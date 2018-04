Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai káromkodott, aztán egy nagy csattanás hallható.","shortLead":"Sallai káromkodott, aztán egy nagy csattanás hallható.","id":"20180425_Itt_a_hangfelvetel_a_pillanatrol_amikor_Sallai_Robert_Benedek_nekiesik_Hadhazy_Akosnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6800fce2-e2cd-44a0-b60c-41b01c1dafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e4c9f8-be88-43a5-a51b-3197fdddad32","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Itt_a_hangfelvetel_a_pillanatrol_amikor_Sallai_Robert_Benedek_nekiesik_Hadhazy_Akosnak","timestamp":"2018. április. 25. 13:09","title":"Itt a hangfelvétel a pillanatról, amikor Sallai Róbert Benedek nekiesik Hadházy Ákosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","shortLead":"A kora este kezdődő tüntetésre elvileg újra megnyitják a teret.","id":"20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5132cec0-6fb9-4040-9c15-7e25ecbc7096&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b4aa2d-3885-44cc-a8c2-18cbe830b3ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lezarjak_egy_idore_majus_8an_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. április. 25. 07:06","title":"Lezárják egy időre május 8-án a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy héten belül két rendkívüli és egy rendes közgyűlést is összehívtak Márki-Zay Péter városában.","shortLead":"Egy héten belül két rendkívüli és egy rendes közgyűlést is összehívtak Márki-Zay Péter városában.","id":"20180426_Kozgyules_haboru_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e980e9c-7919-4fa8-9e9f-d573f51f54e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96a4e28-afbd-4dab-adf0-0607dd0b2d71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Kozgyules_haboru_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. április. 26. 09:36","title":"Bohózatba illő közgyűlési naptárháború Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cb53a5-4e79-449f-8f39-278378432cff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Svéd Akadémia körül kirobbant molesztálási botrány és az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testületen belüli feszültségek miatt elképzelhető, hogy nem ítélik oda idén az irodalmi Nobel-díjat - jelentette szerdán a svéd rádió (SR).","shortLead":"A Svéd Akadémia körül kirobbant molesztálási botrány és az irodalmi Nobel-díjat odaítélő testületen belüli feszültségek...","id":"20180425_Lehet_hogy_iden_nem_osztanak_irodalmi_Nobeldijat_a_molesztalasi_botrany_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3cb53a5-4e79-449f-8f39-278378432cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db38f10-a4df-4e56-99db-689cc9ecd3b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Lehet_hogy_iden_nem_osztanak_irodalmi_Nobeldijat_a_molesztalasi_botrany_miatt","timestamp":"2018. április. 25. 20:50","title":"Lehet, hogy idén nem osztanak irodalmi Nobel-díjat a molesztálási botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 19 éves, most elfogott horvát fiatal irányította azt a weboldalt, amelyen keresztül a felhasználók célzott kibertámadásokat hajtottak végre az egész világon, bankok és állami intézmények ellen is. ","shortLead":"Egy 19 éves, most elfogott horvát fiatal irányította azt a weboldalt, amelyen keresztül a felhasználók célzott...","id":"20180425_webstresser_hacker_horvat_rendorseg_ddos_tamadas_19_eves_fiu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3cfe-0c82-4eac-b405-68d6436b8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ca6ca-e721-4386-9db6-aac38992ac87","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_webstresser_hacker_horvat_rendorseg_ddos_tamadas_19_eves_fiu","timestamp":"2018. április. 25. 14:58","title":"Elkapták a világ egyik legkeresettebb hackerét, akiről kiderült, hogy egy tizenéves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5eec0a-9a27-41c7-8adc-de5986bbb725","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Indiában nemi erőszak miatt kellett bíróság elé állnia az egyik legnépszerűbb gurunak.","shortLead":"Indiában nemi erőszak miatt kellett bíróság elé állnia az egyik legnépszerűbb gurunak.","id":"20180425_Spiritualis_gyogyulasert_ment_az_asramba_nemi_eroszak_lett_belole","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d5eec0a-9a27-41c7-8adc-de5986bbb725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bfe8da-813a-4749-9616-a1283b7688f5","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Spiritualis_gyogyulasert_ment_az_asramba_nemi_eroszak_lett_belole","timestamp":"2018. április. 25. 10:22","title":"Spirituális gyógyulásért ment az asramba, nemi erőszak lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már korábban is felvetődött, hogy köztársasági elnököt faragnának Balog Zoltánból, két éve maga Orbán is arról beszélt, hogy szíve szerint az emberminisztert látná legszívesebben a Sándor-palotában. A hírek szerint most ismét ez a téma a fideszesek között. ","shortLead":"Már korábban is felvetődött, hogy köztársasági elnököt faragnának Balog Zoltánból, két éve maga Orbán is arról beszélt...","id":"20180426_Megint_az_a_tema_a_Fideszben_hogy_koztarsasagi_elnokot_csinalnanak_Balog_Zoltanbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2b363e-c1e6-4caa-9edc-42b53b13254c","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Megint_az_a_tema_a_Fideszben_hogy_koztarsasagi_elnokot_csinalnanak_Balog_Zoltanbol","timestamp":"2018. április. 26. 09:30","title":"Megint az a téma a Fideszben, hogy köztársasági elnököt csinálnának Balog Zoltánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Parlament alakuló ülése miatt az országgyűlési őrség korábban úgy határozott, délután kettőig lezárja a Kossuth teret.","shortLead":"A Parlament alakuló ülése miatt az országgyűlési őrség korábban úgy határozott, délután kettőig lezárja a Kossuth teret.","id":"20180426_Valtozik_a_majus_8i_tuntetes_idopontja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7fe9f442-3762-4a8a-bfbb-9f1748c2645b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8722fa9-9318-4356-90c5-ea897947dc16","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Valtozik_a_majus_8i_tuntetes_idopontja","timestamp":"2018. április. 26. 17:58","title":"Változik a május 8-i tüntetés időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]