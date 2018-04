Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Egyesült Államokban élő, nepáli származású nő 1993-ban ért fel először 8848 méteres magasságba, és vissza is tért onnan. Ezt eddig nyolcszor tette meg. A férfiak között 21 sikeres mászással három, hegyi vezetőként dolgozó serpa tartja a rekordot.","shortLead":"Az Egyesült Államokban élő, nepáli származású nő 1993-ban ért fel először 8848 méteres magasságba, és vissza is tért...","id":"20180428_ujabb_csucs_felallitasara_keszul_a_no_aki_a_legtobbszor_jutott_fel_a_mount_everestre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea6cb77-ff2f-4639-bcfb-2f3c40b5b07c","keywords":null,"link":"/elet/20180428_ujabb_csucs_felallitasara_keszul_a_no_aki_a_legtobbszor_jutott_fel_a_mount_everestre","timestamp":"2018. április. 28. 18:54","title":"Újabb csúcs felállítására készül a nő, aki a legtöbbször jutott fel a Mount Everestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dedfbd6-4d86-4d78-bbfe-d164ba750b06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Raptor megjárta már a Mojave-sivatagot is, ezúttal pedig a Zöld Pokolba látogatott el.","shortLead":"A Raptor megjárta már a Mojave-sivatagot is, ezúttal pedig a Zöld Pokolba látogatott el.","id":"20180428_nurburgring_drift_ford_f_150_raptor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dedfbd6-4d86-4d78-bbfe-d164ba750b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098ca5d3-e40e-4c9a-a079-8cc1450f1fd4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180428_nurburgring_drift_ford_f_150_raptor","timestamp":"2018. április. 28. 10:16","title":"Őrült látvány, ahogy a Nürburgringen driftel a Ford F-150 Raptor – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d12a922-32fe-498b-a997-8303ab153bff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hosszú hétvégén tesztelik az új rendszert.","shortLead":"A hosszú hétvégén tesztelik az új rendszert.","id":"20180428_Velenceben_sorompokkal_vetnek_veget_a_turistaaradatnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d12a922-32fe-498b-a997-8303ab153bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde49354-d9c8-43cb-8034-db948d17f972","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Velenceben_sorompokkal_vetnek_veget_a_turistaaradatnak","timestamp":"2018. április. 28. 15:14","title":"Velencében sorompókkal vetnek véget a turistaáradatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cc5497-9723-45d6-bd1d-79b3613985ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A muskétás büsztje című alkotást 2017-ben egy internetes közösség vásárolta meg. A tulajdonosai fejenként 50 frankot fizettek érte.","shortLead":"A muskétás büsztje című alkotást 2017-ben egy internetes közösség vásárolta meg. A tulajdonosai fejenként 50 frankot...","id":"20180428_kiallitottak_genfben_a_picasso_kepet_amelynek_osszesen_25_ezer_tulajdonosa_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27cc5497-9723-45d6-bd1d-79b3613985ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47841eb8-5d47-4697-a53a-04a8ea713aaa","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_kiallitottak_genfben_a_picasso_kepet_amelynek_osszesen_25_ezer_tulajdonosa_van","timestamp":"2018. április. 28. 17:43","title":"Kiállították Genfben a Picasso-képet, amelynek összesen 25 ezer tulajdonosa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd25625b-b14d-4c25-b72b-e59f37bc1ed8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi és etikai kérdéseket feszegető ügyében a Vatikán és a lengyel kormány is megpróbált szerepet vállalni.","shortLead":"Szombatra virradóra meghalt Alfie Evans, az a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő, 23 hónapos brit kisfiú, akinek jogi...","id":"20180428_Elment_Alfie_a_kisfiu_aki_miatt_a_fel_vilag_vitatkozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd25625b-b14d-4c25-b72b-e59f37bc1ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0211ead8-04a5-4fa6-bf5c-69b491e9c930","keywords":null,"link":"/elet/20180428_Elment_Alfie_a_kisfiu_aki_miatt_a_fel_vilag_vitatkozott","timestamp":"2018. április. 28. 12:09","title":"Elment Alfie, a kisfiú aki miatt a fél világ vitatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c4073d-0450-4fca-8477-8aaa99c0142c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mi lehet a legjobb módja az újabb kerékpáros-generáció kinevelésének Hollandiában, ahol az emberek fele már most is biciklivel közlekedik? Hát persze hogy a bölcsődei, illetve óvodai biciklibusz! ","shortLead":"Mi lehet a legjobb módja az újabb kerékpáros-generáció kinevelésének Hollandiában, ahol az emberek fele már most is...","id":"201814_kerekmania","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4073d-0450-4fca-8477-8aaa99c0142c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e391b20-e063-4985-86dc-a14971c7b90a","keywords":null,"link":"/kkv/201814_kerekmania","timestamp":"2018. április. 29. 11:00","title":"Nálunk miért nincs ilyen imádnivaló bringás óvodabusz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","shortLead":"A kormány retorikáját a Kádár- és Rákosi-korszakéhoz hasonlította.","id":"20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19036958-b9eb-42f9-93be-1cfae2bb8860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe2db2de-e51b-493a-bb32-f3bce22887f8","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Spiro_Ajanlatos_ha_mindenki_a_maga_modjan_partizankodik","timestamp":"2018. április. 28. 14:01","title":"Spiró: \"Ajánlatos, ha mindenki a maga módján partizánkodik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504f97f8-3542-443f-871a-d54e4055fa6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180429_kina_hszian_legtisztito_torony_windows_98_kek_halal_baki_uj_gmail_hacker","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=504f97f8-3542-443f-871a-d54e4055fa6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82db5425-a89d-47a9-badc-69797ea1d053","keywords":null,"link":"/tudomany/20180429_kina_hszian_legtisztito_torony_windows_98_kek_halal_baki_uj_gmail_hacker","timestamp":"2018. április. 29. 12:00","title":"Ez történt: teljesen megújult a Gmail, Kínának pedig bejött a légtisztító csodatorony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]