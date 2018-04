Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd166db0-229a-4104-b036-224beb1cc279","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elámult a világ azon, milyen higgadtsággal fogta el egy kanadai rendőr azt a férfit, aki Torontóban 10 embert gázolt halálra.","shortLead":"Elámult a világ azon, milyen higgadtsággal fogta el egy kanadai rendőr azt a férfit, aki Torontóban 10 embert gázolt...","id":"20180425_igy_szereltek_le_egyetlen_loves_nelkul_a_torontoi_gazolot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd166db0-229a-4104-b036-224beb1cc279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a277b94f-2cc1-4a01-81d9-1e6ff3374c39","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_igy_szereltek_le_egyetlen_loves_nelkul_a_torontoi_gazolot","timestamp":"2018. április. 25. 11:55","title":"Így szerelték le egyetlen lövés nélkül a torontói gázolót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor a mentősök felébresztették. ","shortLead":"A fiatal „hajótöröttet\" a szegedi mentősök húzták ki a csávából. Nem tudja, hogyan került oda, ő is meglepődött, mikor...","id":"20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a37237ff-c544-4118-bb21-3f507b4e8c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1694d36-b5d8-4990-a73c-80fc9f894674","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Az_ev_mentos_sztorija_A_Tiszan_sodrodo_uszadekkupac_tetejerol_mentettek_ki_egy_alvo_ferfit__foto","timestamp":"2018. április. 26. 09:52","title":"Az év mentős sztorija? A Tiszán sodródó uszadékkupac tetejéről mentettek ki egy alvó férfit – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia rendőrség őrizetbe vette és kihallgatta Vincent Bolloré milliárdost. A Vivendi médiacsoportot is tulajdonló Bolloré-csoport fejét azzal vádolják, hogy vesztegetési ügybe került Afrikában.","shortLead":"A francia rendőrség őrizetbe vette és kihallgatta Vincent Bolloré milliárdost. A Vivendi médiacsoportot is tulajdonló...","id":"20180424_Kihallgattak_a_vesztegetessel_vadolt_francia_milliardost","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57253a09-3225-4d8c-8870-2cf24e011367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc905f10-b6f9-4b48-aca0-dd196995fc43","keywords":null,"link":"/vilag/20180424_Kihallgattak_a_vesztegetessel_vadolt_francia_milliardost","timestamp":"2018. április. 24. 20:15","title":"Kihallgatták a vesztegetéssel vádolt francia milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként alakult, mint ahogy azt elképzelte.","shortLead":"A brit férfi lézerblokkolóval próbált láthatatlan maradni a sebességmérő kamerák számára, de a dolog egészen másként...","id":"20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b77653e-4476-494c-bee1-95a5a4ea87a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e26301e-c613-40d5-b92a-142e8d109ab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180424_timothy_hill_gyorshajtas_traffipax_sebessegmero_kamera","timestamp":"2018. április. 24. 15:21","title":"Beintett a traffipaxnak a terepjárós férfi, nem kellett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e15615f-fc3e-487d-8ef3-194695348aa4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ottani idegsebészeti klinikán éppen elektródákat ültetnek egy Parkinson-kórban szenvedő páciens agyába. A beavatkozást élőben adják a Facebookon.","shortLead":"Az ottani idegsebészeti klinikán éppen elektródákat ültetnek egy Parkinson-kórban szenvedő páciens agyába...","id":"20180426_agymutetet_kozvetitenek_eloben_pecsrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e15615f-fc3e-487d-8ef3-194695348aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273eb682-4e60-427d-a53c-88a4191103df","keywords":null,"link":"/elet/20180426_agymutetet_kozvetitenek_eloben_pecsrol","timestamp":"2018. április. 26. 10:26","title":"Agyműtétet közvetítenek élőben Pécsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs béke Hódmezővásárhelyen, most rendkívüli közgyűlést hívatott össze a helyi Fidesz azzal, hogy majdnem egymilliárd forintot utak és járdák építésére költene, ezt a költségvetési tételekből csípné le. Márki-Zay Péter független polgármester szerint nincs miből. ","shortLead":"Nincs béke Hódmezővásárhelyen, most rendkívüli közgyűlést hívatott össze a helyi Fidesz azzal, hogy majdnem egymilliárd...","id":"20180424_MarkiZay_Peter_Ha_most_csodbe_viszik_a_varost_az_nem_megoldas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c855bc8-2664-4b47-a54b-fa86e8639292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180424_MarkiZay_Peter_Ha_most_csodbe_viszik_a_varost_az_nem_megoldas","timestamp":"2018. április. 24. 19:51","title":"Márki-Zay Péter: „Ha most csődbe viszik a várost, az nem megoldás”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05adcf2-729e-4646-a524-084c229e787a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület korábban egy klub volt, de már rég bezárták, és azóta raktárként használták. A környékbeliek szerint sokszor jártak oda fiatalok a klub bezárása után is.","shortLead":"Az épület korábban egy klub volt, de már rég bezárták, és azóta raktárként használták. A környékbeliek szerint sokszor...","id":"20180424_felgyujthattak_az_egykori_egri_klubhazat_felvetel_van_ket_menekulo_fiatalrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e05adcf2-729e-4646-a524-084c229e787a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68edd723-8ac6-4aeb-8ba8-60723c0e572b","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_felgyujthattak_az_egykori_egri_klubhazat_felvetel_van_ket_menekulo_fiatalrol","timestamp":"2018. április. 24. 20:10","title":"Felgyújthatták az egykori egri klubházat, felvétel van két menekülő fiatalról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb fővárosi iskola szülői munkaközössége érzi úgy, nem megfelelő a közétkeztetés minősége. A kritizált cég ismét a Hungast – amely szerint viszont minden rendben van.\r

\r

","shortLead":"Újabb fővárosi iskola szülői munkaközössége érzi úgy, nem megfelelő a közétkeztetés minősége. A kritizált cég ismét...","id":"20180425_Ujabb_iskolaban_lazadtak_fel_a_szulok_a_kozetkezteto_Hungast_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96148896-91fa-48c6-8328-082d0f646ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc0a0a-a4bf-4f04-a8f6-304f087134a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Ujabb_iskolaban_lazadtak_fel_a_szulok_a_kozetkezteto_Hungast_ellen","timestamp":"2018. április. 25. 14:12","title":"Újabb iskolában lázadtak fel a szülők a közétkeztető Hungast ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]