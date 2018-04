Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Johns Hopkins Egyetem sebészei teljesen újraépítették egy Afganisztánban megsérült amerikai katona nemiszerveit. ","shortLead":"A Johns Hopkins Egyetem sebészei teljesen újraépítették egy Afganisztánban megsérült amerikai katona nemiszerveit. ","id":"20180423_Megtortent_a_vilag_elso_himvesszo_es_herezacskoatultetese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21226186-74e3-4837-88e0-9c7fe5dd6c17","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megtortent_a_vilag_elso_himvesszo_es_herezacskoatultetese","timestamp":"2018. április. 23. 21:27","title":"Megtörtént a világ első hímvessző és herezacskó-átültetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként alakult, mint ahogy azt elképzelte.","shortLead":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként...","id":"20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e26301e-c613-40d5-b92a-142e8d109ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","timestamp":"2018. április. 24. 15:21","title":"Beintett a traffipaxnak a terepjárós férfi, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424b34fe-8e8c-46ae-9b89-6129c607d879","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Soha kínosabb in flagrantit...","shortLead":"Soha kínosabb in flagrantit...","id":"20180424_Orgiara_csapott_le_a_thai_rendorseg_es_fel_is_vettek_videora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=424b34fe-8e8c-46ae-9b89-6129c607d879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58a0ebba-7e5f-446e-a5ac-3b74922120d6","keywords":null,"link":"/elet/20180424_Orgiara_csapott_le_a_thai_rendorseg_es_fel_is_vettek_videora","timestamp":"2018. április. 24. 10:23","title":"Orgiára csapott le a thai rendőrség, és fel is vették videóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e25eeb9-7f3e-41f4-9a2a-0ed59e3be93d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Macron egy fát vitt ajándékba Trumpnak, amit közösen el is ültettek. ","shortLead":"Macron egy fát vitt ajándékba Trumpnak, amit közösen el is ültettek. ","id":"20180424_Megint_jol_megszorongatta_egymas_kezet_Trump_es_Macron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e25eeb9-7f3e-41f4-9a2a-0ed59e3be93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f767a8b-dd28-4540-a36c-802e9ef38547","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Megint_jol_megszorongatta_egymas_kezet_Trump_es_Macron","timestamp":"2018. április. 24. 09:39","title":"Megint jól megszorongatta egymás kezét Trump és Macron - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán nem kíván változtatni a minisztériumi struktúrán, ez nem tetszett Balognak, aki így a távozás mellett döntött. Nem megy messzire, a Polgári Magyarországért Alapítványnál dolgozik tovább az Origón megjelent interjú szerint.","shortLead":"Orbán nem kíván változtatni a minisztériumi struktúrán, ez nem tetszett Balognak, aki így a távozás mellett döntött...","id":"20180423_Tavozik_az_Emmi_elerol_Balog_Zoltan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08087fe9-25b4-4069-9f42-ee62c8bca092","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Tavozik_az_Emmi_elerol_Balog_Zoltan","timestamp":"2018. április. 23. 19:22","title":"Távozik az Emmi éléről Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36186367-82f5-4cee-a7a1-b4be698f99f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helyi Hírek című lap szerkesztője megfogalmazta választás utáni gondolatait. Meglehetősen elfogult volt. ","shortLead":"A Helyi Hírek című lap szerkesztője megfogalmazta választás utáni gondolatait. Meglehetősen elfogult volt. ","id":"20180423_az_egyutt_politikusa_rossz_volt_az_agyban_mert_harom_lanya_van","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36186367-82f5-4cee-a7a1-b4be698f99f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c6b1ce-9b97-4996-9a7f-d0500f10b8c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_az_egyutt_politikusa_rossz_volt_az_agyban_mert_harom_lanya_van","timestamp":"2018. április. 23. 17:42","title":"XVI. kerületi lap: Az Együtt politikusa rossz volt az ágyban, mert három lánya van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e671705-269e-496b-9b9c-d23b784040a0","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és az azóta lemondott Hadházy Ákos pártja komoly növekedést tudhat saját maga és a pártja mögött, de elsősorban csak a fővárosban, annak is inkább a budai oldalán, ahol egykor a jómódú Fidesz-szavazók éltek. A kormánypártokból kiábrándultak az LMP-nél találhattak politikai otthonra, de vidéken van még tennivalója az ökopártnak.","shortLead":"Szél Bernadett és az azóta lemondott Hadházy Ákos pártja komoly növekedést tudhat saját maga és a pártja mögött, de...","id":"20180423_Kiabrandult_fideszesek_segithettek_az_LMPt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e671705-269e-496b-9b9c-d23b784040a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e3a77-b376-4012-8069-94b945ba0836","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Kiabrandult_fideszesek_segithettek_az_LMPt","timestamp":"2018. április. 23. 17:30","title":"Kiábrándult fideszesek segíthették az LMP-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf373033-e012-4b7e-b0c9-cf12d4111fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Önzetlen kamionosok fogtak össze Detroitnál, hogy megmentsék egy öngyilkosságra készülő férfi életét.

","shortLead":"Önzetlen kamionosok fogtak össze Detroitnál, hogy megmentsék egy öngyilkosságra készülő férfi életét.

","id":"20180424_ugrani_akart_egy_ferfi_a_feluljarorol_kamionsorfallal_torlaszoltak_el_az_autopalyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf373033-e012-4b7e-b0c9-cf12d4111fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d3cb495-9a92-4bd5-8087-1cfcd55553f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_ugrani_akart_egy_ferfi_a_feluljarorol_kamionsorfallal_torlaszoltak_el_az_autopalyat","timestamp":"2018. április. 24. 19:25","title":"Ugrani akart egy férfi a felüljáróról, kamionsorfallal torlaszolták el az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]