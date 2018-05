Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nikol Pasinjan örmény ellenzéki vezető felfüggesztette a szerdán hirdetett országos tiltakozó akciót, miután a parlamentben többségben lévő Örmény Köztársasági Párt vezetői jelezték, készek támogatni azt, hogy a tüntetések fő szervezőjét bízzák meg a kormányfői tisztség ideiglenes betöltésével. ","shortLead":"Nikol Pasinjan örmény ellenzéki vezető felfüggesztette a szerdán hirdetett országos tiltakozó akciót, miután...","id":"20180502_Pasinjan_ujra_gyozott_Ormenyorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cbced07-0dd2-436f-9518-a5a2f48d03c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e68db0e-b6cb-4ba2-b273-9af79f49a11f","keywords":null,"link":"/vilag/20180502_Pasinjan_ujra_gyozott_Ormenyorszagban","timestamp":"2018. május. 02. 20:13","title":"Pasinjan újra győzött Örményországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","shortLead":"Ebben a ciklusban is kijut egy hangzatos pozíció az egykori miniszternek.","id":"20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=369f7392-9a60-47fe-ac9f-cea608c1ad0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7613b14d-6628-4430-9169-6a8e01dafcf0","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Kosa_nem_tunik_el_o_lesz_a_honvedelmi_es_rendeszeti_bizottsag_elnoke","timestamp":"2018. május. 04. 08:59","title":"Kósa nem tűnik el, ő lesz a honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A budapesti kamara köteles a NAV-ot hívni behajtónak, ha a vállalkozók nem fizetnék be a kamarai hozzájárulást – nyilatkozta az MKIK főtitkára.","shortLead":"A budapesti kamara köteles a NAV-ot hívni behajtónak, ha a vállalkozók nem fizetnék be a kamarai hozzájárulást –...","id":"20180502_Korai_volt_az_orom_hogy_nem_hajtjak_be_a_kamarai_hozzajarulast_az_elmaradokon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a1ae985-6637-48e6-b907-6b9d5d955ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314cf42c-14b5-4009-8b94-d7a0b5c85348","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180502_Korai_volt_az_orom_hogy_nem_hajtjak_be_a_kamarai_hozzajarulast_az_elmaradokon","timestamp":"2018. május. 02. 14:55","title":"Korai volt az öröm, hogy nem hajtják be a kamarai hozzájárulást az elmaradókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európát átszelő utazások legfeljebb harminc naposak lehetnek, egyéni utazásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra lehet pályázni.","shortLead":"Az Európát átszelő utazások legfeljebb harminc naposak lehetnek, egyéni utazásra és legfeljebb ötfős csoportos utazásra...","id":"20180503_navracsics_majus_vegetol_palyazhatnak_a_fiatalok_az_ingyenes_unios_vonatberletre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9779921e-c876-4153-8998-f102177fc9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdacdccb-1258-4d96-81eb-c80210b72104","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180503_navracsics_majus_vegetol_palyazhatnak_a_fiatalok_az_ingyenes_unios_vonatberletre","timestamp":"2018. május. 03. 17:58","title":"Navracsics: Május végétől pályázhatnak a fiatalok az ingyenes uniós vonatbérletre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","shortLead":"Több postai szolgáltatás díja is változik május közepétől. ","id":"20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8a52626-7d14-425d-9762-fc23762e1a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0131f6e3-2dd5-4541-b767-eba5a5d23da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180502_Arvaltozas_jon_a_postanal_tobbet_kell_majd_fizetni_bizonyos_levelek_feladasakor","timestamp":"2018. május. 02. 16:32","title":"Árváltozás jön a postánál, többet kell majd fizetni bizonyos levelek feladásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6ade0e-72b1-45e8-ba3c-ada378cae136","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez az új frakció \"első felelős döntése\".","shortLead":"Ez az új frakció \"első felelős döntése\".","id":"20180502_kordont_bont_a_jobbik_majus_8an","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa6ade0e-72b1-45e8-ba3c-ada378cae136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"075708e5-bdfd-4579-b095-53bdaa40b745","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_kordont_bont_a_jobbik_majus_8an","timestamp":"2018. május. 02. 19:02","title":"Kordont bont a Jobbik május 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetiségi írásbelikkel már pénteken elstartol az idei érettségi szezon. Az első nagy vizsgatárgy, a magyar hétfőn következik. ","shortLead":"A nemzetiségi írásbelikkel már pénteken elstartol az idei érettségi szezon. Az első nagy vizsgatárgy, a magyar hétfőn...","id":"20180504_Ma_elballagnak_hetfon_pedig_mar_erettsegiznek_a_diakok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4e42b0-085a-4fe4-b2d6-ec6925cc96d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b69b3e0-6060-4339-94a6-0d99229b7a2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Ma_elballagnak_hetfon_pedig_mar_erettsegiznek_a_diakok","timestamp":"2018. május. 04. 05:42","title":"Ma startol az idei érettségi szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyre szűkül azoknak a jogorvoslati lehetőségeknek a köre, amelyekkel azok élhetnének, akik szembetalálják magukat a hatalom politikai irányvonalával. Az Orbán-kormány ezzel is hasonul az illiberális demokráciákhoz – írja legújabb számában a HVG.","shortLead":"Egyre szűkül azoknak a jogorvoslati lehetőségeknek a köre, amelyekkel azok élhetnének, akik szembetalálják magukat...","id":"20180502_Orban_es_az_illiberalis_demokracia__folyik_a_nagyuzemi_ellenseggyartas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa72ca7-4561-48ad-80d3-9d3af420af2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f253e0-422a-44cc-995e-f68814857a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Orban_es_az_illiberalis_demokracia__folyik_a_nagyuzemi_ellenseggyartas","timestamp":"2018. május. 02. 11:54","title":"Orbán és az illiberális demokrácia – folyik a nagyüzemi ellenséggyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]