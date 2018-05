Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fiatal énekesnő és a svéd DJ a közelmúltban közös számot is készítettek.","shortLead":"A fiatal énekesnő és a svéd DJ a közelmúltban közös számot is készítettek.","id":"20180430_Konnyek_kozt_emlekezett_Rita_Ora_Aviciire","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d735c2-dd90-48db-af1b-4b541e7f092d","keywords":null,"link":"/kultura/20180430_Konnyek_kozt_emlekezett_Rita_Ora_Aviciire","timestamp":"2018. április. 30. 12:37","title":"Könnyek közt emlékezett Rita Ora Avicii-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace82ef-7078-4938-8af2-b6053f201021","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaszi nagytakarítás helyett egy tavaszi nagy szoftverfrissítéssel állt elő a Windowshoz a Microsoft. A vállalat szerint a gépekre kiküldött csomag minden eddiginél hatékonyabbá teszi a felhasználókat: a feladatok sokkal gyorsabban és eredményesebben elvégezhetők az operációs rendszer új és megújított funkcióival. Indítsa ma újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három kormánypárti szervezet vasárnap közös közleményben magyarázta, hogy szerintük az Újra nevén nevezzük című kötetükben nincs aktuálpolitikai kritika, és az ott szereplő állításokat sokan félreértelmezték.","shortLead":"Három kormánypárti szervezet vasárnap közös közleményben magyarázta, hogy szerintük az Újra nevén nevezzük című...","id":"20180429_kereszteny_ertelmisegiek_felreertettek_a_vitairatot_nem_kormanykritika_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7e7549-4999-4cf8-ab6a-243dbec5ae63","keywords":null,"link":"/itthon/20180429_kereszteny_ertelmisegiek_felreertettek_a_vitairatot_nem_kormanykritika_volt","timestamp":"2018. április. 29. 19:05","title":"Keresztény értelmiségiek: Félreértették a vitairatot, nem kormánykritika volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt zenekar roma tagjait.","shortLead":"Demonstrációt szerveztek hétfő estére ahhoz a budapesti klubhoz, ahová három napja nem engedték be a Parno Graszt...","id":"20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a704d9-73b8-4e9f-93be-6bd06021bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3e4979-fc22-4dae-9a54-925ce0839be2","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Keszenleti_rendorok_a_Remix_diszkonal","timestamp":"2018. április. 30. 23:39","title":"Készenléti rendőrök a Remix diszkónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d7a4a4-33cb-433f-bd31-f555783cbdad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Május elsején gyertyagyújtással emlékeznek az elhunyt labdarúgóra. Lapértesülés szerint a fiatalember autóbalesetben hunyt el. Ezen segítene most a közösségi oldal legújabb fejlesztése. 