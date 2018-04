Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d5f70b9-e539-4cf1-84da-ba31778b8585","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A félelem megvan mindkét oldalon, attól függ, éppen ki vezet.","shortLead":"A félelem megvan mindkét oldalon, attól függ, éppen ki vezet.","id":"20180424_maria_sarapova_mark_webber_porsche_autos_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d5f70b9-e539-4cf1-84da-ba31778b8585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de07d0b-1034-413e-9eda-246cb0152d36","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_maria_sarapova_mark_webber_porsche_autos_video","timestamp":"2018. április. 24. 14:22","title":"Ki retteg jobban? Maria Sarapova és Mark Webber egy 700 lóerős Porschéban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05480a4f-f1f3-42f2-870d-d73295cfb4cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Milyen legyen Európa jövője? Hogyan járul hozzá az Európai Unió Magyarország megújulásához? Milyen jogokat biztosít számunkra az EU, ha közösségi médiát használunk? Ezekkel és ehhez hasonló kérdésekkel foglalkoznak a májusi Európa-napi rendezvények, amelyek mellesleg kiváló családi programokat is kínálnak.\r

\r

","shortLead":"Milyen legyen Európa jövője? Hogyan járul hozzá az Európai Unió Magyarország megújulásához? Milyen jogokat biztosít...","id":"20180425_18_magyar_varosban_unnepeljuk_Europat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05480a4f-f1f3-42f2-870d-d73295cfb4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbf14f0-6143-4857-98e8-87ca5973f18b","keywords":null,"link":"/elet/20180425_18_magyar_varosban_unnepeljuk_Europat","timestamp":"2018. április. 25. 11:49","title":"18 magyar városban ünnepeljük Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","shortLead":"Jürgen Klopp, az angol csapat menedzsere szerint Alex Oxlade-Chamberlaine sérülése súlyos.","id":"20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a2af62f-f198-4ea3-9d90-ae22ce5c2c4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70887cd-ad11-43b9-8987-0430d89075b6","keywords":null,"link":"/sport/20180425_vege_a_liverpooli_sztar_szezonjanak_a_vbje_is_ugorhat","timestamp":"2018. április. 25. 10:07","title":"Vége a liverpooli sztár szezonjának, a vb-je is ugorhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel a bíróságon.","shortLead":"Mintha csak Dávid szállt volna harcba Góliáttal: egy norvég javítóműhely tulajdonosa nem félt megküzdeni az Apple-lel...","id":"20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e43f19a0-00e2-412e-9162-7eea3e9f2ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6467fc8-edf9-4ce0-9cf7-58c9626f4fa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_kijelzocserehez_kapcsolodo_vedjegysertes_miatt_berelt_be_egynorveg_szervizt_az_apple","timestamp":"2018. április. 25. 10:00","title":"Beperelt egy kis javítóműhelyt az Apple, és vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65a58f9-d8cb-4e8b-8cf2-9fcd893b369f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel felmérés eredményével valószínűleg a magyarok többsége is egyetértene.","shortLead":"A lengyel felmérés eredményével valószínűleg a magyarok többsége is egyetértene.","id":"20180424_Ennyi_penz_kell_ahhoz_hogy_a_szomszedok_jomodunak_tartsak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e65a58f9-d8cb-4e8b-8cf2-9fcd893b369f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb9311d3-5afa-484e-95c4-a0ebbaae9365","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Ennyi_penz_kell_ahhoz_hogy_a_szomszedok_jomodunak_tartsak","timestamp":"2018. április. 24. 11:48","title":"Ennyi pénz kell ahhoz, hogy a szomszédok jómódúnak tartsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd166db0-229a-4104-b036-224beb1cc279","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elámult a világ azon, milyen higgadtsággal fogta el egy kanadai rendőr azt a férfit, aki Torontóban 10 embert gázolt halálra.","shortLead":"Elámult a világ azon, milyen higgadtsággal fogta el egy kanadai rendőr azt a férfit, aki Torontóban 10 embert gázolt...","id":"20180425_igy_szereltek_le_egyetlen_loves_nelkul_a_torontoi_gazolot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd166db0-229a-4104-b036-224beb1cc279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a277b94f-2cc1-4a01-81d9-1e6ff3374c39","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_igy_szereltek_le_egyetlen_loves_nelkul_a_torontoi_gazolot","timestamp":"2018. április. 25. 11:55","title":"Így szerelték le egyetlen lövés nélkül a torontói gázolót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7a66c-d2a3-4a06-b70d-2f8bc476eda7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 ezer kedvezményes parkolóhelyre lenne szükség Budapesten egy tanulmány szerint. Jelenlegi állapotban 5700 van, ehhez épül hamarosan 1550.","shortLead":"40 ezer kedvezményes parkolóhelyre lenne szükség Budapesten egy tanulmány szerint. Jelenlegi állapotban 5700 van, ehhez...","id":"20180425_parkolas_budapest_pr_fizetos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f7a66c-d2a3-4a06-b70d-2f8bc476eda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fff7559-0ee1-46b4-8e88-3edd3a53b240","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_parkolas_budapest_pr_fizetos","timestamp":"2018. április. 25. 09:24","title":"32 750 P+R parkolóhely hiányzik Budapestről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30657a24-a776-4166-a540-c1cc6920dfef","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Vége a fűtési szezonnak, ilyenkor érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat.","shortLead":"Vége a fűtési szezonnak, ilyenkor érdemes megtervezni és ütemezni a karbantartással, ellenőrzéssel kapcsolatos...","id":"20180425_Igy_kell_inteztetni_a_kemenyseprest_ha_lakasba_van_bejelentve_a_gazdalkodo_szervezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30657a24-a776-4166-a540-c1cc6920dfef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d86f87-b5bf-4ae0-b7a9-4b75d5a81d6c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180425_Igy_kell_inteztetni_a_kemenyseprest_ha_lakasba_van_bejelentve_a_gazdalkodo_szervezet","timestamp":"2018. április. 25. 13:08","title":"Így kell intéztetni a kéményseprést, ha lakásba van bejelentve a gazdálkodó szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]