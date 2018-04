Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán." "Meghalt Tóth Zoltán Jászai Mari-díjas színművész" "2018. április. 28. 08:34"

"4,5 millió forintos szakértői díjat állapított meg a NAV annak az adószakértőnek, aki Czeglédy Csaba ügyében készített szakvéleményt." Csakhogy a szombathelyi politikus védőjének számítása szerint a horribilis összeg csak akkor jöhetett ki, ha a szakértő 68 munkanap alatt kétszer ennyit, több mint 130 munkanapon át dolgozott egyfolytában. A nyomozók viszont állítják, ellenőrizték a szakvélemény elkészítését, és jár a fizetség az általuk kirendelt szakértőnek. "4,5 milliót kap az igazságügyi szakértő, akit ráállítottak a Czeglédy-ügyre" "2018. április. 27. 12:03"

"Klaus Iohannis szerint Viorica Dancila alkalmatlan a feladatára, és ez sérülékennyé tette Románia kormányát." "A román elnök megvonta a bizalmat az ország első női miniszterelnökétől" "2018. április. 27. 11:01"

"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is az afrikai sertéspestis következtében életbe lépett korlátozások miatt – mondta Bognár Lajos országos főállatorvos." "A sertéspestis miatt olcsóbb lesz a sertéshús?" A felvásárlási ára biztosan csökken "2018. április. 27. 11:06"

"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította." "Spiró: \"Ajánlatos, ha mindenki a maga módján partizánkodik\"" "2018. április. 28. 14:01"

"A magyar autóversenyző és az alatta futó Hyundai is remek formában van, 12:30-kor már az időmérőn futhat hasonló csúcsot Michelisz." "Bejött a Hyundai Michelisznek, azonnal pályacsúcsot ment a Hungaroringen" "2018. április. 28. 10:51"

"A hidegfrontot kísérő hullámző felhőkről az Időkép adott ki látványos felvételeket." "Már-már félelmetes, milyen felhők kúsztak az ország fölé – fotók" "2018. április. 27. 05:45"

"Andrés Iniesta 22 évig futballozott a katalán klubnál." "Elköszönt a csapatától a Barcelona legendája" "2018. április. 27. 15:13"