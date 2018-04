Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nézzék Vilmos kezét!","shortLead":"Nézzék Vilmos kezét!","id":"20180424_Szokatlanul_viselkedett_Vilmos_es_Katalin_a_korhaz_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6de8c857-925d-487f-b58f-57f1d3054db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e562147-3eef-44a8-8767-810252ddfa53","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Szokatlanul_viselkedett_Vilmos_es_Katalin_a_korhaz_elott","timestamp":"2018. április. 24. 09:22","title":"Szokatlanul viselkedett Vilmos és Katalin a kórház előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52f224e-5c9f-4c75-a552-9f663d82ed47","c_author":"","category":"vilag","description":"Lemondott tisztségéről Cristina Cifuentes, a madridi autonóm régió vezetője, miután megjelent egy videó, amelyen a politikus ránckrémeket lop egy üzletből. Korábban azt is kiderült, hogy nincs minden rendben a diplomájával. ","shortLead":"Lemondott tisztségéről Cristina Cifuentes, a madridi autonóm régió vezetője, miután megjelent egy videó, amelyen...","id":"20180425_Bolti_lopason_ertek_a_madridi_regio_vezetojet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a52f224e-5c9f-4c75-a552-9f663d82ed47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591721cb-2d16-408a-a5dd-436f47abe03d","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Bolti_lopason_ertek_a_madridi_regio_vezetojet","timestamp":"2018. április. 25. 13:10","title":"Bolti lopáson érték a madridi régió vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa42246-ed01-4e56-a1b8-af45ddf2cf68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem biztos, hogy tengernyi méregdrága virágra van szüksége a ballagó diákoknak, az viszont biztos, hogy idén is költhetjük igazán értelmes célra is a pénzünket.\r

\r

","shortLead":"Nem biztos, hogy tengernyi méregdrága virágra van szüksége a ballagó diákoknak, az viszont biztos, hogy idén is...","id":"20180424_Iden_is_valaszthatjuk_a_lekulabb_ballagasi_ajandekot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa42246-ed01-4e56-a1b8-af45ddf2cf68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a88e9e-0720-4270-94ea-1e7fe8b2efa8","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Iden_is_valaszthatjuk_a_lekulabb_ballagasi_ajandekot","timestamp":"2018. április. 24. 10:14","title":"Idén is választhatjuk a legkúlabb ballagási ajándékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"13 milliárd forint a tét. ","shortLead":"13 milliárd forint a tét. ","id":"20180424_Eliosugy_Kezdodik_az_egyezkedes_Brusszellel_a_buntetesrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1200faa9-237d-4211-9f3c-ca3754c690d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc388fec-f4be-4634-ac16-e9b544e50485","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_Eliosugy_Kezdodik_az_egyezkedes_Brusszellel_a_buntetesrol","timestamp":"2018. április. 24. 09:10","title":"Elios-ügy: Kezdődik az egyezkedés Brüsszellel a büntetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Két férfi vitte el egy rokonuk autóját, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Két férfi vitte el egy rokonuk autóját, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180424_autolopas_szilaspogony","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4036b9-1441-4462-bfca-7218aa623b72","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180424_autolopas_szilaspogony","timestamp":"2018. április. 24. 18:21","title":"Jól \"eldugták\" a piros Opelt a szilaspogonyi tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Bosszúállók: Végtelen háború valóban az a Marvel-film, amire a legtöbb rajongó vágyott. Faramuci módon mégsem ennek a 149 perces epikus szuperhősfilmnek – a várthoz képest is felettébb drámai – befejezéséből fog kiderülni, hogy mennyire mertek igazán tökösek lenni az alkotók. Kritika.","shortLead":"A Bosszúállók: Végtelen háború valóban az a Marvel-film, amire a legtöbb rajongó vágyott. Faramuci módon mégsem ennek...","id":"20180425_A_szuperhosok_vegre_beleneznek_a_gonosz_szemebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f39e7b2-cc36-46d8-9136-8937c8058a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacf701f-8031-4295-b20a-c83ba2273ead","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_A_szuperhosok_vegre_beleneznek_a_gonosz_szemebe","timestamp":"2018. április. 25. 17:45","title":"Eljött a pillanat, amikor igazán aggódhatunk a szuperhősökért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyjából 90 százalékos készültségnél rájöttek, hogy mi a szomszéd épület.","shortLead":"Nagyjából 90 százalékos készültségnél rájöttek, hogy mi a szomszéd épület.","id":"20180424_Szazmillioval_dragul_a_kisvardai_stadion_mert_rajottek_hogy_a_szomszedban_van_egy_strand","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93fdbfbb-fd84-43cd-affc-d87cd986c01f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9a2ffc-a805-42ba-9b86-c500f76d7b27","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180424_Szazmillioval_dragul_a_kisvardai_stadion_mert_rajottek_hogy_a_szomszedban_van_egy_strand","timestamp":"2018. április. 24. 11:12","title":"Százmillióval drágul a kisvárdai stadion, mert rájöttek, hogy a szomszédban van egy strand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408d1b0e-6785-4afd-a2a7-2ca04c9975b7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy angol szurkolót, akit két olasz drukker vert össze a Liverpool–Roma Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel vittek kórházba egy angol szurkolót, akit két olasz drukker vert össze a Liverpool–Roma Bajnokok...","id":"20180425_szurkoloi_verekedes_liverpool_roma","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408d1b0e-6785-4afd-a2a7-2ca04c9975b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb903bd0-718a-4c55-9852-c7ba9c4045fc","keywords":null,"link":"/sport/20180425_szurkoloi_verekedes_liverpool_roma","timestamp":"2018. április. 25. 08:37","title":"Kis híján agyonvertek egy férfit a Liverpool–Roma előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]