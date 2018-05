A legjobb magyar dokumentumfilm / Best Hungarian Documentary Film: TUZA-RITTER Bernadett (HUN): Egy nő fogságban / A Woman Captured A zsűri magyar dokumentumfilm különdíja / Special Jury Award for Hungarian Documentary: MOHAROS Attila (HUN): Ballada egy szolgafiú emlékére / Ballad in Memory of a Servant Boy A legjobb magyar rövidfilm / Best Hungarian Short Film BÚZÁSI Gyopár-Orsolya (HUN): Babuka a fűben / Babuka in the Grass Legjobb nemzetközi dokumentumfilm / Best International Documentary Film MOHAROS Attila (HUN): Ballada egy szolgafiú emlékére / Ballad in Memory of a Servant Boy Legjobb nemzetközi animációs film / Best International Animation Film Paulina ZIOLKOWSKA (POL): O Matko / Oh Mother Legjobb nemzetközi kísérleti film / Best International Experimental Film BÚZÁSI Gyopár-Orsolya (HUN): Babuka a fűben / Babuka in The Grass Legjobb nemzetközi kisjátékfilm / Best International Short Fiction Film Kaveh MAZAHERI (IRN): Retouch A kisjátékfilm zsűri különdíja / Special Jury Award for Short Fiction Film Philip SOTNYCHENKO (UKR): Technical Break Az animációs zsűri különdíja / Special Jury Award for Animation Rocío ÁLVAREZ (BEL): Simbiosis Carnal Az animációs zsűri különdíja / Special Jury Award for Animation Anticipation taken to its extreme. It really seems that nothing happens in this film Uri KRANOT and Michelle KRANOT (DEN/FRA): Nothing Happens Közönségdíj / Audience Award Legjobb rendező / Best Director Legjobb ÚTON Online Film / Best ON THE ROAD Online film BÚZÁSI Gyopár-Orsolya (HUN): Babuka a fűben / Babuka in The Grass Közönségdíj / Audience Award Alekszej Gopsa operatőri munkájáért Danila DUNAEV (RUS): Furcsa nő c. filmjében for Alexey Gopsha’s photography work in Danila DUNAEV (RUS): Odd Woman Az ÚTON Online zsűri díja / The ON THE ROAD Online Jury’s Award: SIMÓ Ibolya (ROM): Tomi, Ervin és az iskola / Tomi, Ervin and the School