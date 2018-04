Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt már tudjuk, hogy fiú lett Vilmos és Katalin harmadik gyereke. A nevére viszont még várni kell.","shortLead":"Azt már tudjuk, hogy fiú lett Vilmos és Katalin harmadik gyereke. A nevére viszont még várni kell.","id":"20180423_Megszuletett_de_mi_lesz_a_neve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8306f015-d3dc-45b0-9333-9062bc6acb1b","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_de_mi_lesz_a_neve","timestamp":"2018. április. 23. 15:13","title":"Megszületett, de mi lesz a neve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mást sem akarnak a magyar gyerekek, mint focizni, legalábbis a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"Mást sem akarnak a magyar gyerekek, mint focizni, legalábbis a hivatalos adatok szerint.","id":"20180423_Vagy_focinagyhatalom_lettunk_vagy_valaki_trukkozik_a_szamokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a03928de-3685-4611-8dee-9d94e092b8af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86eaa2e0-53cb-448d-8b32-171db215a17f","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Vagy_focinagyhatalom_lettunk_vagy_valaki_trukkozik_a_szamokkal","timestamp":"2018. április. 23. 08:04","title":"Vagy focinagyhatalom lettünk, vagy valaki trükközik a számokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha valaki jó a szakmájában, sikerrel szerepel országos szakmai versenyen, annak legyen nyitott a felsőoktatás, könnyebben léphessen be oda – mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke.","shortLead":"Ha valaki jó a szakmájában, sikerrel szerepel országos szakmai versenyen, annak legyen nyitott a felsőoktatás,...","id":"20180423_Korabban_meg_gimnaziumokat_akart_bezartani_most_kinyitna_az_egyetemeket_a_jo_szakmunkasoknak_Parragh_Laszlo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdb03317-f3bc-48e8-8fa3-31dfffbef7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261184d8-f766-47bb-bd8a-bb30b1ad98eb","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Korabban_meg_gimnaziumokat_akart_bezartani_most_kinyitna_az_egyetemeket_a_jo_szakmunkasoknak_Parragh_Laszlo","timestamp":"2018. április. 23. 14:39","title":"Korábban gimnáziumokat akart bezáratni, most kinyitná az egyetemeket a jó szakmunkásoknak Parragh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a munka becsületéről beszélt a XI. Szakma sztár fesztiválon, a HírTV pedig megkérdezte, mit üzen a tüntető fiataloknak. Videó.","shortLead":"A miniszterelnök a munka becsületéről beszélt a XI. Szakma sztár fesztiválon, a HírTV pedig megkérdezte, mit üzen...","id":"20180423_Orban_uzent_a_tunteto_fiatalokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75ad739-f099-4051-a5d5-8923bd12e7a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Orban_uzent_a_tunteto_fiatalokat","timestamp":"2018. április. 23. 14:49","title":"Orbán üzent a tüntető fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Özönlenek a befektetők a bővülő cannabisiparba, miután a marihuána legalizálása óriási profittal kecsegtet.","shortLead":"Özönlenek a befektetők a bővülő cannabisiparba, miután a marihuána legalizálása óriási profittal kecsegtet.","id":"201813__marihuana__tagulo_piac__szesztestver__uj_erzes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec96fed-7335-4c89-be30-cffb2616ee66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498f4d25-e3be-4d05-9729-94f6b12585d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/201813__marihuana__tagulo_piac__szesztestver__uj_erzes","timestamp":"2018. április. 22. 10:30","title":"A Wall Street-i befektetők is fejest ugrottak a marihuánaüzletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A gázolásos merényletnek végül 10 halálos áldozata lett. A rendőrség szerint elszigetelt esetről van szó. ","shortLead":"A gázolásos merényletnek végül 10 halálos áldozata lett. A rendőrség szerint elszigetelt esetről van szó. ","id":"20180424_Torontoi_halalos_gazolas_letartoztattak_egy_25_eves_diakot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6b10d55-6ccf-4ff8-afd1-972ad90c7f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d674e1-37d0-4220-a222-70a935e91aa5","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Torontoi_halalos_gazolas_letartoztattak_egy_25_eves_diakot","timestamp":"2018. április. 24. 05:30","title":"Torontói halálos gázolás: letartóztattak egy 25 éves diákot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971689bd-ec89-4cb6-89a8-082922612439","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavarta a vasárnapi pihenést egy robotoló bajor gazda. Az időjárás miatt csúszott a mezőgazdasági munkákkal a farmer, ezért vasárnap próbálta behozni a lemaradást. Feljelentették.","shortLead":"Zavarta a vasárnapi pihenést egy robotoló bajor gazda. Az időjárás miatt csúszott a mezőgazdasági munkákkal a farmer...","id":"20180422_Vasarnap_is_dolgozott__feljelentettek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971689bd-ec89-4cb6-89a8-082922612439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269455a2-41c6-40ae-9413-a0ad03248ccf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180422_Vasarnap_is_dolgozott__feljelentettek","timestamp":"2018. április. 22. 10:00","title":"Vasárnap is dolgozott - feljelentették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","shortLead":"Tizenöt képviselő az utolsó pillanatban átült a legesélyesebb, de kitiltott pártba. Így mégis indulhatnak,","id":"20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51d5411-c803-4ab3-8b50-995375dc106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10886e-b4a7-452e-87a9-976d61f57331","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Bazi_nagy_torok_osszefogas_kijatszottak_Erdogan_trukkozeset","timestamp":"2018. április. 22. 21:46","title":"Bazi nagy török összefogás: kijátszották Erdogan trükközését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]