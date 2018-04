Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1885db32-5a25-4dbe-a425-206b31fb2f53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lakótelepet építenek Pakson az atomerőműveseknek, csak most lakóparknak hívják. De hogyan illeszkednek majd az urbánus társasházak a Tolna megyei településképbe?","shortLead":"Lakótelepet építenek Pakson az atomerőműveseknek, csak most lakóparknak hívják. De hogyan illeszkednek majd az urbánus...","id":"20180426_Minden_ugyanaz_maskeppen_lakotelepet_epitenek_Pakson_az_atomeromuveseknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1885db32-5a25-4dbe-a425-206b31fb2f53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a1e133-adfb-436a-9373-1e72a3df448a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180426_Minden_ugyanaz_maskeppen_lakotelepet_epitenek_Pakson_az_atomeromuveseknek","timestamp":"2018. április. 26. 15:13","title":"Paks II. miatt épül új lakópark, csak még nem tudni, ki húzza fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347fc715-17f7-477a-bfc6-9505f8243aff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mennyire stresszes a munkája? ","shortLead":"Mennyire stresszes a munkája? ","id":"20180426_Buddha_vagy_hullamlovas_Tesztelje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=347fc715-17f7-477a-bfc6-9505f8243aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7189e6c6-b64a-4b11-9927-0a0254802fa6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180426_Buddha_vagy_hullamlovas_Tesztelje","timestamp":"2018. április. 26. 12:15","title":"Buddha vagy hullámlovas? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal a szavazás előtt levették a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.","shortLead":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal...","id":"20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19b369b-6705-4e8f-8a4f-ed5fb6d64453","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","timestamp":"2018. április. 25. 11:30","title":"Tarlós az utolsó pillanatban fújta le a lezsírozottnak tűnt döntést a városnéző buszokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kiderült, miért függesztették fel egész napra az Altera részvényeit.","shortLead":"Kiderült, miért függesztették fel egész napra az Altera részvényeit.","id":"20180426_Megvan_a_bejelentes_amit_egesz_nap_vartak_a_budapesti_tozsden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16378d7c-7866-42a1-92e4-def89f861805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e914bd59-8b29-4b80-b875-0e7c543e6495","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Megvan_a_bejelentes_amit_egesz_nap_vartak_a_budapesti_tozsden","timestamp":"2018. április. 26. 16:45","title":"Megvan a bejelentés, amit egész nap vártak a budapesti tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Április eleje óta lehet arról hallani, hogy a Google frissíteni fog egyet a Gmailen. Most megtette, ami a Gmail eddigi történetének egyik legtöbb újdonságot hozó ráncfelvarrása lett.","shortLead":"Április eleje óta lehet arról hallani, hogy a Google frissíteni fog egyet a Gmailen. Most megtette, ami a Gmail eddigi...","id":"20180426_google_gmail_rancfelvarras_uj_funkcio_uj_gmail_dizajnvaltas_offline_gmail_onmegsemmitito_level_bizalmas_mod","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4188d57-720b-45c9-b49d-7955457bb794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3cd0ef-d03d-4a6c-aa60-0eb373add831","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_google_gmail_rancfelvarras_uj_funkcio_uj_gmail_dizajnvaltas_offline_gmail_onmegsemmitito_level_bizalmas_mod","timestamp":"2018. április. 26. 07:02","title":"Nyissa meg a Gmailt, rengeteg új funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92853f2c-b794-4552-b4a1-6926cd7b944e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magas ár azonban messze nem riasztja el a vásárlókat a Polestar márkanévvel támadó újdonságtól.","shortLead":"A magas ár azonban messze nem riasztja el a vásárlókat a Polestar márkanévvel támadó újdonságtól.","id":"20180426_konnektoros_volvo_polestar_hibrid_sportkocsi_bmw_i8_zold_rendszam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92853f2c-b794-4552-b4a1-6926cd7b944e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315c255d-e074-441d-987f-85514556c4a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_konnektoros_volvo_polestar_hibrid_sportkocsi_bmw_i8_zold_rendszam","timestamp":"2018. április. 26. 16:26","title":"Drágán mért gyönyörűség: egekben a 600 lovas konnektoros Volvo sportkocsi ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak egy Szíriában építendő kórháznak. A munka akkor kezdődik, ha a biztonsági körülmények adottak lesznek. ","shortLead":"Ezek után mondja valaki, hogy a kormány nem költ az emberek egészségére: 5 millió eurónak megfelelő összeget szánnak...","id":"20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60b4748f-c6ed-4cbe-9b1e-d5d5286aed03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587d19e7-4ed7-4eb3-86ef-030ffe78a8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180425_A_kormany_15_milliardbol_uj_korhazat_epit_csak_epp_nem_a_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 25. 16:14","title":"A kormány 1,5 milliárdból új kórházat épít, de nem itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új kiképzőközpontot nyit a Wizz Air Budapesten. Az év végére elkészülő 3800 négyzetméteres létesítményben 2 új, csúcstechnológiájú teljes, mozgó szimulátor, egy rögzített szimulátor, egy vadonatúj fedélzeti vészhelyzeti evakuációs kiképző egység, valamint a tűzoltás gyakorlására szolgáló úgynevezett Real Fire Fighting Trainer egység is helyet kap.","shortLead":"Új kiképzőközpontot nyit a Wizz Air Budapesten. Az év végére elkészülő 3800 négyzetméteres létesítményben 2 új...","id":"20180426_wizz_air_kikepzokozpont_budapest_szimulatorok_pilotakepzes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2f39757-25d8-4e85-9007-805d58e88fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3b86be-ec6a-4250-8e46-5b0907c0ad34","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_wizz_air_kikepzokozpont_budapest_szimulatorok_pilotakepzes","timestamp":"2018. április. 26. 11:03","title":"Itt aztán megtanulják a Wizz Air pilótái, milyen is, ha káoszban kell letenni a gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]