[{"available":true,"c_guid":"17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos című könyvében azoknak, akik szóbeszéd révén szeretnék növelni termékük, szolgáltatásuk ismertségét és népszerűségét. És ehhez néhány tippet is nyújt. ","shortLead":"Az üzenetvivő kiválasztása helyett koncentráljunk inkább az üzenetre – javasolja Jonah Berger marketingkutató Ragályos...","id":"20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17e22493-fc84-4876-9187-935a53ba07f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f91aee4-0a03-4316-a2bb-dc3933d7ece3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180429_ragalyos_jonah_berger_viralitas","timestamp":"2018. április. 29. 19:15","title":"Mit keres egy iPhone a turmixgépben? És hogyan fertőzzük meg a világot termékünkkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Érezhetően nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény igényléseinek száma a pénzintézetek többségénél, miután a kormány március közepétől könnyített a feltételeken - derül ki a kereskedelmi bankok MTI kérdéseire adott válaszaiból. ","shortLead":"Érezhetően nőtt a családi otthonteremtési kedvezmény igényléseinek száma a pénzintézetek többségénél, miután a kormány...","id":"20180430_Viszik_a_csokot_mint_a_cukrot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7a0f7e-76ea-4170-ac11-2915927cdf14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c06769-6cf6-4d13-ac55-ff37b3c94ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180430_Viszik_a_csokot_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. április. 30. 10:21","title":"Viszik a csokot, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője hétfőn az MTI-t.","shortLead":"Második hetébe lép a katasztrófavédelem által irányított központi, biológiai szúnyoggyérítés - tájékoztatta az Országos...","id":"20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8099fce4-8818-4050-b1b2-abee1174e731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208d7dea-abd1-4a49-b628-58ea317fbab0","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Meg_mindig_irtjak_a_szunyogokat_messze_a_vege","timestamp":"2018. április. 30. 13:09","title":"Még mindig irtják a szúnyogokat, messze a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál azonban Tarquini jobban reagált, Michelisz pedig az első kanyarig elveszítette a vezető pozíciót.","shortLead":"A 33 éves magyar pilóta a szombati naphoz hasonlóan vasárnap is utolérhetetlen volt az időmérő edzésen, a rajtnál...","id":"20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42a0ec5c-efe0-452d-866d-479c9a563adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4dece4-485c-4364-9a88-7569a7c72a67","keywords":null,"link":"/cegauto/20180429_michelisz_masodik_lett_tarquini_nyert_a_hungaroringen","timestamp":"2018. április. 29. 20:18","title":"Michelisz második lett, Tarquini nyert a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar szakember csapata teljesítményével nem volt elégedett, de fia, Palkó szerinte jól szállt be a meccsbe.","shortLead":"A magyar szakember csapata teljesítményével nem volt elégedett, de fia, Palkó szerinte jól szállt be a meccsbe.","id":"20180430_Bajnokin_debutalt_Dardai_Pal_fia","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=724341f2-d0e2-4491-a29e-9b420672d2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43acf0d-6fb3-46b4-9d11-4382fcd57613","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Bajnokin_debutalt_Dardai_Pal_fia","timestamp":"2018. április. 30. 10:41","title":"Bajnokin debütált Dárdai Pál fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bbd99a-cb73-4e4c-85f1-cbcdb8decc99","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök úgy véli, hogy Ausztriának Emmanuel Macron francia elnök és nem a V4-ek oldalára kell állnia, mivel szerinte a visegrádi országok semmi izgalmasat nem kínálnak Európának.","shortLead":"Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök úgy véli, hogy Ausztriának Emmanuel Macron francia elnök és nem...","id":"20180429_szijjarto_az_osztrak_allamfo_atallt_soros_gyorgy_oldalara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5bbd99a-cb73-4e4c-85f1-cbcdb8decc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82aeb1d8-135a-48c8-9939-9097dc91e2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_szijjarto_az_osztrak_allamfo_atallt_soros_gyorgy_oldalara","timestamp":"2018. április. 29. 18:10","title":"Szijjártó: Az osztrák államfő átállt Soros György oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef455d3d-1876-4879-b526-a28d3f862bd4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Deportivo La Coruna megverésével a Barcelona bajnok lett, a Depor viszont kiesett az első osztályból.","shortLead":"A Deportivo La Coruna megverésével a Barcelona bajnok lett, a Depor viszont kiesett az első osztályból.","id":"20180430_deportivo_barcelona_messi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef455d3d-1876-4879-b526-a28d3f862bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8831f7fb-2488-4235-961e-314a4bd3ef13","keywords":null,"link":"/sport/20180430_deportivo_barcelona_messi","timestamp":"2018. április. 30. 07:25","title":"Messi mesterhármasával bajnok lett a Barcelona, íme a gólok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a90761b-1d28-4f5b-a77b-19f510b81386&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96268aba-e08c-4346-9410-0ac675f1da86","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_Ilyen_aprilist_meg_nem_lattak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. április. 30. 19:55","title":"Ilyen áprilist még nem láttak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]