

Nagyjából ez volt várható Austinban is. Ám ott egy – KISS-frontemberre maszkírozott fiú – átvette a gitárt, és úgy játszotta a Monkey Wrench-et, mintha mindig is a Foo Fighters tagja lett volna: nemcsak a kíséretet, a szólót is lenyomta, sőt a végén még énekelt is kicsit.

A srác ugyan nem mutatkozott be a felszólításra sem (ezért Kiss-srácnak hívta őt Grohl), de később kiderült Yayo Sancheznek hívják.