Harmincöt év után először vett fel új szerzeményt az ABBA. 2019-ben turnézni is fognak, de azért ne ájuljunk el: elvileg csak virtuális, "hologram"-koncertekre számíthatunk, magyarán az ígért fellépéseken egy vászonra lesz kivetítve a legendás svéd négyes. Az NME.com azt írja, hogy több svéd médiumnak is kiküldték már a sajtóközleményt, nem is egy, hanem több új ABBA-dalról.

ABBA, after 36 years in a break decided to get back in the studio and record two new songs! ���� This is a historical moment in the music community!!! WELCOME BACK LEGENDS #ABBA #ABBAWELCOMEBACK pic.twitter.com/IPZbChkzId — Carolina | ABBA IS BACK �������� (@carrie_simmer) April 27, 2018

Az együttes közleményében az áll, hogy az elmúlt időszakban már mind a négy tag (Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson és Anni-Frid Lyngstad) úgy érezte, hogy "itt az ideje újraegyesíteni az erőiket", és el kell menniük stúdiózni.

A stúdiózás végül két dalt eredményezett, és ebből az egyiket, a I Still Have Faith In You címűt egy az NBC és a BBC által gyártott, külön tévéadásban is be fogják mutatni.

2016-ban még nagyon sejtelmesen beszélt az együttes a most végre megvalósulni látszó projektjükről. Már két évvel ezelőtt belengedték, hogy nagy dobásra készülnek, amelyben a legkorszerűbb digitális technológiát fogják alkalmazni azért, hogy az új generáció olyan formában lássa, hallja és élje át az ABBA-élményt, amelyről korábban még csak nem is álmodtak a rajongók. Akkor azt is elárulták, hogy a virtuális valósággal kísérletező produkcióban a Universal Music Grouppal és a Spice Girls egykori menedzserével, az American Idol című népszerű tehetségkutatót is jegyző Simon Fullerrel fognak együtt dolgozni.

A svéd popegyüttes 1982-es feloszlása óta a tagok csak néhányszor jelentek meg együtt nyilvános eseményen. 2008-ban a Mamma Mia! című musical filmváltozatának 2008-as premierjén jelentek meg, majd nyolc évvel később, 2016-ban Stockholmban, ahol egy Mamma Mia! The Party nevű étterem megnyitóján vettek részt. Akkor Benny Andersson még azt mondta, hogy továbbra is ragaszkodik az álláspontjához, miszerint a négy tag soha nem fog a színpadon újra összeállni.