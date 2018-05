Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kobza Miklós korábban Habony csapatában is dolgozott, azt még nem tudni, hogy merre folytatja karrierjét. ","shortLead":"Kobza Miklós korábban Habony csapatában is dolgozott, azt még nem tudni, hogy merre folytatja karrierjét. ","id":"20180502_Tavozik_a_kozmediatol_a_hiradohut_is_felugyelo_igazgato","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38cea32-bcfa-45b0-9a3f-f903bedf9104","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Tavozik_a_kozmediatol_a_hiradohut_is_felugyelo_igazgato","timestamp":"2018. május. 02. 10:16","title":"Távozik a közmédiától a hirado.hu-t is felügyelő igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást, amiért az orosz Yandex LLC programját használta weboldalán - írja a 24.hu.","shortLead":"A sárvári Spirit Hotel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökétől kapott írásbeli felszólítást...","id":"20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8add6594-dbc2-4e37-8cc1-b4a12c77fbf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc9e83-62a3-4687-8a8e-f45435f2b2ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hatosagi_figyelmeztetest_kapott_egy_magyar_luxushotel_mert_orosz_kemprogramot_hasznalt","timestamp":"2018. május. 02. 19:10","title":"Hatósági figyelmeztetést kapott egy magyar luxushotel, mert orosz kémprogramot használt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára, ráadásul nemcsak a bedőlt hitelesek.","shortLead":"Hétfőn járt le a meghosszabbított kilakoltatási moratórium, és keddtől ismét családok ezrei kerülhetnek utcára...","id":"20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2528bb21-0b3d-47cc-983e-e306dd18a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ea66d5-dbcb-40cb-83ad-2e10d88066c6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180501_a_kdnp_ujabb_konnyitest_javasol_a_bajba_kerult_lakashiteleseknek","timestamp":"2018. május. 01. 21:52","title":"A KDNP újabb könnyítést javasol a bajba került lakáshiteleseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, miért veszett össze apa és fia. A megszúrt férfi életveszélyes sérülést szenvedett.","id":"20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ecff87-def5-445d-81fc-b1277ff8959d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346c5571-b0a1-4964-b333-92f3af040cea","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_mellkason_szurta_a_fiat_egy_kulcson","timestamp":"2018. május. 01. 17:11","title":"Mellkason szúrta a fiát egy Kulcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","shortLead":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","id":"20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525b2351-c021-49f9-b9d1-c7148da6a3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","timestamp":"2018. május. 02. 23:31","title":"Roger Waters magyarul üzent: k*rvára ne bízzunk a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac87855-953e-43c8-a33f-f554512ccaf3","c_author":"-gy-","category":"elet","description":"Ámulni nem annyira, bámulni annál inkább lehet annak a gulyásnak a videoreceptjét, ami mostanság járta be a mindent elbíró közösségi oldalt. Nem, nem újragondolás, evolúció, épp ellenkezőleg. Állítólag hagyományos, a régi iskolából való, valaki megtévesztett boldogult gyerekkorából. De hogy a mamája, nagyija, dédije nem tudott főzni, az biztos. Mentségére legyen mondva, valahol a nagyvilágban. ","shortLead":"Ámulni nem annyira, bámulni annál inkább lehet annak a gulyásnak a videoreceptjét, ami mostanság járta be a mindent...","id":"20180502_A_gulyas_bamulatos_atvaltozasa__recept","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac87855-953e-43c8-a33f-f554512ccaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16981679-1562-4aa6-9593-13dc6bbbbf7b","keywords":null,"link":"/elet/20180502_A_gulyas_bamulatos_atvaltozasa__recept","timestamp":"2018. május. 03. 09:09","title":"Elrettentő videó köröz a neten egy gulyásnak mondott izéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ba7f66-83bf-44ca-b246-8748e6e01ee9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Frankenstein írója a nemek egyenlősége mellett is kiállt a 19. században.","shortLead":"A Frankenstein írója a nemek egyenlősége mellett is kiállt a 19. században.","id":"20180502_Megvan_kirol_szol_a_Geniusz_harmadik_evada","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75ba7f66-83bf-44ca-b246-8748e6e01ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d7dc4b0-e0e6-436e-8ab2-1fa4a426d6c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Megvan_kirol_szol_a_Geniusz_harmadik_evada","timestamp":"2018. május. 02. 11:08","title":"Megvan, kiről szól a Géniusz harmadik évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A baleset a finnországi Tampere városának közelében történt. ","shortLead":"A baleset a finnországi Tampere városának közelében történt. ","id":"20180503_28_eve_soforkodik_de_ilyet_meg_nem_pipalt_medvevel_utkozott_a_busza","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99575734-b77b-43c8-a3cc-eaf1638626d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_28_eve_soforkodik_de_ilyet_meg_nem_pipalt_medvevel_utkozott_a_busza","timestamp":"2018. május. 03. 10:48","title":"28 éve buszsofőr, de ilyet még nem pipált: medvével ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]