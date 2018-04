Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc35b2dd-a5b2-4afc-ac5f-0c2cc07819cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alakul a parlament is.","shortLead":"Alakul a parlament is.","id":"20180425_Kover_Laszlo_maradhat_a_hazelnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc35b2dd-a5b2-4afc-ac5f-0c2cc07819cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ded03ef-1529-44a7-8171-c358ff162263","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Kover_Laszlo_maradhat_a_hazelnok","timestamp":"2018. április. 25. 16:44","title":"Kövér László maradhat a házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal a szavazás előtt levették a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.","shortLead":"A következő tizenöt évre egy kézbe került volna Budapest összes városnéző buszának üzemeltetése, csakhogy nem sokkal...","id":"20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7c5a327-18d6-4a1e-b1a4-2c77a631224c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19b369b-6705-4e8f-8a4f-ed5fb6d64453","keywords":null,"link":"/kkv/20180425_buszok_hop_on_hop_off_budapest","timestamp":"2018. április. 25. 11:30","title":"Tarlós az utolsó pillanatban fújta le a lezsírozottnak tűnt döntést a városnéző buszokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Egy taxis társaság perelte be az Ubert. ","shortLead":"Egy taxis társaság perelte be az Ubert. ","id":"20180426_Birosagon_tiltottak_be_az_Ubert_Becsben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=136fc4d3-eb8f-44e3-9b12-8c0b7a142b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6606894-e2cb-4ff5-8a63-a99cfc5223d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Birosagon_tiltottak_be_az_Ubert_Becsben","timestamp":"2018. április. 26. 14:56","title":"Bíróságon tiltották be az Ubert Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc54927a-bc7a-4ba0-890f-496aca0e0708","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kacsa, hogy eladó a KACSA-1 forgalmi rendszám. Dagobert bácsi és a Citroën 2CV tulajok beájulnának tőle.","shortLead":"Nem kacsa, hogy eladó a KACSA-1 forgalmi rendszám. Dagobert bácsi és a Citroën 2CV tulajok beájulnának tőle.","id":"20180425_nap_hirdetese_kacsa_egyedi_rendszam_elado_bugatti_veyron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc54927a-bc7a-4ba0-890f-496aca0e0708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463cb5f1-dd67-4a7b-845a-ea05de8bffa6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_nap_hirdetese_kacsa_egyedi_rendszam_elado_bugatti_veyron","timestamp":"2018. április. 25. 06:41","title":"A nap hirdetése: 700 ezer forintot kérnek a KACSA-1 rendszámért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh rendőrök elrettentésül tették közzé azt a felvételt, amin egy életveszélyes kamionos előzés látható.","shortLead":"A cseh rendőrök elrettentésül tették közzé azt a felvételt, amin egy életveszélyes kamionos előzés látható.","id":"20180425_eletveszelyes_elozes_kamion_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e797812-2497-4140-8d1a-d999d03470d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83162732-c483-4e40-b35b-97ffc7bced6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_eletveszelyes_elozes_kamion_video","timestamp":"2018. április. 25. 04:01","title":"Ilyen életveszélyes kamionos előzést rég nem láttunk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookra felkerült képek, videók, tehát lényegében minden, néhány kattintással, egyetlen csomagban lementhetők, az így készült pakkot pedig egy kis idő elteltével e-postai úton juttatja el a rendszer. A funkció mostantól az Instagramon is működik.","shortLead":"A Facebookra felkerült képek, videók, tehát lényegében minden, néhány kattintással, egyetlen csomagban lementhetők...","id":"20180425_instagram_kepek_videok_letoltese_adatcsomag_gdpr_szabalyozas_eu_adatvedelem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7725952e-c8f6-467f-a8c4-6dbe4abe9ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_instagram_kepek_videok_letoltese_adatcsomag_gdpr_szabalyozas_eu_adatvedelem","timestamp":"2018. április. 25. 07:02","title":"Itt a link: néhány kattintással letöltheti az összes fotót és videót, amit eddig kitett Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66424185-870c-45ac-bf41-db84fea4db08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciával megerősített duplakamera, szelfi-vaku, 18:9-es kijelző és még sok egyéb nyalánkság került a Xiaomi új telefonjába. Ma mutatták be Kínában.","shortLead":"Mesterséges intelligenciával megerősített duplakamera, szelfi-vaku, 18:9-es kijelző és még sok egyéb nyalánkság került...","id":"20180425_bemutattak_a_xiaomi_mi6xet_egy_jo_ar_ertek_aranyu_telefont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66424185-870c-45ac-bf41-db84fea4db08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11defece-0a63-48a7-993f-c4c3f8a4efb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_bemutattak_a_xiaomi_mi6xet_egy_jo_ar_ertek_aranyu_telefont","timestamp":"2018. április. 25. 12:59","title":"Pénztárcabarát ár, remek jellemzők: bemutatták az új Xiaomi-telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 8-ai újabb kormányellenes megmozdulással egy időben a Jobbik is demonstrációt szervez.","shortLead":"A május 8-ai újabb kormányellenes megmozdulással egy időben a Jobbik is demonstrációt szervez.","id":"20180426_A_Jobbik_is_tuntetesre_keszul_majus_8an","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f889d3-c89d-4e42-a6c0-011609b6ce99","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_A_Jobbik_is_tuntetesre_keszul_majus_8an","timestamp":"2018. április. 26. 13:47","title":"A Jobbik is tüntetésre készül május 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]