[{"available":true,"c_guid":"7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","shortLead":"Lesz még más helyzet, más ellenzék, más világ","id":"201817_hurra_vesztettunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c39fc3a-e1e3-4c9f-994f-5dbc49289fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39f7e966-2f36-46d2-9c7e-6ff399c0e865","keywords":null,"link":"/itthon/201817_hurra_vesztettunk","timestamp":"2018. április. 30. 09:00","title":"Révész Sándor: Hurrá, vesztettünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c128ef-e4c1-4204-adb2-d6d43d3bdd82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Oszlopnak csapódott egy személygépkocsi Budapesten, az Üllői út és a Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út találkozásánál.","shortLead":"Oszlopnak csapódott egy személygépkocsi Budapesten, az Üllői út és a Ferihegyre vezető gyorsforgalmi út találkozásánál.","id":"20180430_Halalos_baleset_a_Ferihegyre_vezeto_gyorsforgalmin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78c128ef-e4c1-4204-adb2-d6d43d3bdd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2555f4f-5960-49fe-8ed3-4584de0afe98","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_Halalos_baleset_a_Ferihegyre_vezeto_gyorsforgalmin","timestamp":"2018. április. 30. 14:25","title":"Halálos baleset a Ferihegyre vezető gyorsforgalmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","shortLead":"Május 1-től kedvezményes havi motoros e-matrica is váltható.","id":"20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a8ad46-368f-4446-86d9-d04ca7aa3cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f1591b-65ae-40d2-9560-30dcc0a1dd5b","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180430_Megjott_a_csaknem_felaru_sztradamatrica_a_motorosoknak","timestamp":"2018. április. 30. 08:38","title":"Megjött a csaknem félárú sztrádamatrica a motorosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af636f4-e074-4516-ae4d-61a91a631d0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pedig a spanyol miniszterelnök nagyot ment a közösségi oldalán az elmúlt napokban a spanyol sportsikerek okán. De a Barca ugye katalán csapat, az esetleges Madridból történő köszöntésnek politikai jelentősége lett volna.","shortLead":"Pedig a spanyol miniszterelnök nagyot ment a közösségi oldalán az elmúlt napokban a spanyol sportsikerek okán. De...","id":"20180430_Rajoy_elfelejtette_felkoszonteni_a_Barcelonat_a_bajnoki_cim_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af636f4-e074-4516-ae4d-61a91a631d0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe4a528-8d23-43a9-80ea-e6232b6f29fb","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Rajoy_elfelejtette_felkoszonteni_a_Barcelonat_a_bajnoki_cim_utan","timestamp":"2018. április. 30. 12:04","title":"Rajoy elfelejtette felköszönteni a Barcelonát a bajnoki cím után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Világszerte szemléletváltásra van szükség a korrupció visszaszorításához, globálisan a cégvezetők közel 40 százaléka szerint az üzleti életben gyakori jelenség a vállalati visszaélés. Magyarországon minden 5. válaszadó úgy véli, iparágában elterjedt gyakorlat a vesztegetés, ami felülmúlja mind a régiós országok, mind a fejlődő piacok átlagát - állapítja meg az EY legfrissebb, MTI-nek küldött globális felmérése.","shortLead":"Világszerte szemléletváltásra van szükség a korrupció visszaszorításához, globálisan a cégvezetők közel 40 százaléka...","id":"20180430_Ketharmada_van_Magyarorszagon_a_korrupcionak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d5fc16-0826-4410-bd1f-22f0be2842b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180430_Ketharmada_van_Magyarorszagon_a_korrupcionak","timestamp":"2018. április. 30. 09:42","title":"Kétharmada van Magyarországon a korrupciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte mindenhol 2-3 fokkal melegebb a tenger az ilyenkor megszokottnál:","shortLead":"Szinte mindenhol 2-3 fokkal melegebb a tenger az ilyenkor megszokottnál:","id":"20180430_21_fokos_az_Adria","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46bb991-f112-4a70-93ce-6c2ae3b442a1","keywords":null,"link":"/vilag/20180430_21_fokos_az_Adria","timestamp":"2018. április. 30. 11:02","title":"21 fokos az Adria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tiszafüreden nyílt meg Kelet-Magyarország első kutyákkal is látogatható fürdőhelye. ","shortLead":"Tiszafüreden nyílt meg Kelet-Magyarország első kutyákkal is látogatható fürdőhelye. ","id":"20180501_Latott_mar_kutyabarat_furdot_Mutatunk_egyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f51181ab-0fc0-49ba-b050-e8676727416e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9fc24e-c182-4a43-afbe-52f713721c73","keywords":null,"link":"/elet/20180501_Latott_mar_kutyabarat_furdot_Mutatunk_egyet","timestamp":"2018. május. 01. 13:52","title":"Látott már kutyabarát fürdőt? Mutatunk egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d398466e-f0cf-4dec-b175-0d5e1692decb","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A választás után kialakult politikai helyzetet vizsgálta legújabb kutatásában a Publicus Intézet. Orbánra azért szavaztak, mert elhitték neki, megvédi az országot a menekültektől, illetve jólétet remélnek a Fidesztől.","shortLead":"A választás után kialakult politikai helyzetet vizsgálta legújabb kutatásában a Publicus Intézet. Orbánra azért...","id":"20180430_A_megfelemlites_es_az_ellenzek_benazasa_miatt_nyerhetett_a_Fidesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d398466e-f0cf-4dec-b175-0d5e1692decb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02517796-df01-47c5-9d47-80a2edcd8e53","keywords":null,"link":"/itthon/20180430_A_megfelemlites_es_az_ellenzek_benazasa_miatt_nyerhetett_a_Fidesz","timestamp":"2018. április. 30. 14:23","title":"A megfélemlítés és az ellenzék bénázása miatt nyerhetett a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]