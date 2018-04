Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49a417fd-e513-4efc-ab52-863715c190a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy milyenre sikeredett a kínai autómásoló iparág legújabb alkotása, egy gigantikus terepjáró.","shortLead":"Mutatjuk, hogy milyenre sikeredett a kínai autómásoló iparág legújabb alkotása, egy gigantikus terepjáró.","id":"20180424_6x6_mercedes_amg_kinai_masolat_pekingi_autoszalon_terepjaro","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a417fd-e513-4efc-ab52-863715c190a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900669b0-871b-45cf-89e9-848134a33184","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_6x6_mercedes_amg_kinai_masolat_pekingi_autoszalon_terepjaro","timestamp":"2018. április. 24. 11:22","title":"Koppintott szörnyeteg: Kínában a 6x6-os Mercedes-AMG-t is lemásolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet jogerős, másodfokon a bíróság a TASZ-nak adott igazat. ","shortLead":"Az ítélet jogerős, másodfokon a bíróság a TASZ-nak adott igazat. ","id":"20180424_Pert_nyert_a_TASZ_ki_kell_adni_a_korhazi_fertozesek_adatait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e28feae-b221-4232-bc46-cc9e39036da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5891cac2-bd8a-44e3-9dbf-724a611792c0","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Pert_nyert_a_TASZ_ki_kell_adni_a_korhazi_fertozesek_adatait","timestamp":"2018. április. 24. 13:35","title":"Pert nyert a TASZ, ki kell adni a kórházi fertőzések adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8","c_author":"hvg.hu/Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Erős a gyanú\", hogy az azeriek korrumpálták az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének több tagját, hogy minél pozitívabb képet fessenek a kaukázusi országról – olvasható a több mint tíz hónapon át tartó nyomozás eredményét ismertető jelentésben. ","shortLead":"\"Erős a gyanú\", hogy az azeriek korrumpálták az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének több tagját, hogy minél...","id":"20180423_Kaviardiplomacia_igy_vasarolt_meg_europai_politikusokat_Azerbajdzsan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28b5e629-2124-49b0-a462-785975ff2da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e3cf79-c3d2-4d26-bb3a-b280fb5c3ea7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_Kaviardiplomacia_igy_vasarolt_meg_europai_politikusokat_Azerbajdzsan","timestamp":"2018. április. 23. 17:49","title":"Kaviárdiplomácia, így vásárolt meg európai politikusokat Azerbajdzsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban azt mondta, a ciklust kitölti, hétfőn közölte, érdekeltségei olyan átfogó szervezeti átalakítás, illetve tőzsdei tranzakció előtt állnak, amelyek mellé nem fér bele a polgármesterség. Végigvettük, milyen terhektől szabadul meg Orbán Viktor barátja.","shortLead":"Felcsút első embere - egyben a leggazdagabb választott politikus - hirtelen lemondott a faluvezetésről. Bár korábban...","id":"20180424_Mit_titkolhat_Meszaros_Lorinc","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274073b6-cb74-49f0-a8cd-7d0a55f4e447","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Mit_titkolhat_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. április. 24. 20:26","title":"Mit titkolhat és mitől menekülhet meg mostantól Mészáros Lőrinc?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával feloldani annak telefonját.","shortLead":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával...","id":"20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f962119-44e5-4c87-9423-201fde6fb312","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","timestamp":"2018. április. 24. 16:59","title":"Egy halott férfi ujjával próbáltak meg feloldani egy okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatalmas problémákra számíthat Irán, ha újraindítja nukleáris programját - közölte Donald Trump amerikai elnök, majd őrültnek, és tragikusnak nevezte azt a 2015-ös alkut, amely alapján a perzsa állam felfüggesztette atomprojektjének továbbvitelét.","shortLead":"Hatalmas problémákra számíthat Irán, ha újraindítja nukleáris programját - közölte Donald Trump amerikai elnök, majd...","id":"20180424_Trumpot_lehetetlennek_tunik_meggyozni_Iranugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97a7f74e-aa7f-4cea-8779-3849ecf5113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c50693-1f74-49b8-b903-028fb7b39cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Trumpot_lehetetlennek_tunik_meggyozni_Iranugyben","timestamp":"2018. április. 24. 18:32","title":"Trumpot lehetetlennek tűnik meggyőzni Irán-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750cacf5-63b2-49b3-ba07-9a521f3e59b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook frissített közösségi alapelvei mostantól tartalmazzák azokat a belső irányelveket is, melyek alapján a cég moderátorai eldöntik, milyen káros tartalmakat kell eltávolítani a közösségi oldalról. Újítás: ezentúl egyszerűen lehet majd fellebezni is.","shortLead":"A Facebook frissített közösségi alapelvei mostantól tartalmazzák azokat a belső irányelveket is, melyek alapján a cég...","id":"20180424_facebook_kozossegi_iranyelvek_moderalas_fellebbezes_request_review","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=750cacf5-63b2-49b3-ba07-9a521f3e59b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a599f70-57a7-4815-a766-363aac91a43d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_facebook_kozossegi_iranyelvek_moderalas_fellebbezes_request_review","timestamp":"2018. április. 24. 22:13","title":"A Facebook kerek perec megmondja, hogy mit és miért töröl – sőt mostantól fellebbezni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"861496b4-b741-471d-8636-5f57aa2f713a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre több fejlesztés jut el befejezéshez közeli stádiumba, és az ilyen készültségi fokú ingatlanok drágábbak, mint a tervezőasztalon lévők. ","shortLead":"Egyre több fejlesztés jut el befejezéshez közeli stádiumba, és az ilyen készültségi fokú ingatlanok drágábbak, mint...","id":"20180424_Ha_meg_magasabbra_kusznak_az_arak_tovabballnak_a_vevok_a_XIII_keruletbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=861496b4-b741-471d-8636-5f57aa2f713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb6792e-2f56-44c1-83bb-f7e11906f038","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180424_Ha_meg_magasabbra_kusznak_az_arak_tovabballnak_a_vevok_a_XIII_keruletbol","timestamp":"2018. április. 24. 10:27","title":"Ha még magasabbra kúsznak az árak, továbbállnak a vevők a XIII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]