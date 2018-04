A zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta. Most viszont rendkívüli felmondással megvált a rendezőtől a színház.

A Budapesti Operettszínház volt művészeti vezetője a nyugdíjazását kérte az után, hogy többen zaklatással vádolták meg. Az ügyben belső vizsgálat is indult, Kerényit ezt követően azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól. A Blikk ugyanakkor úgy tudja, hogy a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta, amíg a nyugdíjazási eljárás tart. Ennek viszont most vége: A Budapesti Operettszínház sajtófőnöke a lapnak megerősítette, hogy a színház rendkívüli felmondással megvált az egykori művészeti vezetőtől.

Az indoklás szerint Kerényi az utóbbi időben több olyan nyilatkozatot is tett, amelyek ross­z fényben tüntették fel a munkahelyét. A színház véleménye szerint be kellett volna tartania a mindenkire vonatkozó szabályokat, hiszen bár felmentették a munkavégzés alól, de kapta a fizetését és a juttatásokat.

„Kerényi Miklós Gábornak 2018. április 13-án rendkívüli felmentéssel megszűnt a munkaviszonya, mivel magatartásával megszegte a Munka Törvénykönyve 8. paragrafus 1-4. bekezdését, azaz olyan magatartást tanúsított, amely alkalmas a munkáltató jó hírnevének, jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetésére” – közölte a lappal a színház sajtófőnöke.

Kerényi Miklós Gábor nemrég az Indexnek adott interjút, a Facebookon pedig több szenvedélyes posztban is bírálta az Operettszínházat, amiért levette a műsoráról az általa rendezett Rómeó és Júliát.