A mellbimbóját izgató Donald Trump vagy Mark Zuckerberg, mint a Földet elpusztítani kívánó főgonosz – a színészettől ideiglenesen félrevonultan élő Jim Carrey elhalmozza Twitterét szarkasztikus, politikai tartalmú alkotásaival. Hogy megtudjuk, képei egy műértő szemével is értékesek-e, kikértük a hasonló műfajban is alkotó drMáriás véleményét.

Az egyik legnagyszerűbb élő komikusnak, a kilencvenes évek népszerű, gumiarcú színészének hírnevét az utóbbi pár év alaposan megtépázta. Jim Carrey-t elhagyták a hollywoodi sikerek, ő maga pedig súlyos depresszióba zuhant 2010 környékén, amikor szakított akkori barátnőjével, Jenny McCarthyval.

Elterjedt a hír, hogy a Maszk, az Ace Ventura-filmek vagy az Egy makulátlan elme örök ragyogása főszereplőjével nehéz együtt dolgozni, miközben a színész egyre kellemetlenebb megnyilvánulásokkal rontott tovább a helyzetén. Hogy komolyan tette-e vagy csak jó poénnak vélte, azt nem tudni, de például 2011-ben szerelmet vallott a nála bő két évtizeddel fiatalabb Emma Stone-nak, és talán ennél is kínosabb volt, amikor az oltásellenes érveit hangoztatta.

Aztán 2015-ben barátnője öngyilkos lett, és felmerült a gyanú, hogy a tragédiáért Carrey is okolható, mert az ő gyógyszereit adagolta túl a nő. Emiatt a színészt a barátnő elhidegült férje be is perelte, bár idén kiderült, hogy a szemmel láthatóan nagyon megzuhant Jim Carrey ártatlan az ügyben.

Elképzelhető, hogy ez az ijesztő lejtmenet eddig tartott. Mintha mostanában megint egyre többször hallanánk pozitív kontextusban Jim Carrey-ről. Tavaly kijött Chris Smith még 1998-ban forgatott dokumentumfilmje, a Jim & Andy: The Great Beyond – Featuring a Very Special, Contractually Obligated Mention of Tony Clifton, amely az Ember a Holdon forgatásának kulisszatitkait rögzítette. Ebből részben az jön le, hogy bár a filmben Andy Kaufmant alakító Jim Carrey óriási idióta volt a stábtagokkal, hiszen az egyébként idegesítő szerepből még a forgatási szünetekben sem volt hajlandó kibújni, üvölt a filmről Carrey zsenialitása is. Nem csoda, hogy a dokumentumfilm nagyon pozitív fogadtatást kapott.

Jim Carry és Milos Foreman az Ember a Holdon forgatásán © WARNER BROS. / COLLECTION CHRISTOPHEL

Olyan érzésünk van, mintha Jim Carrey filmjei helyett most Jim Carrey izgalmas személyisége lenne az érdekesebb téma. A kaufmani nagy átváltozása mellett itt vannak például a festményei is. Az utóbbi időben a nyugalmát az ecsetek és vásznak között megtaláló színészről 2016-ban még David L. Bushell filmproducer forgatott egy rövid, hatperces dokumentumfilmet, amely robbantott: Carrey ebben őszintén bevallotta, hogy depresszóját 2010-től a színekkel, a csendes alkotói munkával próbálja feloldani. Az is kiderült, hogy a színész nagyon komolyan veszi a festést, amely több számára egyszerű hobbinál. A tehetségesnek tűnő festő, ez az újra szimpatikus Jim Carrey ennél már csak azt követően lett sokak szemében még rokonszenvesebb, amikor képeiben megjelent a politikai szarkazmus.

Néhány hónapja már, hogy nem telik el egyetlen olyan hét sem, amikor valamelyik amerikai portál – a Vulture-től kezdve a CNN-án át a Washington Postig – ne találná hírértékűnek azt, hogy Jim Carrey újabb képével gúnyolódik Donald Trumpon, az elnök családján, vagy valamelyik másik republikánus politikuson. Carrey mostanában őrült tempóban ontja magából az amerikai elnökről vagy Vlagyimir Putyinról a karikatúráit, virtuális galériáján, a Twitterén halmozza az erősen provokatív munkákat. Gyakrolatilag minden őt – és általában a világ nagyobbik részét -– bosszantó amerikai közéleti mozzanatra azonnal reagál.

Dear Smithsonian National Portrait Gallery @NPG, I know it’s early but I’d like to submit this as the official portrait of our 45th President, Donald J. Trump. It’s called, 'You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?' pic.twitter.com/LrCmlXXpv7 — Jim Carrey (@JimCarrey) March 29, 2018

Ezt a fenti képet például Carrey a Smithsonian Intézet részeként működő Nemzeti Portrégalériának címezte, ez az a galéria, ahol minden egyes volt amerikai elnökről őriznek egy képet, nemrég került fel a falára az Obama-házaspár két portréja is. Akkor megemlékeztünk arról, hogy több szempontból is formabontónak számítanak a volt demokrata elnökről és first ladyről készült képek, de be kell látnunk: a mellbimbóját csiklandozó és közben tejszínhabos fagyit zabáló Trump-portré sokkal egyedibb lett.

Fifty Shades of Decay pic.twitter.com/aurfm22ru6 — Jim Carrey (@JimCarrey) March 23, 2018

Hasonlóan és szemtelenül remekbe szabott kép Donald Trump ágyjelenete Stormy Daniels pornószínésznővel, amelyen a fehérfejű rétisas, az amerikaiak címerállata hivatott kitakarni Trump csupasz fenekét. A képnek Jim Carrey a Fifty Shades of Decay (A hanyatlás ötven árnyalata) beszédes címet adta.

Trump is the fear of utter worthlessness hiding in arrogance and brutality. #bewaretheunloved pic.twitter.com/X2or7MuEEK — Jim Carrey (@JimCarrey) November 3, 2017

Elmondhatjuk, hogy Carrey ecsettel harcol az idiotizmus ellen, és ebben a küzdelemben időnként tényleg kivételesen jó dolgokat produkál. A Trump-protrék között találunk egyet, amely túlmutat egy szimpla karikatúrán, ennek a képnek minden durva ecsetvonásából és élénk színéből süt az az arrogancia és brutalitás, amivel Carrey az amerikai elnököt azonosítja. Ehhez képest az általa megfestett Obama-portré sokkal lágyabb, világosabb, egyértelműbb.

Na, de mit szól ezekhez a képekhez a többek között ugyancsak a groteszk politikusportréiról ismert művész, drMáriás?

A fohászkodó Andy Vajna, és Rogán „Yoda” Antal megfestője szerint a Jim Carrey-munkák egy műértő szemével nézve is nagyon eredetiek, magas színvonalú alkotások.

Mindössze pár év leforgása alatt megdöbbentő mennyiségű és minőségű műve született. Nagyon jók és nagyon furcsák, nehezen megközelíthetők és megdöbbentően találók, egyedülállóan különlegesek és ismerősen szokatlanok, amelyeknek azonban eredetiségét senki sem kérdőjelezheti meg. Ezek a jórészt remek munkák egy hihetetlen impulzusoktól vezérelt szuper-érzékeny lélek súlyos vívódásainak nyomait mutatják, aki egy hosszú gyógyulási folyamatot megzabolázhatatlan erejével végigharcolva sikerre vitt, hogy egyéniségét, életkedvét, egyensúlyát visszanyerje.

drMáriás szerint egyértelműen érződik a képeken, hogy Jim Carrey a filmipar mókuskerekéből egy időre kimenekülve is talált magának egy terepet, ahol száz százalékosan otthonosan tud mozogni, rajzai, festményei között ismét gyerekszobájában érezheti magát, ahol annak idején is sok időt töltött rajzolással. A magyar festő szerint kizárólag pozitívan értékelhető a hollywoodi színész régi-új hobbija.

A mára szinte sztárfestővé vált Carrey legújabb képei a Twitteren azt bizonyítják, hogy meggyógyult, s ismét jól van, vagyis teljesen őrült!

11 school shootings in 24 days. The new Norm! pic.twitter.com/XHnXqOmTQu — Jim Carrey (@JimCarrey) January 24, 2018

„Most a képzőművészete – amely egykori gyerekszobája biztonságérzetét hozta vissza – lett a mókaszínpada, ahol ismét kiélheti játékosságát, megzabolázhatatlan alkotói fantáziáját. Ráadásul újra élve a humor és a kritika eszközeivel visszalépett abba a szorítóba, amelyből kilépett: a közéletbe, ahol a főszereplőkről és a fő történésekről elmondott véleményével, karikatúráival, groteszk alkotásaival pont úgy figurázhat ki, mint amikor a legjobb filmalakításait hozta” – fogalmaz az érezhetően Jim Carrey-rajongó drMáriás.

STATE OF THE UNION pic.twitter.com/PotdNCvYCX — Jim Carrey (@JimCarrey) January 30, 2018

Jim Carrey előszerettel ostorozza képein a fegyverlobbit, az NRA káros tevékenységét, a floridai iskolai lövöldözést sem hagyta szó nélkül. A fegyvertatási szabályokon szigorítani nem hajlandó republikánusok Carrey állandó célkeresztjében vannak, ahogy az orosz befolyást is folyton kritizálja, és amikor kitört a Facebook adatkezelési botránya, azonnal lecsapott Zuckerbegre is.

Congress gets a visit from planet Zuckerberg. “I shall prevent any further election meddling by destroying the Earth with my Illudium Q-36 Explosive Space Modulator App! The sudden drop in Facebook’s stock has made me angry! VERY ANGRY INDEED!!!” pic.twitter.com/qwCpJoUqnS — Jim Carrey (@JimCarrey) April 11, 2018

Jim Carrey-nek egyébként van egy szentimentálisabb oldala is, ami ugyancsak tükröződik a művészetében. Martin Luther Kingről és a márciusban meghalt Stephen Hawkingról is megemlékezett egy-egy képpel, Jézus-festményei pedig különösen távol állnak a fenti, szarkasztikus alkotásaitól. Carrey saját bevallása szerint nem valamiféle vallási fanatizmusból festi le időről időre Jézus arcképét, nincs meggyőződve róla, hogy a bibliai alak valaha létezett volna, viszont szerinte a megváltó tekintete megnyugtató, tudatosságot sugároz.

Have A Happy New You ;^) pic.twitter.com/Y46OvEhDvA — Jim Carrey (@JimCarrey) April 1, 2018

drMáriás szerint nagyon bátor lépés volt Jim Carrey-től, hogy maga mögött hagyta a filmes rutint, és keresett helyette valami teljesen mást. „Egy számára teljesen szűz, csendes, meditatív, felfedezésre váró, végtelen izgalmakat és súlyos harcokat rejtegető világot: a képzőművészetet.”