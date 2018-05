Kétmillió könyv vizsgálatát követően jutottak a Queens College szakértői a szomorú eredményre: a női szerzők könyveinek ára átlagosan 45 százalékkal alacsonyabb, mint a férfi társaiké.

A szociológus Dana Beth Weinberg és a matematikus Adam Kapelner mintegy kétmillió olyan könyvet vetett össze a szerző neme, a könyv ára, műfaja és kiadása szerint, amiket 2002 és 2012 között adtak ki Észak-Amerikában.

A rangos PLOS One tudományos folyóiratban megjelent kutatás szerint a megdöbbentő 45 százalékos különbség a fősodorbeli kiadók adatai alapján jött ki. A kutatók kiemelték azt is, hogy több női szerző képviselteti magát például a romantikus műfajban - ahol a kötetek ára jellemzően alacsonyabb, mint a férfi szerzők dominálta tudományos könyveké. Bár a műfajok különböző súlyozása nem lepte meg a kutatókat, az árszakadék nagysága igen.

A tanulmány kitért a magánkiadásokra is, ahol azt tapasztalták, hogy amikor a szerzők maguk árazzák be a könyveiket, akkor sokkal nagyobb a nemek közötti egyenlőség - bár még így is megjelenik egy 7 százalékos különbség.

A Guardian idézi a magyarul is nagy sikert aratott Csokoládé szerzőjét, Joanne Harrist, aki szerint azért is nagyon oda kell figyelni, mert tudat alatt ez is azt az általános vélekedést erősíti, hogy a női szerzők könyvei feledhetőbbek és kevésbé méltóak a figyelmünkre.