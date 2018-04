Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a kritika, a dícséret ideje jött el. ","shortLead":"Nem a kritika, a dícséret ideje jött el. ","id":"20180428_Ilyen_jellemzest_ritkan_olvasni_Balog_Zoltanrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a656f00f-683e-4918-8a6c-304c824b6888","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Ilyen_jellemzest_ritkan_olvasni_Balog_Zoltanrol","timestamp":"2018. április. 28. 08:15","title":"Ilyen jellemzést ritkán olvasni Balog Zoltánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hetente öt, majd hat járat indul Budapestről Krakkóba. ","shortLead":"Hetente öt, majd hat járat indul Budapestről Krakkóba. ","id":"20180427_Szombaton_indul_egy_uj_repulojarat_Budapestrol_Lengyelorszagba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=138004da-7e81-4b86-b8d1-8c4f7fd82a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b2f0ae-4a72-44da-abcb-b794eec56361","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Szombaton_indul_egy_uj_repulojarat_Budapestrol_Lengyelorszagba","timestamp":"2018. április. 27. 17:47","title":"Szombaton indul egy új repülőjárat Budapestről Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban is megállapodtak, hogy idén hivatalosan is véget érhet az 1953-ban lezárt koreai háború. ","shortLead":"Észak-Korea vezetője és a dél-koreai elnök megállapodtak, hogy atomfegyvermentessé teszik a Koreai-félszigetet. Abban...","id":"20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee91df83-43dd-4f2c-828e-d62cc34754f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23675cb-ed6f-4ae6-b472-1b15cdcfbf91","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_hivatalosan_is_veget_erhet_a_koreai_haboru_es_indulhat_az_atommentesites","timestamp":"2018. április. 27. 11:20","title":"Hivatalosan is véget érhet a koreai háború és indulhat az atommentesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ec99fd-c560-4b8c-be2b-32d4a20aa57b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kissé rejtélyes posztból úgy tűnik, újabb Nokia márkájú nosztalgiatelefonnal rukkolhat ki május elején a HMD Global.","shortLead":"Egy kissé rejtélyes posztból úgy tűnik, újabb Nokia márkájú nosztalgiatelefonnal rukkolhat ki május elején a HMD Global.","id":"20180427_majusban_mutathatja_be_a_hmd_global_a_nokian9_nosztalgiatelefont","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87ec99fd-c560-4b8c-be2b-32d4a20aa57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d1cca9-8499-49f1-a2ac-4170aa8ff166","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_majusban_mutathatja_be_a_hmd_global_a_nokian9_nosztalgiatelefont","timestamp":"2018. április. 27. 17:00","title":"Újabb Nokia nosztalgiatelefon érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pásztóihoz hasonló helyzettől nem tart a nemrég megválasztott polgármester, szerinte nem fognak lemondani a vásárhelyi képviselők, itt állóháborúra készülnek. Csütörtökön például jogköröktől fosztották meg Márki-Zay Pétert és egymilliárd forint elköltéséről is döntöttek, amire a polgármester szerint nincs fedezet: ez lett a sok közgyűlés eredménye.","shortLead":"A pásztóihoz hasonló helyzettől nem tart a nemrég megválasztott polgármester, szerinte nem fognak lemondani...","id":"20180427_Megbenitottak_MarkiZay_Petert_a_vasarhelyi_kepviselok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41e93aa8-15c0-4975-bda0-afbf4aee6fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4c251b2-69c1-4e36-a156-f926cdecb74d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180427_Megbenitottak_MarkiZay_Petert_a_vasarhelyi_kepviselok","timestamp":"2018. április. 27. 09:45","title":"Megbénították Márki-Zay Pétert a vásárhelyi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dedfbd6-4d86-4d78-bbfe-d164ba750b06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Raptor megjárta már a Mojave-sivatagot is, ezúttal pedig a Zöld Pokolba látogatott el.","shortLead":"A Raptor megjárta már a Mojave-sivatagot is, ezúttal pedig a Zöld Pokolba látogatott el.","id":"20180428_nurburgring_drift_ford_f_150_raptor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dedfbd6-4d86-4d78-bbfe-d164ba750b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098ca5d3-e40e-4c9a-a079-8cc1450f1fd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_nurburgring_drift_ford_f_150_raptor","timestamp":"2018. április. 28. 10:16","title":"Őrült látvány, ahogy a Nürburgringen driftel a Ford F-150 Raptor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","shortLead":"Hadházy Ákos felvette mandátumát, de azért bevitt egy gyomrost a többieknek, akik szintén.","id":"20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8a8fd8-6100-4c6e-ba19-46b1f715863b","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Hadhazy_Sokan_hamar_tultettek_magukat_azon_hogy_ketes_legitimitasu_parlamentbe_ulnek_be","timestamp":"2018. április. 27. 09:52","title":"Hadházy: Sokan hamar túltették magukat azon, hogy kétes legitimitású parlamentbe ülnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c92d51-802c-4f61-859e-00e4a4d4db05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig, hogy kihozták a szalonból, máris leamortizálták a kocsit.","shortLead":"Alig, hogy kihozták a szalonból, máris leamortizálták a kocsit.","id":"20180426_bmw_z4_baleset_autos_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8c92d51-802c-4f61-859e-00e4a4d4db05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"869d5b5f-9ab2-4e4c-974a-d0ec20003a34","keywords":null,"link":"/cegauto/20180426_bmw_z4_baleset_autos_video","timestamp":"2018. április. 26. 19:31","title":"Megvették a BMW Z4-et, majd az első úton össze is törték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]