Nem tudott varrni, viszolygott a konzumkultúrától, ruháinak különös jelentése volt. A nyolcvanas évek nyugati underground közegében is elismert Király Tamás rendszerkritikus művészi fellépései ma is ugyanazt üzenik.

Méteres buborékok zúdulnak alá a Citadelláról – erre lettek figyelmesek az Erzsébet hídon átkelők 1984 egy novemberi napján. Történt, hogy Koppány Gizella textilművész és jelmeztervező 40. születésnapjára Király Tamás és tettestársa, Hecker Péter festőművész szappant öntött a Gellért-hegyi vízesésbe.

A 2013-ban tragikus körülmények között elhunyt, nemzetközi hírű „divatellenes divattervező” halála után indította el a budapesti tranzit.hu a rendezetlen, magánarchívumokban föllelhető életmű első évtizedeinek felkutatására hivatott projektjét. 2014-ben adtak otthont a pesti Király utcai Majakovszkij 102. bázisukon a Nyitott kapuk: Király Tamás 80's kiállításnak. A közelmúltban pedig megjelent Király Tamás 80's című kötetük a kiállítás kurátorai, Muskovics Gyula és Soós Andrea, valamint David Crowley angol dizájntörténész és művészetkritikus tanulmányaival. A gazdagon illusztrált kiadvány a hajdani művészeti ellenzék „tűrt” kategóriába tartozó (szub)kulturális tényezőjének a rendszerváltás előtti tevékenységét, jelentőségét vizsgálja.

A dekoratőriskolát végzett, varrni nem tudó Király nem nyert bebocsátást a felsőfokú művészképzésbe. Tagságra irányuló kérelmét később azzal utasította el a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, hogy munkái alapján még az „egyéb” kategóriába sem lehetséges a felvétele. Az 1980-as években az Andrássy úti Fiatal Művészek Klubja (FMK) törzsvendége azonban ünnepelt alakja volt a hazai alternatív színtérnek, és külhonban is elismertséget vívott ki magának. Első, 1983-as divatbemutatója, a Rejtett divat, az 1960-tól 1998-ig működő FMK-ban volt. Az 1985-ben megnyílt Petőfi Csarnokban több ezer nézőt vonzottak az akkoriban Amszterdamban élő Pandi E. Mariannával megrendezett divatshow-jai a kifutón szokatlan külsejű, amatőr modellekkel és állatokkal. 1985-ben volt a Baby's Dreams, '86-ban a Boy's Dreams, '87-ben az Animal's Dreams, amelynek plakátját a további sikerekben gazdag alkotói pályát kívánó Művészeti Alap elutasító levele ékesítette. Az 1989-es Király Dreamsen játék repülőről szórtak festéket a modellekre.

Király szoros kapcsolatban állt az URH, a Kontroll Csoport, az A. E. Bizottság tagjaival és Müller Péter Sziámival, így a látomásszerű show-kon a korszak legkedveltebb újhullámos együttesei zenéltek. A Koppány Gizellával és Kováts Nórával alapított, Petőfi Sándor utca 11. szám alatti New Art Stúdió gyakorta „mozgó kirakatában” élő emberek pózoltak. Az 1980-tól 1988-ig létező parányi punkbutikból indultak, és itt értek véget a Váci utcai divatsétái, melyek egyik rendszeres szereplője volt El Kazovszkij. A festőművész 1977-től 2001-ig majd' minden évben megrendezett performance-ában, a Dzsan panoptikumban Király többször vett részt, 1984-ben pedig jelmez- és látványtervező asszisztense volt két színházi darabban is.

Király Tamás modelljével a Batthyány téren 1989-ben. Uralkodó panoráma © Almási Jonathan Csaba

A régió divattervezői között egyedülálló módon Király már a berlini fal leomlása előtt fölkeltette a Nyugat figyelmét. 1984-ben mutatkozott be Nyugat-Berlinben, 1986-ban a New York-i East Village közönsége láthatta, hogyan hoz létre 4 variálható ruhából 8 körben 32 kreációt. 1988-ban az egykori pályaudvar, a berlini Hamburger Bahnhof épületében rendezték meg a Dressater – Dressed to Thrill divatbemutatót a világ nyolc legizgalmasabb alternatív divattervezőjével, a Német Kulturális Minisztérium büdzséjéből. A Kelet-Európát 40 darabos kollekciójával képviselő kreátor mellett Vivienne Westwood, Yoshiki Hishinuma, Tom Adams, Marc Audibet, az akkor már halott Rudi Gernreich, Francis Montesinos és az esemény rendezője, Claudia Skoda munkáit mutatták be a Tuxedo Moon tagja, Steven Brown zenéjére. A Stern magazin 1990. márciusi számában Jan Kromschöder újságíró „a divat pápájának” és „kelet-európai Jean Paul Gaultier”-nek nevezte Királyt.

A Dressaterre készített, „Nyitott kapuk” mottójú, vörös és fekete színű geometrikus kollekcióját az Oskar Schlemmer-féle Bauhaus-színház 1922-es Triádikus Balettjéhez hasonlította. A mértani pontosság és a perfekcionizmus ugyanannyira sajátja volt Királynak, mint az anyaghiányból eredő barkácsjelleg. Az amatőrstátusban rekedt művész teremtő ereje nagyrészt a hiánygazdálkodásból fakadt. Papírt, szigszalagot, kábeleket, nejlont, bankjegyeket használt; szennyeszsákból készített koktélruhát, törött üvegből kitűzőt, kátránypapírból mellényt, fácánlábból és ezüstfestékkel befújt purhabból fülbevalót.

Berlini megjelenés A Kelet-Európa performance-művészetét bemutató tárlat, a Left performance histories, 28 művész alkotásaival a berlini neue Gesellschaft für bildende Kunst (nGbK) múzeumban február 3-ától március 25-éig látogatható. Magyarországot El Kazovszkij, Kele Judit, Ladik Katalin, Lakner László, Szentjóby Tamás, Szombathy Gyula mellett Király Tamás művei képviselik.

A hagyománytörő, zsigerileg rebellis Király viszolygott a mainstream divatipartól, az árufetisizmustól, a konzumkultúrától. Minden megnyilvánulása magán viselte az LMBTQIA-szubkultúra esztétikai jegyeit. A testideáloknak ellenszegülő, az öltözködés mesterkéltségét hangsúlyozó, a hagyományos nemi szerepeket lebontó alkotásaival/performance-aival ahhoz a posztmodern irányzathoz tartozott, amelyhez a vele barátságot ápoló Westwood és Gaultier. „Hordhatatlan” ruháinak nem funkciójuk volt, hanem jelentésük. Együtt dolgozott Bachman Gábor építész-látványtervező-dizájnerrel Bódy Gábor 1980-as kultfilmjében, a Psychében, majd az 1983-as Kutya éji dalában. A Kelet-európai híradó című, 1987-es kisfilmjükben a Műcsarnok lépcsőin álló modell 3D-s vöröscsillag-selyemruhát viselt piros kisbakanccsal. A háttérben a Művészet és forradalom – Orosz-szovjet művészet 1910–1932 című kiállítás Bachman-féle molinója látható. Ez egyszerre volt a szocializmus világának képi újrafogalmazása, továbbá Király és Bachman vonzódása az orosz-szovjet avantgárdhoz. Tatlin, Malevics és Rodcsenko konstruktivista műveinek nagy keletjük volt a nyugati műtárgypiacon az 1970-es évek végén, a nyolcvanas évek elején, amikor a nyugati underground közegben is reneszánszát élte a szovjet képzőművészet, film, zene.

Az Országház kupoláját ábrázoló, vörös csillagos fejfedőt viselő, szőke modelljével rótta Király 1989-ben a pesti belváros utcáit, a Parlament előtt is fotózkodva – megörökítve az igazoltatásukat is. A kalapot később a szemétbe dobta. Olybá tűnhet, hogy a rendszerváltás után az egyszeri, abszurd performance-ai úgy veszítették el az érvényességüket, ahogyan ő ment ki a divatból – csakhogy Király sosem volt divatban. Barátai, harcos- és alkotótársai külföldre távoztak vagy bekerültek a nagypolitikába. Ő maradt Budapesten, idegen nyelveket nem beszélve, üzleti érzék híján. A radikális változások közepette radikális módon nem változott. Maradt, aki volt: besorolhatatlan. Látásmódja, életöröme, önmagában „rendszerkritikus” játékossága, nagyvonalúsága, humora és (ön)iróniája meglepetésszerűen hatna ma is. Van, ami független a trendektől és a politikai rendszerektől: mint amikor a hídon átkelve hirtelen meglátjuk a hegyoldalról lezúduló, illékony szappanbuborékokat.