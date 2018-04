Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan vezető, aki arra hivatkozik, hogy a kórházi fertőzések egy része a legnagyobb gondossággal sem kerülhető el, és van, aki attól tart, hogy az adatok alapján ítélnék meg a betegek az intézményt.","shortLead":"Van olyan vezető, aki arra hivatkozik, hogy a kórházi fertőzések egy része a legnagyobb gondossággal sem kerülhető el...","id":"20180427_korhazi_fertozesek_nem_minden_igazgato_orulne_az_adatok_kiadasanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed5e4864-0fc1-468f-b661-f954de713157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fc57b0-398b-46bd-a06d-e9f1145f931f","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_korhazi_fertozesek_nem_minden_igazgato_orulne_az_adatok_kiadasanak","timestamp":"2018. április. 27. 07:54","title":"Kórházi fertőzések: nem minden igazgató örülne az adatok kiadásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csupán egy, hanem \"rengeteg\" olyan hangfelvétel került az ügyészség birtokába, amit Portik Tamás készített 2000 és 2004 között a Gyárfás Tamással folytatott beszélgetéseiről – állítja belügyminisztériumi forrásokra hivatkozva a Heti Válasz. ","shortLead":"Nem csupán egy, hanem \"rengeteg\" olyan hangfelvétel került az ügyészség birtokába, amit Portik Tamás készített 2000 és...","id":"20180426_heti_valasz_gyarfas_tamas_portik_tamas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bca215b-7e96-4b9a-b272-753178d6c29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788b283a-4cac-434c-a981-ab618a204985","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_heti_valasz_gyarfas_tamas_portik_tamas","timestamp":"2018. április. 26. 08:09","title":"Heti Válasz: Négy éven át rögzítette beszélgetéseit Gyárfással Portik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állat kilövése is csak munka, hiszen közben zajlik az üzleti tárgyalás – ez hallható egy, a hvg.hu által megismert hangfelvételen, amelyen a milliárdos károkat maga után hagyó vállalkozó, Seres István arról beszélt egy \"médiumnak\", hogyan fonódik össze a Nemzeti Együttműködés Rendszerében a vadászat és a brókercégek. A Hungária Értékpapír Zrt. volt vezetője szerint, aki ma Magyarországon vadászik, az Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes \"seggét nyalja\".","shortLead":"Az állat kilövése is csak munka, hiszen közben zajlik az üzleti tárgyalás – ez hallható egy, a hvg.hu által megismert...","id":"20180427_Semjen_vadasztars_Hungaria_ertekpapir","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb9cafe8-e44c-4829-857d-6b0a7f8c36ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7a7a5b-f1e8-4189-9ffa-ce08ec65b9e4","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Semjen_vadasztars_Hungaria_ertekpapir","timestamp":"2018. április. 27. 11:10","title":"Amiről a bróker és a jósnője beszélget: \"Tudja, ő az Orbán Viktor helyettese\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8a8ba-872e-4602-bb0e-1d223df2206a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is az afrikai sertéspestis következtében életbe lépett korlátozások miatt – mondta Bognár Lajos országos főállatorvos.","shortLead":"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is...","id":"20180427_A_sertespestis_miatt_olcsobb_lesz_a_serteshus_A_felvasralasi_ara_biztosan_csokken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70e8a8ba-872e-4602-bb0e-1d223df2206a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b59255-3af3-4815-bced-77739e83f09d","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_A_sertespestis_miatt_olcsobb_lesz_a_serteshus_A_felvasralasi_ara_biztosan_csokken","timestamp":"2018. április. 27. 11:06","title":"A sertéspestis miatt olcsóbb lesz a sertéshús? A felvásárlási ára biztosan csökken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ügyvéd nem jelent meg a hivatali vesztegetés miatti per tárgyalásán. ","shortLead":"Az ügyvéd nem jelent meg a hivatali vesztegetés miatti per tárgyalásán. ","id":"20180426_Elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_ugyved_ellen_Oszter_Sandor_egyik_pereben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4ff3b75-d519-4393-9410-16f98992e28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cd7240-3e1f-4019-af74-4efd5a253d02","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Elfogatoparancsot_adtak_ki_egy_ugyved_ellen_Oszter_Sandor_egyik_pereben","timestamp":"2018. április. 26. 14:52","title":"Elfogatóparancsot adtak ki egy ügyvéd ellen Oszter Sándor egyik perében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hazánk hét intézménnyel képviselteti magát a Times Higher Education friss listáján.","shortLead":"Hazánk hét intézménnyel képviselteti magát a Times Higher Education friss listáján.","id":"20180426_Het_magyar_egyetem_is_ott_van_Europa_legjobbjai_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7b7401f-2f53-4514-9c42-89c1c667a275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598eb5fb-8486-4f8b-aa63-9711a55bf41f","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Het_magyar_egyetem_is_ott_van_Europa_legjobbjai_kozott","timestamp":"2018. április. 26. 14:33","title":"Hét magyar egyetem is felkerült egy friss listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","shortLead":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","id":"20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8a8fd8-6100-4c6e-ba19-46b1f715863b","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","timestamp":"2018. április. 27. 09:52","title":"Hadházy: Sokan hamar túltették magukat azon, hogy kétes legitimitású parlamentbe ülnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2a4bb5-f2b5-4ca7-b70e-f474e96a0d4d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy építkezés során került elő a test, felerősítheti a rendszerkritikus hangokat.","shortLead":"Egy építkezés során került elő a test, felerősítheti a rendszerkritikus hangokat.","id":"20180425_Halott_sah_mumiaja_szorongathatja_meg_az_irani_vezetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d2a4bb5-f2b5-4ca7-b70e-f474e96a0d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc66a9ce-d0ca-4400-a3f2-0d64f410e7b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180425_Halott_sah_mumiaja_szorongathatja_meg_az_irani_vezetest","timestamp":"2018. április. 25. 18:02","title":"Halott sah múmiája szorongathatja meg az iráni vezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]