[{"available":true,"c_guid":"f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tucat olyan Zuckerberg-kamuprofil is aktív a Facebookon, amely állítólagos nyereményért cserébe pénzzel akarja lehúzni a felhasználókat.","shortLead":"Több tucat olyan Zuckerberg-kamuprofil is aktív a Facebookon, amely állítólagos nyereményért cserébe pénzzel akarja...","id":"20180501_facebook_atveres_hoax_scam_mark_zuckerberg_sherly_sandberg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5707680-63eb-4f6d-9b8d-366b844cd514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3cd1e3-3222-4a8a-a702-042917af37c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_facebook_atveres_hoax_scam_mark_zuckerberg_sherly_sandberg","timestamp":"2018. május. 01. 09:03","title":"Ez roppant kínos: tele van a Facebook ál-Zuckerbergekkel, akik átverik a gyanútlan felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4d486d2-4d8d-4fab-9323-0cad83b704e4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Gabonban.","shortLead":"Gabonban.","id":"20180501_Van_ugy_hogy_az_alkotmanybirosag_lemondatja_a_miniszterelnokot_es_feloszlatja_a_parlamentet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4d486d2-4d8d-4fab-9323-0cad83b704e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a782d6d1-b303-4bad-907e-50fcb359fd14","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Van_ugy_hogy_az_alkotmanybirosag_lemondatja_a_miniszterelnokot_es_feloszlatja_a_parlamentet","timestamp":"2018. május. 01. 08:15","title":"Van úgy, hogy az alkotmánybíróság lemondatja a miniszterelnököt és feloszlatja a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Illegális migránst tartóztattak fel Röszkénél” – írja közleményében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság","shortLead":"„Illegális migránst tartóztattak fel Röszkénél” – írja közleményében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság","id":"20180501_Hatalmas_hostettet_hajtott_vegre_a_rendorseg_megvedte_az_orszagot_egy_koszovoi_albantol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b18051-42f2-4324-9cb5-1a5844a6fa8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Hatalmas_hostettet_hajtott_vegre_a_rendorseg_megvedte_az_orszagot_egy_koszovoi_albantol","timestamp":"2018. május. 01. 09:20","title":"Hatalmas hőstettet hajtott végre a rendőrség: megvédte az országot egy koszovói albántól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ötezer angol szurkolót várnak, kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Rómában az AS Roma-Liverpool visszavágóra. Attól tartanak, a britek bosszút akarnak állni egy szurkolótársuk megveréséért. ","shortLead":"Ötezer angol szurkolót várnak, kiemelt biztonsági készültséget rendeltek el Rómában az AS Roma-Liverpool visszavágóra...","id":"20180430_Alkoholtilalom_lesz_Romaban_ahol_az_angol_szurkolok_bosszujatol_tartanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b318b665-374c-4071-8555-229d5b670d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9404ded3-8c92-455d-8c60-8f83673f4591","keywords":null,"link":"/sport/20180430_Alkoholtilalom_lesz_Romaban_ahol_az_angol_szurkolok_bosszujatol_tartanak","timestamp":"2018. április. 30. 18:31","title":"Alkoholtilalom lesz Rómában, ahol az angol szurkolók bosszújától tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096742dc-88ca-4d9a-a991-7e36860bbe6a","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem optimizmus vagy pesszimizmus kérdése, hogy világunkat jobbnak tartjuk-e a korábbi világoknál – véli Steven Pinker neves harvardi pszichológus.","shortLead":"Nem optimizmus vagy pesszimizmus kérdése, hogy világunkat jobbnak tartjuk-e a korábbi világoknál – véli Steven Pinker...","id":"20180502_A_vilag_tenyleg_folyamatosan_fejlodik_minden_fontos_teruleten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=096742dc-88ca-4d9a-a991-7e36860bbe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98e1742-49e1-4b1d-936c-3672cdede4fb","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180502_A_vilag_tenyleg_folyamatosan_fejlodik_minden_fontos_teruleten","timestamp":"2018. május. 02. 13:15","title":"A világ tényleg folyamatosan fejlődik minden fontos területen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab67129-fb14-4c4b-9e1b-ce8c3835db0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint 2019-ben mutathatják be a Tiguan Coupét, ami körül még sok a kérdőjel.","shortLead":"A tervek szerint 2019-ben mutathatják be a Tiguan Coupét, ami körül még sok a kérdőjel.","id":"20180502_volkswagen_tiguan_coupe_suv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab67129-fb14-4c4b-9e1b-ce8c3835db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca20d233-226c-4853-8525-fdfd2e3ddef5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_volkswagen_tiguan_coupe_suv","timestamp":"2018. május. 02. 16:26","title":"Lehet majd kapaszkodni: jövőre érkezik a sportosabb Volkswagen Tiguan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja, milyen alkalmazások futnak a rendszerben – állítja a Sophos kiberbiztosági cég.","shortLead":"A vállalati hálózatok forgalmának 45 százalékát nem tudják azonosítani, az IT-ért felelős részleg sem igazán tudja...","id":"20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b7f92e-f689-408e-88bb-2ff5627054b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d94f73-5d6d-4e37-bd58-4c6b6abd65f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180501_sophos_halozati_tuzfalak_mocskos_kis_titkai_halozatbiztonsag_botnet","timestamp":"2018. május. 01. 07:02","title":"Egy hónapban 7 munkanap megy el egy cégnél azzal, hogy helyrehozzák a vírusos számítógépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kihalás fenyegeti az afrikai Viktória-tó medencéjében előforduló állat- és növényfajok 20 százalékát, a csak itt honos élőlényeknek pedig akár a háromnegyede is kipusztulhat - közölte a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN). ","shortLead":"Kihalás fenyegeti az afrikai Viktória-tó medencéjében előforduló állat- és növényfajok 20 százalékát, a csak itt honos...","id":"20180501_Kipusztulhat_Afrika_legnagyobb_tava_milliok_veszelyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a18ce6-cf37-4118-aefc-40714ec81c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73db0d32-592c-4b47-8aef-425233d5cab5","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_Kipusztulhat_Afrika_legnagyobb_tava_milliok_veszelyben","timestamp":"2018. május. 01. 15:30","title":"Kipusztulhat Afrika legnagyobb tava, milliók veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]