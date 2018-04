Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e6e5c74-3b74-4883-ba56-b92b63eac213","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állva repüléssel a légitársaságok járatonként mintegy 20 százalékkal több utast tudnának szállítani.","shortLead":"Az állva repüléssel a légitársaságok járatonként mintegy 20 százalékkal több utast tudnának szállítani.","id":"20180423_Olcsobb_lesz_a_jegy_ha_hajlando_allva_utazni__a_repulon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6e5c74-3b74-4883-ba56-b92b63eac213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7023ab8-4804-447d-94fd-425f07b03662","keywords":null,"link":"/kkv/20180423_Olcsobb_lesz_a_jegy_ha_hajlando_allva_utazni__a_repulon","timestamp":"2018. április. 23. 10:46","title":"Olcsóbb lesz a jegy, ha hajlandó állva utazni - a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7d1b82-8812-4675-ae95-b17ffcfbe69d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy lezárja hosszú ideje tartó katonai együttműködési programját Szlovéniával, mert Ljubljana túlzottan oroszbarát politikát folytat - közölték a szlovén lapok a POP TV tudósítására hivatkozva.","shortLead":"Az Egyesült Államok azt tervezi, hogy lezárja hosszú ideje tartó katonai együttműködési programját Szlovéniával, mert...","id":"20180422_Az_USA_szerint_Szlovenia_tulzottan_oroszbarat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d7d1b82-8812-4675-ae95-b17ffcfbe69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4092ad00-5ac0-468b-a586-1dbdb4c8bf66","keywords":null,"link":"/vilag/20180422_Az_USA_szerint_Szlovenia_tulzottan_oroszbarat","timestamp":"2018. április. 22. 22:28","title":"Az USA szerint Szlovénia túlzottan oroszbarát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy pécsi hotel tűzfalára egy kölyökkutya képe került a kétfarkúak Rózsa Sándor I. Kampánypénz Tékozló Alapjának jóvoltából.","shortLead":"Egy pécsi hotel tűzfalára egy kölyökkutya képe került a kétfarkúak Rózsa Sándor I. Kampánypénz Tékozló Alapjának...","id":"20180423_cukisag_keszult_az_elherdalt_kampanypenzbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b09bf75-2fe8-46d2-abce-4273959e0c37","keywords":null,"link":"/elet/20180423_cukisag_keszult_az_elherdalt_kampanypenzbol","timestamp":"2018. április. 23. 12:31","title":"Cukiság készült az elherdált kampánypénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vérvétellel már ki lehet mutatni a pajzsmirigy-túlműködést. ","shortLead":"Egy vérvétellel már ki lehet mutatni a pajzsmirigy-túlműködést. ","id":"20180424_Foleg_a_noket_erinti_a_pajzsmirigytulmukodes__ime_a_tunetek_amire_figyelni_kell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14f31d5-74f2-4dc9-b88b-330b11fbdee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd123c1-9c36-4723-8d4c-5605bfe67400","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Foleg_a_noket_erinti_a_pajzsmirigytulmukodes__ime_a_tunetek_amire_figyelni_kell","timestamp":"2018. április. 24. 10:27","title":"Főleg a nőket érinti a pajzsmirigy-túlműködés - íme a tünetek, amire figyelni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","shortLead":"A klub a sikertelen szerepléssel indokolta a döntést.\r

\r

","id":"20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a73772-82ae-4c80-a99b-fa40b885b821","keywords":null,"link":"/sport/20180423_kirugtak_bodog_tamast_a_diosgyortol","timestamp":"2018. április. 23. 12:01","title":"Sok volt a bukta, kirúgták Bódog Tamást a Diósgyőrtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ff5612-119a-40e3-823b-16f474541982","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős középkategóriás telefont mutat be holnap a Xiaomi. A sok kiszivárogtatás után most már valódi képek, sőt egy rövid videó is látható a telefonról.","shortLead":"Erős középkategóriás telefont mutat be holnap a Xiaomi. A sok kiszivárogtatás után most már valódi képek, sőt egy rövid...","id":"20180424_valos_kepek_es_video_a_xiaomi_uj_kozepkategorias_telefonjarol_xiaomi_mi6x","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7ff5612-119a-40e3-823b-16f474541982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36573baf-e701-4a92-8395-1e7b1ce6f4bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_valos_kepek_es_video_a_xiaomi_uj_kozepkategorias_telefonjarol_xiaomi_mi6x","timestamp":"2018. április. 24. 13:01","title":"Holnap mutatják csak be, de máris vannak valós képek és videó az új Xiaomi telefonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a85d94-0b00-404c-81ee-d0756adb635d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az önmagunknak feltett kérdések és a válaszadással töltött minőségi idő talán az egyik leghasznosabb önsegítő technika. ","shortLead":"Az önmagunknak feltett kérdések és a válaszadással töltött minőségi idő talán az egyik leghasznosabb önsegítő technika. ","id":"20180422_Egy_helyben_topog_nem_tudja_hogyan_tovabb_Ez_segit_ilyenkor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46a85d94-0b00-404c-81ee-d0756adb635d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25db281-3087-4089-bbd4-8db77e6ef1d7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180422_Egy_helyben_topog_nem_tudja_hogyan_tovabb_Ez_segit_ilyenkor","timestamp":"2018. április. 22. 20:15","title":"Egy helyben topog, nem tudja, hogyan tovább? Ez segít ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a0cac7-fe67-4be4-b9e5-a6e584b5e7e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sopron Basket nem bírt a favorit Jekatyerinburggal a női kosárlabda Euroliga hazai rendezésű négyes döntőjének fináléjában, de a játékosok így sem voltak elkeseredettek.","shortLead":"A Sopron Basket nem bírt a favorit Jekatyerinburggal a női kosárlabda Euroliga hazai rendezésű négyes döntőjének...","id":"20180423_arannyal_er_fel_az_ezust_a_soproni_kosarasoknak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a0cac7-fe67-4be4-b9e5-a6e584b5e7e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c1ff13-1caf-4cc0-90fb-95bd55268e95","keywords":null,"link":"/sport/20180423_arannyal_er_fel_az_ezust_a_soproni_kosarasoknak","timestamp":"2018. április. 23. 07:21","title":"Arannyal ér fel az ezüst a soproni kosarasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]