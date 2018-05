Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a6cacb4-6a45-4467-8108-3d0a5e38b940","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kisebb, szegényebb településeken tarolt a Fidesz, a többi között ennek okairól kérdeztük a HVG-ben Kovách Imre szociológust.","shortLead":"A kisebb, szegényebb településeken tarolt a Fidesz, a többi között ennek okairól kérdeztük a HVG-ben Kovách Imre...","id":"20180503_Kovach_Az_Orbankormany_tobb_intezkedese_novelte_a_fuggest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a6cacb4-6a45-4467-8108-3d0a5e38b940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6c4c9d-b9ca-46ae-b71f-2c0afc1af5de","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Kovach_Az_Orbankormany_tobb_intezkedese_novelte_a_fuggest","timestamp":"2018. május. 03. 12:02","title":"Kovách: \"Az Orbán-kormány több intézkedése növelte a függést\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676c1636-fe10-4df9-a5a9-dfac91265062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak néhány nap van hátra az új csodajárgány hivatalos beiktatásáig, Putyin hamarosan végre lecserélheti régi autóját.","shortLead":"Már csak néhány nap van hátra az új csodajárgány hivatalos beiktatásáig, Putyin hamarosan végre lecserélheti régi...","id":"20180503_video_vlagyimir_putyin_titokzatos_uj_elnoki_limuzin_luxusauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676c1636-fe10-4df9-a5a9-dfac91265062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78b8297-1292-4624-b624-7849f5cb5fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_video_vlagyimir_putyin_titokzatos_uj_elnoki_limuzin_luxusauto","timestamp":"2018. május. 03. 10:21","title":"Videó: lencsevégre kapták Putyin titokzatos új elnöki limuzinját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egykori felcsúti polgármester által bekebelezett Mediaworks a bíróság szerint a Munka Törvénykönyvét megsértve bocsátott el két szerkesztőt a Fejér Megyei Hírlaptól.","shortLead":"Az egykori felcsúti polgármester által bekebelezett Mediaworks a bíróság szerint a Munka Törvénykönyvét megsértve...","id":"20180504_Elvesztette_Meszaros_lapkiadoja_a_pert_ami_a_hamisitott_Orbaninterju_ugyeben_indult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82da39b0-2b84-42ba-b576-d1be966c8392","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Elvesztette_Meszaros_lapkiadoja_a_pert_ami_a_hamisitott_Orbaninterju_ugyeben_indult","timestamp":"2018. május. 04. 05:15","title":"Elvesztette Mészáros lapkiadója a pert, ami a hamisított Orbán-interjú ügyében indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7709728-37cf-4209-af10-2da8afe6bf4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy platón elfér egy másik platós és azon még egy négykerekű. Mutatjuk.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy platón elfér egy másik platós és azon még egy négykerekű. Mutatjuk.","id":"20180504_a_nap_fotoja_kicsi_a_rakas_budapest_becsi_ut_autoszallitas_automentes_ford_mondeo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7709728-37cf-4209-af10-2da8afe6bf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb9a0cc-8a49-44cb-8e55-2603e72ed235","keywords":null,"link":"/cegauto/20180504_a_nap_fotoja_kicsi_a_rakas_budapest_becsi_ut_autoszallitas_automentes_ford_mondeo","timestamp":"2018. május. 04. 06:41","title":"A nap fotója: kicsi a rakás, avagy egyedi módon szállítottak autókat a Bécsi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tűzoltók egy tűzesethez vonultak szirénázva, amikor oldalára borult a több tíztonnás jármű. ","shortLead":"A tűzoltók egy tűzesethez vonultak szirénázva, amikor oldalára borult a több tíztonnás jármű. ","id":"20180503_Raborult_egy_tuzoltoauto_egy_kisbuszra_Budapesten_egy_ember_meghalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74e66df9-787a-4c86-9fcd-2b40d7fcf43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3623d8b4-ffd7-47d7-8ff0-4ee361d13adc","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180503_Raborult_egy_tuzoltoauto_egy_kisbuszra_Budapesten_egy_ember_meghalt","timestamp":"2018. május. 03. 17:12","title":"Ráborult egy tűzoltóautó egy kisbuszra Budapesten, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.","shortLead":"Április óta a svájci Lidl-áruházakban kétféle kiszerelésben is kannabiszterméket árulnak a dohány mellett.","id":"20180504_Jobb_helyeken_mar_marihuanat_is_arul_a_Lidl","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23897d0e-c945-4a40-b79a-45bbc7d56af6","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Jobb_helyeken_mar_marihuanat_is_arul_a_Lidl","timestamp":"2018. május. 04. 12:40","title":"Jobb helyeken már marihuánát is árul a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kátyúzás, kukák kihelyezése, önkormányzati irodák illegális akadálymentesítése - a Kétfarkú gerillapárt most azzal pukkasztja a történelmi pártokat és a magyar közéletet, hogy értelmesen költötte el a kampánypénzét.\r

\r

","shortLead":"Kátyúzás, kukák kihelyezése, önkormányzati irodák illegális akadálymentesítése - a Kétfarkú gerillapárt most azzal...","id":"20180504_Egy_rakas_ertelmes_dologra_koltotte_el_a_kampanytamogatast_a_Ketfarku","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=150ce3a4-18fa-448c-a133-ae4869b76ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4c72fef-be6d-4187-890d-476b15d92640","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Egy_rakas_ertelmes_dologra_koltotte_el_a_kampanytamogatast_a_Ketfarku","timestamp":"2018. május. 04. 16:03","title":"Egy rakás értelmes dologra költötte el a kampánytámogatást a Kétfarkú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80f2401-2ab8-4a56-8a5a-e04c3333b3a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai autógyártó ötletét nem merték április elején közzétenni, mert senki nem hitte volna el. Mondjuk így se nagyon.","shortLead":"Az amerikai autógyártó ötletét nem merték április elején közzétenni, mert senki nem hitte volna el. Mondjuk így se...","id":"20180502_ford_motorbicikli_autoban_talalmany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d80f2401-2ab8-4a56-8a5a-e04c3333b3a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b26797-bc2e-4569-93a6-bc9d6d75214f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_motorbicikli_autoban_talalmany","timestamp":"2018. május. 03. 09:22","title":"Elég fura szerzet, de a Ford feltalálta az autó-motorkerékpárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]