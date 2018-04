Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d468d42-824f-4899-bfd0-c89b32ac561f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Úgy tűnhet, az online kereskedelem magával sodorja az Avon ladyt is, a magyarok mégis kitartanak. A cég gödöllői központjában néztük meg, hogyan működik a majdnem százezer magyar nőt megmozgató rendszer.","shortLead":"Úgy tűnhet, az online kereskedelem magával sodorja az Avon ladyt is, a magyarok mégis kitartanak. A cég gödöllői...","id":"20180428_avon_direkt_ertekesites_cegportre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d468d42-824f-4899-bfd0-c89b32ac561f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886fb104-b2f0-4f73-a82e-4a4751ec5d13","keywords":null,"link":"/kkv/20180428_avon_direkt_ertekesites_cegportre","timestamp":"2018. április. 28. 12:30","title":"Hogyan csinálja az Avon, hogy ennyi magyarnak van \"katalógusos\" ismerőse?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magyarországi balesetben megárvult menedékkérő ikerpár ausztriai elhelyezése ügyében ért el sikert a Magyar Helsinki Bizottság, és több más szereplő is – köztük a magyar állam.\r

\r

","shortLead":"Egy magyarországi balesetben megárvult menedékkérő ikerpár ausztriai elhelyezése ügyében ért el sikert a Magyar...","id":"20180426_Ez_van_ha_a_magyar_allam_normalisan_egyuttmukodik_egy_fosorosista_civil_szervezettel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b16462a-f07f-4d7f-9d67-f3bea882f41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1dcbd8-f20a-41f5-a2e3-8111eeb314c6","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Ez_van_ha_a_magyar_allam_normalisan_egyuttmukodik_egy_fosorosista_civil_szervezettel","timestamp":"2018. április. 26. 16:26","title":"Ez van, ha a magyar állam normálisan együttműködik egy fő-sorosista civil szervezettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","shortLead":"A DK nem tud elszakadni attól, választási csalás történt.","id":"20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98dd723e-b282-44a7-b360-a305ee58b94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfd77c2-f51c-419e-9965-7da8408f3544","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Gyurcsany_partja_nem_nyugszik_uj_valasztast_kovetel","timestamp":"2018. április. 28. 14:22","title":"Gyurcsány pártja nem nyugszik, új választást követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Brexit után nincs annyi pénz, le kell faragni a támogatásokból.","shortLead":"A Brexit után nincs annyi pénz, le kell faragni a támogatásokból.","id":"20180428_Ettol_osszeszorul_a_nagyurak_gyomra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b417cd56-4e20-4c3b-ba08-55b816f31a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e156e3-5785-4199-96bd-7640d33c13b0","keywords":null,"link":"/kkv/20180428_Ettol_osszeszorul_a_nagyurak_gyomra","timestamp":"2018. április. 28. 12:20","title":"Ettől összeszorul a nagyurak gyomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a12a247-b1e0-4f3b-af19-4a8c757b1573","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Szomorú kép körvonalazódik a Magyar Idők kormánypárti körökből származó információja alapján: ezúttal is nagyon kevés nő jut szerephez a hamarosan megalakuló Orbán-kormányban. ","shortLead":"Szomorú kép körvonalazódik a Magyar Idők kormánypárti körökből származó információja alapján: ezúttal is nagyon kevés...","id":"20180427_Az_uj_Orbankormany_is_a_ferfiuralomrol_szol_majd","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a12a247-b1e0-4f3b-af19-4a8c757b1573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394a954c-d9c7-486a-8805-89ea2e658c81","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Az_uj_Orbankormany_is_a_ferfiuralomrol_szol_majd","timestamp":"2018. április. 27. 06:15","title":"Az új Orbán-kormány is a férfiuralomról szól majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Vannak egyenkommentek is.","shortLead":"Vannak egyenkommentek is.","id":"20180428_Megrohantak_a_magyarok_a_kritikus_jelentest_iro_Sargentini_oldalat_es_csak_gyalazzak_gyalazzak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a95ca99-d3f9-4293-9935-eb509b0ff441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b93ce2d-af89-4a7d-9194-e0512f78b498","keywords":null,"link":"/itthon/20180428_Megrohantak_a_magyarok_a_kritikus_jelentest_iro_Sargentini_oldalat_es_csak_gyalazzak_gyalazzak","timestamp":"2018. április. 28. 10:40","title":"Megrohanták a magyarok a kritikus jelentést író Sargentini oldalát, és csak gyalázzák, gyalázzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60e7ec0-8cdc-4a4e-bb82-42c9fa9eb81e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar autóversenyző és az alatta futó Hyundai is remek formában van, 12:30-kor már az időmérőn futhat hasonló csúcsot Michelisz.","shortLead":"A magyar autóversenyző és az alatta futó Hyundai is remek formában van, 12:30-kor már az időmérőn futhat hasonló...","id":"20180428_michelisz_norbert_hyundai_hungaroring_wtcr_palyacsucs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b60e7ec0-8cdc-4a4e-bb82-42c9fa9eb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4563c040-f925-4a17-aefe-c123d67ce7c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_michelisz_norbert_hyundai_hungaroring_wtcr_palyacsucs","timestamp":"2018. április. 28. 10:51","title":"Bejött a Hyundai Michelisznek, azonnal pályacsúcsot ment a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47bb5290-473e-4ba9-b8f0-49f1227562ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségtől elköszönő miniszter üzent a makóiaknak, visszatért. Hasonlót a Terminátortól lehetett hallani.","shortLead":"A Miniszterelnökségtől elköszönő miniszter üzent a makóiaknak, visszatért. Hasonlót a Terminátortól lehetett hallani.","id":"20180426_Lazar_Maradok_es_kuzdok_tovabb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47bb5290-473e-4ba9-b8f0-49f1227562ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32d2f25-deee-467e-a427-22622b6d81bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180426_Lazar_Maradok_es_kuzdok_tovabb","timestamp":"2018. április. 26. 17:33","title":"Lázár: Maradok és küzdök tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]