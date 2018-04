Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e44c667-b732-4d40-93b6-c1499c084ccb","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az anorexia és a bulimia után a kilencvenes évek végén a szakemberek újabb kényszeres evészavart definiáltak. Az ortorexia egészségesétel-függőséget jelent, és egyfajta spiritualitás a konyhában.","shortLead":"Az anorexia és a bulimia után a kilencvenes évek végén a szakemberek újabb kényszeres evészavart definiáltak...","id":"20180427_Egeszsegesen_etkezik_Lehet_hogy_beteg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e44c667-b732-4d40-93b6-c1499c084ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eb07a0-d28e-4dd6-a53c-a5b10cd6ee18","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180427_Egeszsegesen_etkezik_Lehet_hogy_beteg","timestamp":"2018. április. 27. 10:00","title":"Egészségesen étkezik? Lehet, hogy beteg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd4fb051-c4a0-4dde-b0ec-8c156bdc1832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délkeleten még nyár lesz, máshol visszatér a tavasz.","shortLead":"Délkeleten még nyár lesz, máshol visszatér a tavasz.","id":"20180426_hidegfront_szakitja_kette_az_orszagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd4fb051-c4a0-4dde-b0ec-8c156bdc1832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6788e6b7-cab6-46fe-adda-e8df6db5877b","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_hidegfront_szakitja_kette_az_orszagot","timestamp":"2018. április. 26. 05:14","title":"Hidegfront szakítja ketté az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már korábban is felvetődött, hogy köztársasági elnököt faragnának Balog Zoltánból, két éve maga Orbán is arról beszélt, hogy szíve szerint az emberminisztert látná legszívesebben a Sándor-palotában. A hírek szerint most ismét ez a téma a fideszesek között. ","shortLead":"Már korábban is felvetődött, hogy köztársasági elnököt faragnának Balog Zoltánból, két éve maga Orbán is arról beszélt...","id":"20180426_Megint_az_a_tema_a_Fideszben_hogy_koztarsasagi_elnokot_csinalnanak_Balog_Zoltanbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a7045b2-13c1-4e95-8c6a-c56d14cfddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2b363e-c1e6-4caa-9edc-42b53b13254c","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Megint_az_a_tema_a_Fideszben_hogy_koztarsasagi_elnokot_csinalnanak_Balog_Zoltanbol","timestamp":"2018. április. 26. 09:30","title":"Megint az a téma a Fideszben, hogy köztársasági elnököt csinálnának Balog Zoltánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A május 8-ai újabb kormányellenes megmozdulással egy időben a Jobbik is demonstrációt szervez.","shortLead":"A május 8-ai újabb kormányellenes megmozdulással egy időben a Jobbik is demonstrációt szervez.","id":"20180426_A_Jobbik_is_tuntetesre_keszul_majus_8an","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67fe2d0f-eb7c-46fd-b9dd-6cf9ecc3c117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f889d3-c89d-4e42-a6c0-011609b6ce99","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_A_Jobbik_is_tuntetesre_keszul_majus_8an","timestamp":"2018. április. 26. 13:47","title":"A Jobbik is tüntetésre készül május 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megkezdődött a történelmi csúcstalálkozó Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök között, miután Kim – a phenjani vezetők közül elsőként – átlépte az 1953-ban véget ért háború után létrejött határt.\r

","shortLead":"Megkezdődött a történelmi csúcstalálkozó Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök között...","id":"20180427_Kim_Dzsong_Un_atlepte_a_hatart_o_az_elso_eszaki_vezeto_delen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b92724-dd85-4e46-b772-e0d0b23edb61","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Kim_Dzsong_Un_atlepte_a_hatart_o_az_elso_eszaki_vezeto_delen","timestamp":"2018. április. 27. 04:53","title":"Kim Dzsong Un átlépte a határt, ő az első északi vezető délen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31a7b93-d62f-46e7-9fa4-064512f4b85a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Jó anyagi körülmények között léphetnek hátrébb azok a miniszterek, akik nem folytatják az új kormányban a munkájukat. Az utódaik között lehet olyan is, akinek pénzben visszalépés lesz a kormánytagság.","shortLead":"Jó anyagi körülmények között léphetnek hátrébb azok a miniszterek, akik nem folytatják az új kormányban a munkájukat...","id":"20180426_miniszterek_vagyon_orban_viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c31a7b93-d62f-46e7-9fa4-064512f4b85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256b952-2fcd-4ae5-806d-2837d11f6784","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_miniszterek_vagyon_orban_viktor","timestamp":"2018. április. 26. 12:30","title":"Megéri Orbán miniszterének lenni? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút nem szenved hiányt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan néz ki az unatkozó milliárdosok számára készített legújabb luxus Range Rover. Kerekekben abszolút...","id":"20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bc53aa0-4f66-42aa-8374-00d0aad6feec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74d0d7e-3547-4bd9-b746-340915a5e913","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_terepjaro_helikopter_jacht_luxus_6x6_divatterepjaro_helikopter_mercedes_maybach_range_rover","timestamp":"2018. április. 27. 10:16","title":"Ilyen luxusterepjáró passzol a helikopteres jacht mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f3f5d61-94da-4253-be4c-e755442c5d28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Echo Tv-ben beszélgettek a sajtóklubban a szombati tüntetésről.","shortLead":"Az Echo Tv-ben beszélgettek a sajtóklubban a szombati tüntetésről.","id":"20180425_Bencsik_Andras_szeretne_ha_a_Parlament_elott_tunteto_csurhet_megallitana_a_katonasag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f3f5d61-94da-4253-be4c-e755442c5d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6626b5-443e-4164-9827-f06c5ab329a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Bencsik_Andras_szeretne_ha_a_Parlament_elott_tunteto_csurhet_megallitana_a_katonasag","timestamp":"2018. április. 25. 16:35","title":"Bencsik András szeretné, ha a parlamentet megvédené a katonaság a tüntető \"csürhétől\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]