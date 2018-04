Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","shortLead":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","id":"20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd1b725-a395-4e68-827a-ccdc4065fd73","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","timestamp":"2018. április. 24. 10:22","title":"Szerdán kezdődik a bőnyi rendőrgyilkos büntetőpere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs béke Hódmezővásárhelyen, most rendkívüli közgyűlést hívatott össze a helyi Fidesz azzal, hogy majdnem egymilliárd forintot utak és járdák építésére költene, ezt a költségvetési tételekből csípné le. Márki-Zay Péter független polgármester szerint nincs miből. ","shortLead":"Nincs béke Hódmezővásárhelyen, most rendkívüli közgyűlést hívatott össze a helyi Fidesz azzal, hogy majdnem egymilliárd...","id":"20180424_MarkiZay_Peter_Ha_most_csodbe_viszik_a_varost_az_nem_megoldas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c855bc8-2664-4b47-a54b-fa86e8639292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_MarkiZay_Peter_Ha_most_csodbe_viszik_a_varost_az_nem_megoldas","timestamp":"2018. április. 24. 19:51","title":"Márki-Zay Péter: „Ha most csődbe viszik a várost, az nem megoldás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt Malév-székházat már megszerezték a világörökségi előjoggal.","shortLead":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt...","id":"20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab036cb2-b1ff-4966-860a-4e306b28181a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","timestamp":"2018. április. 25. 05:25","title":"Nemet mondott a földhivatal az állam budapesti kívánságlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b83cbf3-e325-452a-9ee5-c4f029d923d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre még nem is kapható a japán gyártó új modellje, de máris itt egy őrült változat belőle. ","shortLead":"Egyelőre még nem is kapható a japán gyártó új modellje, de máris itt egy őrült változat belőle. ","id":"20180423_toyota_auris_1000_loero_hatsokerekhajtas_tuning_drift_turbo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b83cbf3-e325-452a-9ee5-c4f029d923d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ab7dc2-997d-40a1-98aa-45ef2818db25","keywords":null,"link":"/cegauto/20180423_toyota_auris_1000_loero_hatsokerekhajtas_tuning_drift_turbo","timestamp":"2018. április. 23. 13:28","title":"Megpiszkálták az új Toyota Aurist: 1000 lóerő és hátsókerék-hajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73aac973-abe2-48db-90f0-b48f11f58764","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Távozik a sorozatból az egyik meghatározó szereplő.","shortLead":"Távozik a sorozatból az egyik meghatározó szereplő.","id":"20180424_Matol_mar_a_Joban_Rosszban_sem_lesz_soha_a_regi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73aac973-abe2-48db-90f0-b48f11f58764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9152fe-8834-474f-b252-0d899bdaeaab","keywords":null,"link":"/kultura/20180424_Matol_mar_a_Joban_Rosszban_sem_lesz_soha_a_regi","timestamp":"2018. április. 24. 11:36","title":"Mától már a Jóban Rosszban sem a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"Gy.Zs.","category":"elet","description":"Gasztronautáknak már bekarikázva pirossal a naptárban: három hét, és újra útjára indulhat a gyönyör a Millenáris Parkban. Amikor is május 17-20. között az OTP Bank Gourmet Fesztiválon felvonulnak Magyarország top éttermei, legjobb cukrászdái, borászatai, jön a hazai gasztronómia színe-java és bőséges ízelítő lesz a nemzetközi csúcsgasztronómiából is jeles külföldi vendégszereplőkkel. \r

\r

","shortLead":"Gasztronautáknak már bekarikázva pirossal a naptárban: három hét, és újra útjára indulhat a gyönyör a Millenáris...","id":"20180423_Gourmet_gombocda_kaviarral","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495d0009-c1a9-47ec-b1ef-e45afd01e43c","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Gourmet_gombocda_kaviarral","timestamp":"2018. április. 25. 08:22","title":" Gourmet Budán - fesztiváltörténet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec3664-3a71-461c-97e0-e88041b5e57e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden délelőtt próbáltak kirabolni egy ékszerboltot a fővárosi Ferenc körúton. Az eladó azonban nem hagyta magát. ","shortLead":"Kedden délelőtt próbáltak kirabolni egy ékszerboltot a fővárosi Ferenc körúton. Az eladó azonban nem hagyta magát. ","id":"20180425_itt_a_foto_a_ferenc_koruti_ekszerbolti_rablorol_keresik_a_rendorok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36ec3664-3a71-461c-97e0-e88041b5e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0068f2b-2b9f-4248-94fd-5de3adb1761d","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_itt_a_foto_a_ferenc_koruti_ekszerbolti_rablorol_keresik_a_rendorok","timestamp":"2018. április. 25. 11:21","title":"Itt a fotó a Ferenc körúti ékszerbolti rablóról, keresik a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408b7089-c7b6-43f4-872d-ae3e92c4fe77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lebontják az állandó tábort, más módszerekkel igyekeznek majd megóvni a természeti értékeket.","shortLead":"Lebontják az állandó tábort, más módszerekkel igyekeznek majd megóvni a természeti értékeket.","id":"20180424_taktikat_valtanak_a_ligetvedok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=408b7089-c7b6-43f4-872d-ae3e92c4fe77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec418ce-04c0-442f-b6be-e4193ee16002","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_taktikat_valtanak_a_ligetvedok","timestamp":"2018. április. 24. 21:11","title":"Taktikát váltanak a Ligetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]