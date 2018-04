Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abb2511c-306d-494b-9f66-27723305f3cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Még novemberben történt súlyos baleset Debrecenben, ahol négyen sérültek meg.","shortLead":"Még novemberben történt súlyos baleset Debrecenben, ahol négyen sérültek meg.","id":"20180425_baleset_debrecen_mentoauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb2511c-306d-494b-9f66-27723305f3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed125937-a5ff-4311-aeaf-87fc85a2d878","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180425_baleset_debrecen_mentoauto","timestamp":"2018. április. 25. 20:21","title":"Nem ússza meg a felelőtlen debreceni sofőr, aki behajtott a mentő elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f13750d-b743-44b6-a67c-e2bce991d471","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kolumbiai banánszállítmányba rejtve rekordmennyiségű, összesen több mint 8,7 tonna kokainra bukkantak a spanyol hatóságok a dél-spanyolországi Algeciras kikötőjében – jelentette be a spanyol belügyminiszter szerdán a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Egy kolumbiai banánszállítmányba rejtve rekordmennyiségű, összesen több mint 8,7 tonna kokainra bukkantak a spanyol...","id":"20180425_Bananok_kokain_spanyol_hatosag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f13750d-b743-44b6-a67c-e2bce991d471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961286e3-e0c8-4dd3-8b4a-49a8c428ec70","keywords":null,"link":"/elet/20180425_Bananok_kokain_spanyol_hatosag","timestamp":"2018. április. 25. 15:40","title":"Banánok közt: rekordmennyiségű kokaint találtak a spanyol hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"4,5 millió forintos szakértői díjat állapított meg a NAV annak az adószakértőnek, aki Czeglédy Csaba ügyében készített szakvéleményt. Csakhogy a szombathelyi politikus védőjének számítása szerint a horribilis összeg csak akkor jöhetett ki, ha a szakértő 68 munkanap alatt kétszer ennyit, több mint 130 munkanapon át dolgozott egyfolytában. A nyomozók viszont állítják, ellenőrizték a szakvélemény elkészítését, és jár a fizetség az általuk kirendelt szakértőnek.","shortLead":"4,5 millió forintos szakértői díjat állapított meg a NAV annak az adószakértőnek, aki Czeglédy Csaba ügyében készített...","id":"20180427_45_milliot_kap_az_igazsagugyi_szakerto_akit_raallitottak_a_Czegledyugyre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56711f06-2f23-4ba7-9c7d-a90cbb38ec1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_45_milliot_kap_az_igazsagugyi_szakerto_akit_raallitottak_a_Czegledyugyre","timestamp":"2018. április. 27. 12:03","title":"4,5 milliót kap az igazságügyi szakértő, akit ráállítottak a Czeglédy-ügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","shortLead":"Az elektronikus zene történetének egyik alapzenekara június 23-án lép fel az Arénában.","id":"20180426_Jon_a_Massive_Attack","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6137fc1-3bce-4b62-af2a-fd884041f3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00989854-ba5f-462a-89ac-36e7e759c789","keywords":null,"link":"/kultura/20180426_Jon_a_Massive_Attack","timestamp":"2018. április. 26. 09:18","title":"Jön a Massive Attack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b489b0e3-3c64-4593-a967-4fbf144b173f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kezet fogott egymással Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető a Korea-közi határon fekvő panmindzsoni katonai támaszponton, majd kézen fogták egymást, és a déli elnök átlépett az északi oldalra, igaz, ezt eredetileg nem tervezték. Utána az északiak vezetője ment át délre, ami ugyancsak történelmi lépés volt: phenjani vezető most először lépte át ugyanis az 1953-ban véget ért háború után létrehozott határt. Fotók a két Korea csúcstalálkozójáról, ahol talán most megváltozhat a világ.","shortLead":"Kezet fogott egymással Kim Dzsong Un észak-koreai és Mun-Dzse In dél-koreai vezető a Korea-közi határon fekvő...","id":"20180427_ket_ferfi_megfogta_egymas_kezet_es_tortenelmet_irt_a_haborus_hataron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b489b0e3-3c64-4593-a967-4fbf144b173f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64614f53-8efd-4ce9-9b5e-86a325528917","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_ket_ferfi_megfogta_egymas_kezet_es_tortenelmet_irt_a_haborus_hataron","timestamp":"2018. április. 27. 11:10","title":"Két férfi megfogta egymás kezét, és történelmet írt a háborús határon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c2f49c7-118a-4e7b-906a-38b7536534bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromgyerekes apa alig bírta nyitva tartani a szemét egy hivatalos eseményen.","shortLead":"A háromgyerekes apa alig bírta nyitva tartani a szemét egy hivatalos eseményen.","id":"20180426_Vilmos_herceget_megviselte_a_szules","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c2f49c7-118a-4e7b-906a-38b7536534bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"248e349e-724e-493b-81a9-854e57d4f3d6","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Vilmos_herceget_megviselte_a_szules","timestamp":"2018. április. 26. 11:45","title":"Vilmos herceget megviselte a szülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","shortLead":"Tudta, hogy a Windsor kastély a világ legrégebbi, ma is lakott vára?","id":"20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=efc1d64f-3b26-4d9f-bef4-5cb22a95f475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0b3a75-50ff-481b-9985-563f736a7319","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Normann_erodbol_Harry_herceg_eskuvojenek_helyszine","timestamp":"2018. április. 26. 17:15","title":"Normann erődből Harry herceg esküvőjének helyszíne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A címvédő Real Madrid 2-1-re nyert a Bayern München otthonában szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első...","id":"20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fd4d592-b037-4332-be1f-1912ee0fbc5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b395aed7-1170-4279-9315-17089af0bbd2","keywords":null,"link":"/sport/20180426_otthon_verte_a_bayernt_lepeselonyben_a_real","timestamp":"2018. április. 26. 05:06","title":"Otthon verte a Bayernt, lépéselőnyben a Real","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]