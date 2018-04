Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs béke Hódmezővásárhelyen, most rendkívüli közgyűlést hívatott össze a helyi Fidesz azzal, hogy majdnem egymilliárd forintot utak és járdák építésére költene, ezt a költségvetési tételekből csípné le. Márki-Zay Péter független polgármester szerint nincs miből. ","shortLead":"Nincs béke Hódmezővásárhelyen, most rendkívüli közgyűlést hívatott össze a helyi Fidesz azzal, hogy majdnem egymilliárd...","id":"20180424_MarkiZay_Peter_Ha_most_csodbe_viszik_a_varost_az_nem_megoldas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c855bc8-2664-4b47-a54b-fa86e8639292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_MarkiZay_Peter_Ha_most_csodbe_viszik_a_varost_az_nem_megoldas","timestamp":"2018. április. 24. 19:51","title":"Márki-Zay Péter: „Ha most csődbe viszik a várost, az nem megoldás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f00721-e589-4414-b5b2-bf9b69fa8784","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Radovan Karadzic 2016-ban 40 évet kapott a Nemzetközi Törvényszéken. A fellebbviteli tárgyaláson az ügyészség ennél súlyosabb büntetést kért.","shortLead":"Radovan Karadzic 2016-ban 40 évet kapott a Nemzetközi Törvényszéken. A fellebbviteli tárgyaláson az ügyészség ennél...","id":"20180424_az_ugyeszseg_sohasem_engedne_szabadon_karadzicot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f00721-e589-4414-b5b2-bf9b69fa8784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61331a7f-3054-4173-83e7-50b964a3d42f","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_az_ugyeszseg_sohasem_engedne_szabadon_karadzicot","timestamp":"2018. április. 24. 16:45","title":"Az ügyészség sohasem engedné szabadon Karadzicot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének a kínálatban.","shortLead":"2-3 ezer milliárd forint értékű ingatlan kihasználatlan, pedig kiegyensúlyozottabbá válhatna a piac, ha megjelennének...","id":"20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf20751a-3a2d-4208-aee8-beda23131583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f99f6-2579-4b57-a9e2-cd367b2b1483","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_Felmillio_lakas_all_uresen_es_a_szamuk_egyre_csak_no","timestamp":"2018. április. 25. 10:17","title":"Félmillió lakás áll üresen, és ez a szám egyre csak nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői nap még kritikus, mert az ebola átlagos lappangási ideje 8-10 nap, de a szakemberek szerint eddig semmi nem utal arra, hogy a vírus elszaporodott volna a kutató szervezetében. ","shortLead":"A hétfői nap még kritikus, mert az ebola átlagos lappangási ideje 8-10 nap, de a szakemberek szerint eddig semmi nem...","id":"20180423_Tovabbra_is_tunetmentes_a_magyar_aki_ebolavirusos_tuvel_szurta_meg_magat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4184cbda-4bd8-4bbc-8632-1c08a89086b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Tovabbra_is_tunetmentes_a_magyar_aki_ebolavirusos_tuvel_szurta_meg_magat","timestamp":"2018. április. 23. 15:08","title":"Továbbra is tünetmentes a magyar, aki ebolavírusos tűvel szúrta meg magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Két férfi vitte el egy rokonuk autóját, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Két férfi vitte el egy rokonuk autóját, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180424_autolopas_szilaspogony","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4036b9-1441-4462-bfca-7218aa623b72","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180424_autolopas_szilaspogony","timestamp":"2018. április. 24. 18:21","title":"Jól \"eldugták\" a piros Opelt a szilaspogonyi tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","shortLead":"Szombathelyen tárgyalják az ügyet. ","id":"20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d454d80c-1b88-49a7-a44f-4f6e45125e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd1b725-a395-4e68-827a-ccdc4065fd73","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_Szerdan_kezdodik_a_bonyi_rendorgyilkos_buntetopere","timestamp":"2018. április. 24. 10:22","title":"Szerdán kezdődik a bőnyi rendőrgyilkos büntetőpere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd2dc5b-3cac-4e9c-a753-eab78cf26f7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden teljes egészében bemutatták a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyekkel kilométereken át rekonstruálni tudták, merre menekült a merénylő a robbantás.","shortLead":"Kedden teljes egészében bemutatták a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyekkel kilométereken át rekonstruálni tudták...","id":"20180423_A_merenylo_nelkul_targyaltak_tovabb_a_koruti_robbantas_ugyet_a_birosagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dd2dc5b-3cac-4e9c-a753-eab78cf26f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11fa659-fd88-4317-bb5c-260424b70792","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_A_merenylo_nelkul_targyaltak_tovabb_a_koruti_robbantas_ugyet_a_birosagon","timestamp":"2018. április. 23. 21:20","title":"A merénylő nélkül tárgyalták tovább a körúti robbantás ügyét a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5eec0a-9a27-41c7-8adc-de5986bbb725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indiában nemi erőszak miatt kellett bíróság elé állnia az egyik legnépszerűbb gurunak.","shortLead":"Indiában nemi erőszak miatt kellett bíróság elé állnia az egyik legnépszerűbb gurunak.","id":"20180425_Spiritualis_gyogyulasert_ment_az_asramba_nemi_eroszak_lett_belole","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d5eec0a-9a27-41c7-8adc-de5986bbb725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bfe8da-813a-4749-9616-a1283b7688f5","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Spiritualis_gyogyulasert_ment_az_asramba_nemi_eroszak_lett_belole","timestamp":"2018. április. 25. 10:22","title":"Spirituális gyógyulásért ment az asramba, nemi erőszak lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]