[{"available":true,"c_guid":"6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA-nak sikerült úgy intéznie a szakítást, hogy mindenki más előbb tudott arról, mint a dokumentumsorozat két ismert arca. ","shortLead":"Az MTVA-nak sikerült úgy intéznie a szakítást, hogy mindenki más előbb tudott arról, mint a dokumentumsorozat két...","id":"20180501_a_sajtobol_tudtak_meg_az_on_the_spot_keszitoi_hogy_nem_kellenek_a_kozmedianak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eafc23f-cd37-418c-aae6-4a2ddbe51729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046dba61-9def-4276-842a-78e81440a9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_a_sajtobol_tudtak_meg_az_on_the_spot_keszitoi_hogy_nem_kellenek_a_kozmedianak","timestamp":"2018. május. 01. 17:42","title":"A sajtóból tudták meg az On The Spot készítői, hogy nem kellenek a közmédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e21b2b3-99e3-43fc-bde0-be769bceea0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hamueső bénítaná meg Tokió életét, ha kitörne a tőle 100 kilométerre fekvő Fudzsi, Japán legmagasabb hegye, egy szunnyadó vulkán – derül ki egy kormány számára készült tanulmányból, amely a Kyodo hírügynökség birtokába jutott.","shortLead":"Hamueső bénítaná meg Tokió életét, ha kitörne a tőle 100 kilométerre fekvő Fudzsi, Japán legmagasabb hegye...","id":"20180502_japan_tokio_fudzsi_vulkan_kitor_szimulacio_vulkankitores","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e21b2b3-99e3-43fc-bde0-be769bceea0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec11f21-f8a8-4446-aa5f-ee50e046bf2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_japan_tokio_fudzsi_vulkan_kitor_szimulacio_vulkankitores","timestamp":"2018. május. 02. 16:03","title":"Szimulálták a japánok, hogy mi történik majd, amikor kitör a Fudzsi vulkán – az eredmény nem túl megnyugtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","shortLead":"A súlyos baleset után Toroczkai László polgármester közölte: nem lesz több verseny. ","id":"20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a83bc4-808f-4599-abfd-dcfbf0ce6be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91562595-86d8-4fbe-b4ee-b1bd603bd2bb","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180502_Betiltjak_a_roncsderbit_Asotthalmon","timestamp":"2018. május. 02. 19:52","title":"Betiltják a roncsderbit Ásotthalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adde703-35bd-40a8-abb2-1cc137496821","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyhangúlag választották meg Arthur Starkot a több mint ötven, a fősodorhoz tartozó amerikai zsidószervezetet tömörítő ernyőszervezet, a Vezető Amerikai Zsidószervezetek Elnöki Konferenciájának élére. A holokauszttúlélők családjában, Budapesten született Starkot szülei 1956-ban vitték magukkal az USA-ba.","shortLead":"Egyhangúlag választották meg Arthur Starkot a több mint ötven, a fősodorhoz tartozó amerikai zsidószervezetet tömörítő...","id":"20180502_A_Budapesten_szuletett_Arthur_Stark_lett_a_legnagyobb_amerikai_zsidoszervezet_vezetoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6adde703-35bd-40a8-abb2-1cc137496821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f8d4b1-e359-4e9a-a55b-1688d9dfbada","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_A_Budapesten_szuletett_Arthur_Stark_lett_a_legnagyobb_amerikai_zsidoszervezet_vezetoje","timestamp":"2018. május. 02. 11:28","title":"A Budapesten született Arthur Stark lett a legnagyobb amerikai zsidószervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"A helyszínen forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20180503_harmas_karambol_az_arpad_hidon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eb4d840-b3bc-483a-8bfc-dc33254b03a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c5493f-1eb3-4add-864f-cbe86ca103ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_harmas_karambol_az_arpad_hidon","timestamp":"2018. május. 03. 12:20","title":"Hármas karambol az Árpád hídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész működésképtelen. Darák Péter Kúria-elnök viszont másként látja. A szerdai ülésen előkerült például az a bizottsági jelentés, amely szerint Handó kinevezési gyakorlata nem volt törvényes.","shortLead":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész...","id":"20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9398508d-bb16-4541-b4f6-7d03e3245081","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","timestamp":"2018. május. 02. 17:43","title":"Törvénytelen volt Handó Tünde kinevezési gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rappernek sajátos véleménye van a rabszolgaságról. Sőt Donald Trumpról is.","shortLead":"A rappernek sajátos véleménye van a rabszolgaságról. Sőt Donald Trumpról is.","id":"20180502_Kanye_West_minden_jel_szerint_megorult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c477ea52-3a20-4cc3-8563-469c38949969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa99750-8b34-44cd-b063-1bbc18b06117","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Kanye_West_minden_jel_szerint_megorult","timestamp":"2018. május. 02. 07:35","title":"Kanye West minden jel szerint megőrült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d86485-ddc2-4e1a-9d9a-f03cee66837c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feketébe öltöztek, kapucnit húztak a fejükre, sállal takarták el az arcukat vagy gázmaszkot viseltek – így néztek ki azok a tüntetők, akik miatt erőszakba fulladt a május elsejei tüntetés Párizsban idén is. A rendőrség becslése szerint a rendbontók körülbelül 1200-an lehettek: szétvertek egy McDonald’s éttermet, több autót, robogót felgyújtottak. A rendőrök könnygázt és vízágyút vetettek be. Már korábban tudni lehetett, hogy az ünnepen elszabadulhat az erőszak Párizsban: a hatóságok figyelmeztetést adtak ki, hogy bankokat, ingatlanügynökségeket, autókereskedéseket vehetnek célba antikapitalista tüntetők.\r

","shortLead":"Feketébe öltöztek, kapucnit húztak a fejükre, sállal takarták el az arcukat vagy gázmaszkot viseltek – így néztek ki...","id":"20180501_gyorsettermet_vertek_szet_autokat_gyujtottak_fel_parizsi_tuntetok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48d86485-ddc2-4e1a-9d9a-f03cee66837c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b41fbb8-4113-49e7-b16b-f1f1d8420069","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_gyorsettermet_vertek_szet_autokat_gyujtottak_fel_parizsi_tuntetok","timestamp":"2018. május. 01. 18:53","title":"Gyorséttermet vertek szét, autókat gyújtottak fel párizsi tüntetők – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]