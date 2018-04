Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","shortLead":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","id":"20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369244-85c0-4bdd-803a-994351051763","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. április. 23. 14:06","title":"Megszületett Katalin és Vilmos harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b40eda-7931-4fbc-bffc-74b63ce1d604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több felhasználó találkozik audio-problémákkal az iOS 11.3-ra történő frissítés után.","shortLead":"Egyre több felhasználó találkozik audio-problémákkal az iOS 11.3-ra történő frissítés után.","id":"20180424_Panaszkodnak_a_felhasznalok_valami_hibadzik_az_iOS_113mal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40b40eda-7931-4fbc-bffc-74b63ce1d604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf75424-c9c4-499f-a3c5-1b893080b54f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_Panaszkodnak_a_felhasznalok_valami_hibadzik_az_iOS_113mal","timestamp":"2018. április. 24. 19:00","title":"Panaszkodnak a felhasználók, valami hibádzik az iOS 11.3-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Goldman Sachs nemrég kiadott jelentésében figyelmezteti a pénzembereket: óvatosan kell közelíteni biotechnológiához és génterápiához, mert ha túl hamar meggyógyulnak az emberek, nem lesz kit kezelni, így nem térül meg a befektetés.","shortLead":"Az egyik legnagyobb amerikai befektetési bank, a Goldman Sachs nemrég kiadott jelentésében figyelmezteti...","id":"20180424_goldman_sachs_befektetes_biotechnologia_genterapia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4508af01-0710-4099-9168-5c711d117cd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_goldman_sachs_befektetes_biotechnologia_genterapia","timestamp":"2018. április. 24. 08:03","title":"Kimondták: nem jó üzlet az embereket meggyógyítani, több pénzt hoz, ha sokáig kezelik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0399c423-448c-4fea-bdb5-483fa94aee81","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Ha van keresett és jól fizetett szakma Magyarországon, az a számítástechnika, az ágazat iránt mégsem érdeklődnek a nők: a dolgozóknak mindössze 11,6 százaléka, az informatikát tanulóknak pedig 16,5 százaléka jön a körükből. Az EU-ban április 26-a a szektorban dolgozó lányok napja, ennek alkalmából ültünk le cáfolni a sztereotípiákat Balogh-Mázi Máriával, Majával, aki több banki rendszer kidolgozása után férjével, Balogh Péterrel mentorál kezdő vállalkozásokat, emellett egy állásközvetítő céget vezet.","shortLead":"Ha van keresett és jól fizetett szakma Magyarországon, az a számítástechnika, az ágazat iránt mégsem érdeklődnek a nők...","id":"20180424_Valahogy_elhitettek_hogy_vannak_noi_szakmak_es_vannak_ferfi_szakmak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0399c423-448c-4fea-bdb5-483fa94aee81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee6f24a-6af5-439f-a41b-c6d929000c11","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_Valahogy_elhitettek_hogy_vannak_noi_szakmak_es_vannak_ferfi_szakmak","timestamp":"2018. április. 24. 14:20","title":"\"Valahogy elhitették, hogy vannak női szakmák, és vannak férfi szakmák\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Menedzsereinek többször jelezte, hogy kezd besokallni, kimerülni, és ebből baj lehet.","shortLead":"Menedzsereinek többször jelezte, hogy kezd besokallni, kimerülni, és ebből baj lehet.","id":"20180425_Avicii_megjosolta_sajat_halalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9866aa-8b25-4da8-b49d-9b15bc54258f","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Avicii_megjosolta_sajat_halalat","timestamp":"2018. április. 25. 09:46","title":"Avicii megjósolta saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta fontosnak kiemelni a festőzseni életéből a National Geographic Picasso-sorozatának első két része. Kritikánk.","shortLead":"Bordélyházak, szappanoperába illő szeretők, Franco és a náci disznói, valamint az irritáló egoizmus – ezeket tartotta...","id":"20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe631ba8-6f57-4726-9720-bd1da4e32e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16dc0b8-b01b-4608-a879-268fbca85d4d","keywords":null,"link":"/kultura/20180423_Az_ontelt_holyag_Picasso_farkas_szemet_nez_a_nacikkal","timestamp":"2018. április. 23. 19:55","title":"Picasso egy öntelt hólyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával feloldani annak telefonját.","shortLead":"Felháborodtak a hozzátartozók, amikor a floridai nyomozók egy halottasházban próbálták az elhunyt férfi ujjával...","id":"20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d974cfb2-4280-4124-ba4b-daab5513de81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f962119-44e5-4c87-9423-201fde6fb312","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_floridai_rendorseg_a_halottashazban_a_halott_ferfi_ujjaval_probalta_feloldani_a_telefont","timestamp":"2018. április. 24. 16:59","title":"Egy halott férfi ujjával próbáltak meg feloldani egy okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5950e26-cd84-4324-b2b3-25f9c2ef8e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerzs Szargszján, aki az utóbbi 10 évben Örményország államfője volt, a múlt héten ült át a kormányfői székbe. A váltás után tömegtüntetések robbantak ki Jerevánban.

","shortLead":"Szerzs Szargszján, aki az utóbbi 10 évben Örményország államfője volt, a múlt héten ült át a kormányfői székbe...","id":"20180423_A_tuntetesek_hatasara_lemondott_az_ormeny_miniszterelnok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5950e26-cd84-4324-b2b3-25f9c2ef8e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c7cf46-3bd5-4d89-ad54-79b63169e70f","keywords":null,"link":"/vilag/20180423_A_tuntetesek_hatasara_lemondott_az_ormeny_miniszterelnok","timestamp":"2018. április. 23. 14:37","title":"A tüntetések hatására lemondott az örmény miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]