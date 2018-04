Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Operettszínházból április 13-i hatállyal rúgták ki Kerényi Miklós Gábort, aki a zaklatási botrány után nem dolgozhatott, de a munkaviszonya megmaradt, és a fizetését is megkapta.","shortLead":"Az Operettszínházból április 13-i hatállyal rúgták ki Kerényi Miklós Gábort, aki a zaklatási botrány után nem...","id":"20180426_Aldozatok_cimu_irasaban_reagalt_Kerenyi_a_kirugasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187f90ed-b7ec-4407-b6d2-07eb0fc9e652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d292c620-4ab2-4e37-9024-61d289bbba7e","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Aldozatok_cimu_irasaban_reagalt_Kerenyi_a_kirugasara","timestamp":"2018. április. 26. 17:13","title":"\"Áldozatok\" címmel reagált Kerényi a kirúgására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek, amelynek értelmében kizárólag vízummal vagy előzetes elektronikus beutazási engedéllyel (ETIAS) léphetnének majd be harmadik országbeli állampolgárok az Európai Unió területére.","shortLead":"Megállapodásra jutottak az európai utasregisztrációs rendszer felállításáról szerdán az uniós társjogalkotó szervek...","id":"20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd82c1ad-b45d-4d5e-878b-e1816ad78a98","keywords":null,"link":"/vilag/20180425_Jon_az_europai_utasregisztracios_rendszer","timestamp":"2018. április. 25. 18:14","title":"Jön az európai utasregisztrációs rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fa0256-5c0f-4bcf-b4bf-1f65401f0a67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megküldték, amennyit csak bírt a 765 lóerős amerikai izomautót. A vége 346 km/h-ra lett. ","shortLead":"Megküldték, amennyit csak bírt a 765 lóerős amerikai izomautót. A vége 346 km/h-ra lett. ","id":"20180426_corvette_chevrolet_zr1_sebessegrekord","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4fa0256-5c0f-4bcf-b4bf-1f65401f0a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31dba99-4c9e-407b-b99c-57f31b2dec23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_corvette_chevrolet_zr1_sebessegrekord","timestamp":"2018. április. 26. 17:27","title":"Videó: Eddig nem tudták, mennyivel megy a legerősebb Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d35949d-1504-4b9e-b22b-8a6b30b7fcef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Putyint követően hamarosan Trump is beleülhet majd vadonatúj limuzinjába.","shortLead":"Putyint követően hamarosan Trump is beleülhet majd vadonatúj limuzinjába.","id":"20180427_donald_trump_uj_elnoki_auto_vlagyimir_putyin_pancelozott_cadillac","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d35949d-1504-4b9e-b22b-8a6b30b7fcef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c97b0061-2035-421c-a909-284a23051ae0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_donald_trump_uj_elnoki_auto_vlagyimir_putyin_pancelozott_cadillac","timestamp":"2018. április. 27. 06:41","title":"20 centiméter vastag ajtók Donald Trump új elnöki autóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR közösségi iroda idén Magyarország legjobb közösségi irodája lett. De mitől olyan jó a coworking?","shortLead":"A 2016-ban az amerikai Forbes magazin által publikált listán a világ 5. legjobb coworking irodájának bizonyult KAPTÁR...","id":"20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=004cf52b-d12f-456f-a502-65b88a6973d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd50344-3eec-40ed-842a-259f0e9d2727","keywords":null,"link":"/kkv/20180426_Digitalis_nomadok__jobb_azokkal_dolgozni_akik_nem_is_a_munkatarsaink","timestamp":"2018. április. 26. 10:33","title":"Digitális nomádok – jobb azokkal dolgozni, akik nem is a munkatársaink?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hétvégén Heves megyében egy vaddisznó tetemében mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"A hétvégén Heves megyében egy vaddisznó tetemében mutatták ki a kórokozót.","id":"20180426_afrikai_sertespestis_tobb_orszag_kitiltotta_a_magyar_serteshust","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e9f9f99-87fb-4136-8819-fa3909733b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b10562-a5f9-49b9-854c-ebd50de5a66a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_afrikai_sertespestis_tobb_orszag_kitiltotta_a_magyar_serteshust","timestamp":"2018. április. 26. 05:21","title":"Afrikai sertéspestis: több ország kitiltotta a magyar sertéshúst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65225569-03a4-40b3-9909-9466256021fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 42 éves brit doktor, Titus Bradley fejbe lőtte a 28 éves magyar lányt, majd magával is végzett. A szálloda személyzetének Gergely Noémi többször panaszkodott: partnere bántalmazta. ","shortLead":"A 42 éves brit doktor, Titus Bradley fejbe lőtte a 28 éves magyar lányt, majd magával is végzett. A szálloda...","id":"20180426_Sikkaszto_brit_doktor_olte_meg_magyar_baratnojet_a_Zoldfoki_szigeteken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65225569-03a4-40b3-9909-9466256021fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c95e04-e9b4-4219-96be-f39303360fe7","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Sikkaszto_brit_doktor_olte_meg_magyar_baratnojet_a_Zoldfoki_szigeteken","timestamp":"2018. április. 26. 11:55","title":"Sikkasztó brit doktor ölte meg magyar barátnőjét a Zöld-foki-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce8333b-0ea9-4671-9b68-768788c3a71f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla és a SpaceX atyjának korábban is voltak már furcsa ötletei, az azonban, ami most készül, minden eddiginél nagyobb őrültségnek tűnik: egy kiborgsárkányon dolgozik.","shortLead":"A Tesla és a SpaceX atyjának korábban is voltak már furcsa ötletei, az azonban, ami most készül, minden eddiginél...","id":"20180427_elon_musk_cyborg_dragon_kiborg_sarkany_langszoro_the_boring_company","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fce8333b-0ea9-4671-9b68-768788c3a71f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9851a75-3030-4fad-927a-a618284f1d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_elon_musk_cyborg_dragon_kiborg_sarkany_langszoro_the_boring_company","timestamp":"2018. április. 27. 08:03","title":"Elon Musk nem tud lenyugodni: kiborgsárkányt épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]