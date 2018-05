Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors azt állítja, kiderítette, mivel verte ki a biztosítékot a műsorvezető a stábtagoknál és a csatorna vezetésénél is.","shortLead":"A Bors azt állítja, kiderítette, mivel verte ki a biztosítékot a műsorvezető a stábtagoknál és a csatorna vezetésénél...","id":"20180502_Egy_pornobotrany_is_kellett_ahhoz_hogy_az_ATV_megvaljon_Hajdu_Petertol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dadb192-45f3-4802-a3de-6d8b831e5993","keywords":null,"link":"/elet/20180502_Egy_pornobotrany_is_kellett_ahhoz_hogy_az_ATV_megvaljon_Hajdu_Petertol","timestamp":"2018. május. 02. 07:46","title":"Egy pornóbotrány is kellett a Bors szerint ahhoz, hogy az ATV megváljon Hajdú Pétertől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7b766a-bfcf-4a41-82bc-c1c1942da771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábbi kávézójuk kudarca után nem vágtak bele új vállalkozásba, most a lakásaik bérbeadásából élnek. ","shortLead":"A korábbi kávézójuk kudarca után nem vágtak bele új vállalkozásba, most a lakásaik bérbeadásából élnek. ","id":"20180503_Ingatlanbevetelekbol_el_a_hajlektalanbol_lett_lottomilliomos_par","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba7b766a-bfcf-4a41-82bc-c1c1942da771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842f6d35-da53-4374-8661-b7c344cdd89c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180503_Ingatlanbevetelekbol_el_a_hajlektalanbol_lett_lottomilliomos_par","timestamp":"2018. május. 03. 07:50","title":"Ingatlanbevételekből él a hajléktalanból lett lottómilliomos pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc6483b-7287-4bbe-9f45-f3cba5495934","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem volt közműtérkép, így az építkezés közben jöttek rá, hogy sok olyan vezeték van a stadion alatt, amelyről eddig nem is tudtak.","shortLead":"Nem volt közműtérkép, így az építkezés közben jöttek rá, hogy sok olyan vezeték van a stadion alatt, amelyről eddig nem...","id":"20180502_Honapokat_csuszik_a_paksi_stadionepites_mert_vezetekeket_talaltak_a_lelato_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc6483b-7287-4bbe-9f45-f3cba5495934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea8e721-114d-48b7-a2dc-c32ebe08e4f1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180502_Honapokat_csuszik_a_paksi_stadionepites_mert_vezetekeket_talaltak_a_lelato_alatt","timestamp":"2018. május. 02. 12:29","title":"Hónapokat csúszik a paksi stadionépítés, mert vezetékeket találtak a lelátó alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e765fd-9ec3-437e-b9de-b77768ffe026","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostani hétvégén indul a TCR Európa-kupa, melyen a M1RA két versenyautóval képviselteti magát. És most végre a második pilóta kilétét is felfedték.","shortLead":"A mostani hétvégén indul a TCR Európa-kupa, melyen a M1RA két versenyautóval képviselteti magát. És most végre...","id":"20180502_portugal_bajnok_michelisz_magyar_csapat_m1ra_tcr_europa_wtcr_hyundai_i30_versenyauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38e765fd-9ec3-437e-b9de-b77768ffe026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10be790-3e0f-41b9-953a-a4ea90edb45f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_portugal_bajnok_michelisz_magyar_csapat_m1ra_tcr_europa_wtcr_hyundai_i30_versenyauto","timestamp":"2018. május. 02. 09:00","title":"22 éves portugál bajnok érkezett Michelisz saját magyar csapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"024c3a6b-a8f2-412b-be3b-b42bd38162b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Márki-Zay Péter szerint \"borsos\" reprezentációra szánt pénzt annál a vállalkozónál költötte el a városháza, aki a hírportálokon sokat pörgött vadászkastélyt üzemelteti. A szerződésben szereplő 30 millió forint helyett közel 50 milliót költöttek el. A helyi Fidesz-frakció elnöke szerint ebből vettek pogácsát a helyi civilek is.","shortLead":"A Márki-Zay Péter szerint \"borsos\" reprezentációra szánt pénzt annál a vállalkozónál költötte el a városháza, aki...","id":"20180502_A_batidai_vadaszkastely_egyik_tulajanak_tanyerjabol_ettek_a_vasarhelyi_varoshazan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=024c3a6b-a8f2-412b-be3b-b42bd38162b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2544dbf-a0d7-461f-aa52-559c30f39070","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_A_batidai_vadaszkastely_egyik_tulajanak_tanyerjabol_ettek_a_vasarhelyi_varoshazan","timestamp":"2018. május. 03. 09:48","title":"A batidai vadászkastély egyik tulajdonosánál verte el a tízmilliókat ételre, italra a vásárhelyi Városháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha csak ideiglenesen is, de egy magyar rajongónak köszönhetően Avicii út lett a II. kerületi Alvinci útból.","shortLead":"Ha csak ideiglenesen is, de egy magyar rajongónak köszönhetően Avicii út lett a II. kerületi Alvinci útból.","id":"20180502_Avicii_nevere_kereszteltek_at_egy_utat_Budapesten__foto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6d1d71-2e29-4403-8fb1-66286b73bd60","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Avicii_nevere_kereszteltek_at_egy_utat_Budapesten__foto","timestamp":"2018. május. 02. 15:32","title":"Avicii nevére kereszteltek át egy utat Budapesten – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal – mondta Hadházy Ákos, az LMP listáról az országgyűlésbe jutott képviselője a Hír Tv Egyenesen című műsorában. \r

","shortLead":"Egy ellenzéki politikus számára ma dilemmának kell lennie, hogy egy illegitim parlamentben milyen szerepet vállal –...","id":"20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9232da37-c5a3-4458-8f06-d7c950820883","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_majus_8an_nem_ul_be_a_parlamentbe_hadhazy_akos","timestamp":"2018. május. 03. 05:48","title":"Május 8-án nem ül be a parlamentbe Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","shortLead":"A volt kormányfő levélben gratulált Ilham Alijevnek „újraválasztásához”.","id":"20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc17f34-899d-416c-a3ab-38d38d478252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ae0e81-7ab2-49ec-bff2-c2c81de2fb63","keywords":null,"link":"/itthon/20180501_Orban_utan_Medgyessy_is_az_azeri_onkenyurnak_hajbokol","timestamp":"2018. május. 01. 14:30","title":"Orbán után Medgyessy is az azeri önkényúrnak hajbókol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]