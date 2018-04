Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bekeményített a Twitter: a Kaspersky Lab többé nem hirdethet a weboldalán. Az indokok között szerepel az orosz hírszerző szervekkel való állítólagos kapcsolat.","shortLead":"Bekeményített a Twitter: a Kaspersky Lab többé nem hirdethet a weboldalán. Az indokok között szerepel az orosz...","id":"20180426_twitter_letiltotta_a_kaspersky_hirdeteseket_nyilt_level_eugene_kasperskytol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c931e6-b161-4071-9ca1-9fc51cef488c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_twitter_letiltotta_a_kaspersky_hirdeteseket_nyilt_level_eugene_kasperskytol","timestamp":"2018. április. 26. 10:00","title":"Beintett a Twitter a Kaspersky Labnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f7a66c-d2a3-4a06-b70d-2f8bc476eda7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"40 ezer kedvezményes parkolóhelyre lenne szükség Budapesten egy tanulmány szerint. Jelenlegi állapotban 5700 van, ehhez épül hamarosan 1550.","shortLead":"40 ezer kedvezményes parkolóhelyre lenne szükség Budapesten egy tanulmány szerint. Jelenlegi állapotban 5700 van, ehhez...","id":"20180425_parkolas_budapest_pr_fizetos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f7a66c-d2a3-4a06-b70d-2f8bc476eda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fff7559-0ee1-46b4-8e88-3edd3a53b240","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_parkolas_budapest_pr_fizetos","timestamp":"2018. április. 25. 09:24","title":"32 750 P+R parkolóhely hiányzik Budapestről ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben évente bukkan fel a hírekben egy-egy újabb „műanyagevő” baktérium, a környezetvédő szervezetek mellett egyelőre a tudósok is inkább aggódnak, semmint bizakodnak a jövőt illetően.","shortLead":"Miközben évente bukkan fel a hírekben egy-egy újabb „műanyagevő” baktérium, a környezetvédő szervezetek mellett...","id":"20180426_muanyag_bakterium_enzim_pet_ujrahasznositas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a042cc2-b40c-4cb6-bdc6-608a6ddd9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cefac712-b24e-4de9-8d03-61e5edd18f94","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_muanyag_bakterium_enzim_pet_ujrahasznositas","timestamp":"2018. április. 26. 16:03","title":"Hátradőlhetünk végre, a műanyagevő baktérium mindent megold?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462","c_author":"Porsche Lízing ","category":"brandcontent","description":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De miért vált pont most fontossá a társadalom számára a javak megosztása, és mik azok a termékek és szolgáltatások, amelyeknél a jövőben a vásárlás helyett még inkább a bérlés mellett fogunk dönteni?","shortLead":"A sharing economy 2014-ben 13 milliárd dollár összforgalmat generált, ami 2025-ben várhatóan 335 milliárdra nő. De...","id":"20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2709502-603e-4b9d-b28e-4465185b5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e092f5-f525-4d1e-8297-79713027cc3b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180424_Ezeket_meg_mindig_megveszi_Megis_minek","timestamp":"2018. április. 26. 07:23","title":"Ezeket még mindig megveszi? Mégis minek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt Malév-székházat már megszerezték a világörökségi előjoggal.","shortLead":"A földhivatal elutasította az állam elővásárlási bejegyzését több értékes budapesti, belvárosi lakásra, de a volt...","id":"20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f090a4ae-2248-4b84-9264-970e585fdb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab036cb2-b1ff-4966-860a-4e306b28181a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180425_n_mondott_a_foldhivatal_az_allam_budapesti_kivansaglistajara","timestamp":"2018. április. 25. 05:25","title":"Nemet mondott a földhivatal az állam budapesti kívánságlistájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1546b505-e527-453e-97d8-041cf68ac02d","c_author":"","category":"cegauto","description":"Megérkezett az A-osztály lépcsőshátú kivitele, mely jelentősen nagyobb tengelytávval hódít.","shortLead":"Megérkezett az A-osztály lépcsőshátú kivitele, mely jelentősen nagyobb tengelytávval hódít.","id":"20180425_mercedes_aosztaly_szedan_nyujtott_tegelytav_pekingi_autoszalon_cla_kecskemet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1546b505-e527-453e-97d8-041cf68ac02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602b83b1-c4e4-4241-8972-45adf12d40c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_mercedes_aosztaly_szedan_nyujtott_tegelytav_pekingi_autoszalon_cla_kecskemet","timestamp":"2018. április. 25. 11:34","title":"Gigantikus lábtér az új Mercedes A-osztály szedánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtök délelőtti rendkívüli és délutáni rendes ülés után estére egy újabb rendkívülit hívtak össze.","shortLead":"A csütörtök délelőtti rendkívüli és délutáni rendes ülés után estére egy újabb rendkívülit hívtak össze.","id":"20180426_folytatodik_a_vasarhelyi_kozgyulesmizeria_egy_nap_harom_ules","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08700e18-1b30-4557-9b63-eff9ef6bbfeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2fb230-f407-4a1f-a6b1-1da4dd2e1a06","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_folytatodik_a_vasarhelyi_kozgyulesmizeria_egy_nap_harom_ules","timestamp":"2018. április. 26. 12:59","title":"Folytatódik a vásárhelyi közgyűlés-mizéria: egy nap, három ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek, amelynek értelmében kizárólag vízummal vagy előzetes elektronikus beutazási engedéllyel (ETIAS) léphetnének majd be harmadik országbeli állampolgárok az Európai Unió területére.","shortLead":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek...","id":"20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c1ad-b45d-4d5e-878b-e1816ad78a98","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","timestamp":"2018. április. 25. 18:14","title":"Jön az európai utasregisztrációs rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]