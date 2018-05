Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21c881b3-072f-47f7-b3fa-0fd610b02ca6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezek az alapvetően nagyon aranyos, de sajnos igen kártékony állatkák ilyenkor okozzák a legtöbb kárt az autóinkban.","shortLead":"Ezek az alapvetően nagyon aranyos, de sajnos igen kártékony állatkák ilyenkor okozzák a legtöbb kárt az autóinkban.","id":"20180502_autosok_figyelem_tamadnak_nyestek_biztostas_vedelem_kareset_riaszto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21c881b3-072f-47f7-b3fa-0fd610b02ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27dd03d4-4d5d-4d80-8fd2-31ed41dedaba","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_autosok_figyelem_tamadnak_nyestek_biztostas_vedelem_kareset_riaszto","timestamp":"2018. május. 02. 06:41","title":"Autósok figyelem! Támadnak a nyestek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfelsőbb bírói fórum végzésében kimondta, hogy a pécsi 040-es szavazókörben sérült a választás tisztasága. A döntésnek a választás eredménye szempontjából nincs jelentősége.","shortLead":"A legfelsőbb bírói fórum végzésében kimondta, hogy a pécsi 040-es szavazókörben sérült a választás tisztasága...","id":"20180502_Kuria_valasztasi_csalas_tortent_Pecsen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85bb1211-0a86-4417-b16d-290bef8d0767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0063397f-66b4-438a-b26f-660a14c67811","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Kuria_valasztasi_csalas_tortent_Pecsen","timestamp":"2018. május. 02. 09:52","title":"Kúria: választási csalás történt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nikol Pasinján nem kapott elég szavazatot az örmény parlament rendkívüli ülésén. Ha a második szavazáson is elbukik, a parlamentet fel kell oszlatni az alkotmány szerint.","shortLead":"Nikol Pasinján nem kapott elég szavazatot az örmény parlament rendkívüli ülésén. Ha a második szavazáson is elbukik...","id":"20180501_egyelore_nem_lesz_miniszterelnok_az_ormeny_ellenzek_vezetoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edf2373-fa79-4fd0-a0c1-dae0bac949af","keywords":null,"link":"/vilag/20180501_egyelore_nem_lesz_miniszterelnok_az_ormeny_ellenzek_vezetoje","timestamp":"2018. május. 01. 19:48","title":"Egyelőre nem lesz miniszterelnök az örmény ellenzék vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csodálatos retikülök készítője, a budapesti holokauszt-túlélő Judith Leiber 97 éves volt, akárcsak festő férje.","shortLead":"A csodálatos retikülök készítője, a budapesti holokauszt-túlélő Judith Leiber 97 éves volt, akárcsak festő férje.","id":"20180501_Par_oraval_ferje_utan_hunyt_el_Judith_Leiber_a_magyar_szarmazasu_taskadizajner","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20fded57-0251-4118-afc7-60e1a0b0de60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0cbd57-4816-4527-b8db-b1aff0aaef75","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_Par_oraval_ferje_utan_hunyt_el_Judith_Leiber_a_magyar_szarmazasu_taskadizajner","timestamp":"2018. május. 01. 10:02","title":"Férjével együtt hunyt el Judith Leiber, a magyar származású táskadizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45935d29-a5c0-4387-9ea9-841061aea539","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy arnhemi gyermekorvos rendelőjének falán lógott a festmény, ami az elmúlt évtizedekben többször gazdát cserélt. A gyermekorvos 97 éves lánya most elárverezteti a családi örökséget, és dúsgazdaggá teheti testvéri gyermekeit. ","shortLead":"Egy arnhemi gyermekorvos rendelőjének falán lógott a festmény, ami az elmúlt évtizedekben többször gazdát cserélt...","id":"20180501_elarverezik_a_kalandos_tortenetu_holland_kepet_amit_a_nacik_nyultak_le_a_haboruban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45935d29-a5c0-4387-9ea9-841061aea539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c1a5f9-9e8c-4e0b-a241-d30402c946d0","keywords":null,"link":"/kultura/20180501_elarverezik_a_kalandos_tortenetu_holland_kepet_amit_a_nacik_nyultak_le_a_haboruban","timestamp":"2018. május. 01. 15:23","title":"Elárverezik a kalandos történetű holland képet, amit a nácik nyúltak le a háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az AK26 nevű duó legújabb videójában Orbánról és Soros-plakátokról bevágott képek is láthatók, a rapperek emellett bőszen diktatúráznak is.","shortLead":"Az AK26 nevű duó legújabb videójában Orbánról és Soros-plakátokról bevágott képek is láthatók, a rapperek emellett...","id":"20180502_A_kormanyt_ekezi_vadonatuj_klipjeben_ket_magyar_rapper__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5964a1c-c0af-4f56-b834-f98a02bd3c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f9167bf-131b-4c7e-abd7-68a88f30631f","keywords":null,"link":"/elet/20180502_A_kormanyt_ekezi_vadonatuj_klipjeben_ket_magyar_rapper__video","timestamp":"2018. május. 02. 15:00","title":"A kormányt ekézi vadonatúj klipjében két magyar rapper – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423140ce-0f37-446d-b831-1c0fa896d603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hétfőn este egy BMW-s akart meglépni a rendőrök elől, kedden este pedig állítólag egy motorost üldöztek a járőrök.","shortLead":"Hétfőn este egy BMW-s akart meglépni a rendőrök elől, kedden este pedig állítólag egy motorost üldöztek a járőrök.","id":"20180502_kecskemet_autos_uldozes_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=423140ce-0f37-446d-b831-1c0fa896d603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13bdb86-69db-4239-9a77-dba3780e62f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_kecskemet_autos_uldozes_video","timestamp":"2018. május. 02. 14:16","title":"Két autós üldözés is volt a hétvégén Kecskeméten, az egyikről videó is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a355ae1-b567-45ed-b639-ddb4cf191d73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a sportos divatterepjáróval akár teljes csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett is közlekedhetünk.","shortLead":"Ezzel a sportos divatterepjáróval akár teljes csendben és lokálisan zéró károsanyag-kibocsátás mellett is...","id":"20180502_zold_rendszam_porsche_cayenne_plugin_hibrid_akkumulator_suv_divatterepjaro","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a355ae1-b567-45ed-b639-ddb4cf191d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa1310e-a64d-4220-a233-31bcceb99921","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_zold_rendszam_porsche_cayenne_plugin_hibrid_akkumulator_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. május. 02. 10:21","title":"Újabb zöld rendszámos Porsche: itt a 462 lóerős hibrid Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]