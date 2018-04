A Massive Attack gyökerei a 80-as évek végére vezetnek vissza – egészen a bristoli Wild Bunch kollektíváig. Ebben zenélt együtt a DJ, Daddy G és Andrew Wolves, azaz Mushroom, valamint a graffitisből lett MC, Robert Del Naja, azaz 3D. Először producerkollektívát alakítottak ezen a néven, majd 1990-ben lemezszerződést kötöttek, s ennek nyomán jelent meg a zenekar 1991-es Blue Lines című bemutatkozó lemeze.

A Massive Attack zenéjében sajátosan keveredik a klasszikus dalszerzés, az elektronikus zenei kísérletezés, a hiphop, a soul, az R&B, a reggae, és a sötét tónusú gitárzene. Ezek különböző arányai és árnyalatai jelentek, jelennek meg a zenekar öt sorlemezén, a már említett 1991-es albumot követő 1994-es Protection című lemezen, a zenekar csúcsművén, a nemrég húszéves, 1998-as Mezzanine-en, valamint a 2003-as 100th Window-n és a 2010-es Heligolanden.

A csapat a 90-es évek egyik legmeghatározóbb irányzata, a triphop egyik zászlóshajója volt (együtt az ugyancsak bristoli Portisheaddel, és a Massive Attack-kollektíva tagjaként induló, később szólópályára lépő Trickyvel), ám maga és életműve is túlélte a trendet és a színteret, és önértékű entitásként képes a mai napig is működni.

Ami ezt a működést illeti, a zenekar 1999, Mushroom kiválása óta hivatalosan kéttagú, ám a szerzői-kreatív munka fókuszában egyértelműen 3D, azaz Del Naja áll – akiről az a meg nem erősített pletyka is járja, hogy ő a titokzatos street art-művész, Banksy – vele azonosítják a Massive Attacket, ami 2010 óta csupán két kislemezt (rajtuk összesen négy számot) és egy négy dalt tartalmazó EP-t (Ritual Spirit) jelentett meg.

A zenekar közéleti-politikai kérdésekben is gyakran megszólal: több alkalommal szerveztek jótékonysági projekteket, többek közt a háborús területeken élő gyermekek javára, felszólaltak az atomenergia katonai célú felhasználása, és a környezetrombolás ellen, odaálltak az Occupy-mozgalom mellé, tiltakoztak Izrael állam palesztinokkal szembeni fellépése miatt is, 2014-es isztambuli koncertjükön pedig megemlékeztek a rendszerellenes megmozdulások áldozatairól.

A gazdag életmű ellenére a Massive Attack nem nosztalgiabuli – ahogy legutóbbi fellépéseiken, budapesti koncertjükön is egyszerre várhatunk 90-es évekbeli klasszikusokat és hallhatjuk majd legfrissebb számaikat, ráadásul ezek közül többet is az előzenekarként Budapestre is érkező Young Fathers társaságában.