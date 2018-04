Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"629b951a-5c11-498c-8a3f-1c09e9134a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző számításai szerint messze a Fidesz tudta a legnagyobb mértékben növelni a szavazóinak a számát, a Jobbik és az LMP pedig történetének legjobb eredményét érte el a mögöttünk hagyott választások során. Török szerint a stratégiai szavazás egyértelműen 2018 komoly újdonsága. \r

","shortLead":"A politikai elemző számításai szerint messze a Fidesz tudta a legnagyobb mértékben növelni a szavazóinak a számát...","id":"20180425_Torok_Gabor_kielemezte_a_valasztasokat_es_mondott_par_meglepo_dolgot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=629b951a-5c11-498c-8a3f-1c09e9134a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d804bcef-6e94-48ef-a3e9-db9c0b871f7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Torok_Gabor_kielemezte_a_valasztasokat_es_mondott_par_meglepo_dolgot","timestamp":"2018. április. 25. 20:59","title":"Török Gábor kielemezte a választásokat és mondott pár meglepő dolgot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc35b2dd-a5b2-4afc-ac5f-0c2cc07819cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alakul a parlament is.","shortLead":"Alakul a parlament is.","id":"20180425_Kover_Laszlo_maradhat_a_hazelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc35b2dd-a5b2-4afc-ac5f-0c2cc07819cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ded03ef-1529-44a7-8171-c358ff162263","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Kover_Laszlo_maradhat_a_hazelnok","timestamp":"2018. április. 25. 16:44","title":"Kövér László maradhat a házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35124875-9df8-4044-b310-df6b51864315","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A most 72 éves férfi, akit \"az éjszakai gyilkosként\" és \"az Arany Állam nemi erőszakolójaként\" tartottak számon, bizonyíthatóan 12 gyilkosságot és 51 nemi erőszakot követett el.","shortLead":"A most 72 éves férfi, akit \"az éjszakai gyilkosként\" és \"az Arany Állam nemi erőszakolójaként\" tartottak számon...","id":"20180426_40_evig_tarto_bujkalas_utan_elkaptak_Amerika_egyik_legkegyetlenebb_sorozatgyilkosat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35124875-9df8-4044-b310-df6b51864315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65581785-e12f-4323-96b2-02410c96547f","keywords":null,"link":"/vilag/20180426_40_evig_tarto_bujkalas_utan_elkaptak_Amerika_egyik_legkegyetlenebb_sorozatgyilkosat","timestamp":"2018. április. 26. 08:51","title":"40 évig tartó bujkálás után elkapták Amerika egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","shortLead":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","id":"20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e3d1c-f1ba-477a-9334-c64e153eaba1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","timestamp":"2018. április. 24. 18:22","title":"Leszakadt egy lámpa burkolata a Deák téri metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A fejlett világ lakóinak fele függő valamitől, és ez a valami a legtöbb esetben egy viselkedésforma. Mérnökök hadai dolgoznak azon, hogy az emberi természet sajátosságait kihasználva addiktív felhasználói élményeket tervezzenek. Adam Alter pszichológiaprofesszor gondolatai a függőség jövőjéről.","shortLead":"A fejlett világ lakóinak fele függő valamitől, és ez a valami a legtöbb esetben egy viselkedésforma. Mérnökök hadai...","id":"20180426_mobilfuggoseg_viselkedes_adam_alter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6959b0f-67e4-4611-9ba2-fe19fa804dda","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180426_mobilfuggoseg_viselkedes_adam_alter","timestamp":"2018. április. 26. 13:15","title":"A mobiljával kel és fekszik? Percenként nézi a leveleit? Sokkal rosszabb is jöhet még!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"829c2a8e-7187-4a97-85ba-45f3526d81c3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elaltatták az első trópusokon született jegesmedvét – az állatkert etikus okokra hivatkozik.","shortLead":"Elaltatták az első trópusokon született jegesmedvét – az állatkert etikus okokra hivatkozik.","id":"20180425_Elpusztult_a_tropusokon_szuletett_elso_jegesmedve","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=829c2a8e-7187-4a97-85ba-45f3526d81c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b814679-274c-4891-a5b9-6702c3d05c46","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Elpusztult_a_tropusokon_szuletett_elso_jegesmedve","timestamp":"2018. április. 25. 12:05","title":"Zöldült a jegesmedve szőre az algásodástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így májustól összesen négy desztináció lesz közvetlenül elérhető Ferihegyről az USA-ban. ","shortLead":"Így májustól összesen négy desztináció lesz közvetlenül elérhető Ferihegyről az USA-ban. ","id":"20180424_ferihegy_philadelphia_new_york_chicago","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=712042f0-1f2a-46f8-a0d6-5ea8f2617878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1d69cc-828f-48ff-aa24-9a5da9e1f25c","keywords":null,"link":"/kkv/20180424_ferihegy_philadelphia_new_york_chicago","timestamp":"2018. április. 24. 18:51","title":"Már csak két hét, és három újabb amerikai városba repülhetünk Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós onkológus orvosprofesszor, Balog Zoltán utódja lehet az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén.","shortLead":"Kásler Miklós onkológus orvosprofesszor, Balog Zoltán utódja lehet az Emberi Erőforrások Minisztériuma élén.","id":"20180426_Balog_miniszter_utodja_szerint_a_halalos_betegsegek_a_tizparancsolattal_elkerulhetoek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b16b3f-5b2c-4c96-8a6c-a12d7225d93d","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Balog_miniszter_utodja_szerint_a_halalos_betegsegek_a_tizparancsolattal_elkerulhetoek","timestamp":"2018. április. 26. 09:48","title":"Balog miniszter utódja szerint a halálos betegségek a tízparancsolattal elkerülhetőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]