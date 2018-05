Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"024c3a6b-a8f2-412b-be3b-b42bd38162b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Márki-Zay Péter szerint \"borsos\" reprezentációra szánt pénzt annál a vállalkozónál költötte el a városháza, aki a hírportálokon sokat pörgött vadászkastélyt üzemelteti. A szerződésben szereplő 30 millió forint helyett közel 50 milliót költöttek el. A helyi Fidesz-frakció elnöke szerint ebből vettek pogácsát a helyi civilek is.","shortLead":"A Márki-Zay Péter szerint \"borsos\" reprezentációra szánt pénzt annál a vállalkozónál költötte el a városháza, aki...","id":"20180502_A_batidai_vadaszkastely_egyik_tulajanak_tanyerjabol_ettek_a_vasarhelyi_varoshazan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024c3a6b-a8f2-412b-be3b-b42bd38162b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2544dbf-a0d7-461f-aa52-559c30f39070","keywords":null,"link":"/kkv/20180502_A_batidai_vadaszkastely_egyik_tulajanak_tanyerjabol_ettek_a_vasarhelyi_varoshazan","timestamp":"2018. május. 03. 09:48","title":"A batidai vadászkastély egyik tulajdonosánál verte el a tízmilliókat ételre, italra a vásárhelyi Városháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész működésképtelen. Darák Péter Kúria-elnök viszont másként látja. A szerdai ülésen előkerült például az a bizottsági jelentés, amely szerint Handó kinevezési gyakorlata nem volt törvényes.","shortLead":"Folytatódtak a lemondások az OBT-ben, a tanács üléséről készült összefoglaló szerint Handó Tünde szerint az egész...","id":"20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=faf3041e-b1b1-45b9-af95-b532c364913d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9398508d-bb16-4541-b4f6-7d03e3245081","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Hando_Tunde_Az_Orszagos_Biroi_Tanacs_mukodeskeptelen","timestamp":"2018. május. 02. 17:43","title":"Törvénytelen volt Handó Tünde kinevezési gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0cf3a8-145e-4e47-bd2a-dbe5f1099435","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Előmerészkedtek a schönbrunni állatkert leopárdkölykei Bécsben. A szülők, Ida és Piotr utódai március 27-én születtek, de a nemüket még nem tudták megállapítani. Akinek szerencséje van, üvegen keresztül már láthatja a két kölyköt, akiket anyjuk egyelőre féltve óv, de ha kell, már helyre is teszi őket, ha rakoncátlankodnak. ","shortLead":"Előmerészkedtek a schönbrunni állatkert leopárdkölykei Bécsben. A szülők, Ida és Piotr utódai március 27-én születtek...","id":"20180502_elobujtak_a_becsi_allatkert_leopardkolykei_es_megolvasztottak_az_internetet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e0cf3a8-145e-4e47-bd2a-dbe5f1099435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115045f8-0bca-4f49-97f8-43cbcf15ea97","keywords":null,"link":"/elet/20180502_elobujtak_a_becsi_allatkert_leopardkolykei_es_megolvasztottak_az_internetet","timestamp":"2018. május. 02. 14:22","title":"Előbújtak a bécsi állatkert leopárdkölykei és megolvasztották az internetet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Viber sem akarja kiadni a kódkulcsokat, illetve a társaság úgy érvel, hogy ez nem is lenne műszaki szempontból megoldható, mióta áttértek a végpontok közötti titkosításra.","shortLead":"A Viber sem akarja kiadni a kódkulcsokat, illetve a társaság úgy érvel, hogy ez nem is lenne műszaki szempontból...","id":"20180503_a_viber_lesz_az_orosz_hatosagok_kovetkezo_celpontja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0539696-dc32-47e5-b76d-cabf2d8483ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_a_viber_lesz_az_orosz_hatosagok_kovetkezo_celpontja","timestamp":"2018. május. 03. 19:09","title":"A Viber lesz az orosz hatóságok következő célpontja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0187ee-0979-4e7b-9d75-2bc8f7309926","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Javaslom, hogy kezdjük el a boldogságórák anyagát beépíteni a matematika-, fizika-, történelem- stb., órákba.\r

\r

","shortLead":"Javaslom, hogy kezdjük el a boldogságórák anyagát beépíteni a matematika-, fizika-, történelem- stb., órákba.\r

\r

","id":"20180503_Gyarmathy_Eva_Potszerek__meg_egyszer_a_Boldogsagorakrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff0187ee-0979-4e7b-9d75-2bc8f7309926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc88da6-3b6e-4ae6-b403-4b9d55a908ad","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Gyarmathy_Eva_Potszerek__meg_egyszer_a_Boldogsagorakrol","timestamp":"2018. május. 03. 10:29","title":"Gyarmathy Éva: Pótszerek – még egyszer a Boldogságórákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon a 23-as és a 28-as, valamint a 38-as és 42-es kilométer között dolgoznak a munkások.","id":"20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f9f5384-0cd7-4d73-a953-f3e1ab88b719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98261859-2cf6-4389-934a-9ff465aba758","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ket_szakaszon_felujitjak_az_m1es_autopalyat_torlodasra_szamithatnak_az_autosok","timestamp":"2018. május. 02. 11:41","title":"Két szakaszon felújítják az M1-es autópályát, torlódásra számíthatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar elrettentő gyakorlat adta a sorvezetőt az új uniós költségvetési ciklus kereteinek kialakításához, mondja Jávor Benedek EP-képviselő, aki szerint még Polt Péterre is gondoltak a jogalkotók. Update: a Legfőbb Ügyészség egy köszönőlevéllel megpróbálta tisztázni a helyzetet, de nem sikerült egyértelműre.\r

\r

","shortLead":"A magyar elrettentő gyakorlat adta a sorvezetőt az új uniós költségvetési ciklus kereteinek kialakításához, mondja...","id":"20180502_Javor_Polt_Peterre_is_gondoltak_az_uj_EUs_koltsegvetesi_javaslatban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a653c4d-6fc5-405b-a02a-f2a1ebc409d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Javor_Polt_Peterre_is_gondoltak_az_uj_EUs_koltsegvetesi_javaslatban","timestamp":"2018. május. 02. 15:21","title":"Jávor: Polt Péterre is gondoltak az új EU-s költségvetési javaslatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83e94f9-bebf-4096-b9dd-0f7562b1dc48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságnak a pomázi Vár Tábor ad otthont július 5-8. között.\r

\r

","shortLead":"Az I. Nyílt Lovasíjász Világbajnokságnak a pomázi Vár Tábor ad otthont július 5-8. között.\r

\r

","id":"20180504_Magyarorszagon_lesz_a_vilag_eddigi_legnagyobb_lovasijasz_bajnoksaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d83e94f9-bebf-4096-b9dd-0f7562b1dc48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d285fd4-22a8-4a33-8116-2817b43e0d97","keywords":null,"link":"/elet/20180504_Magyarorszagon_lesz_a_vilag_eddigi_legnagyobb_lovasijasz_bajnoksaga","timestamp":"2018. május. 04. 10:33","title":"Magyarországon lesz a világ eddigi legnagyobb lovasíjász-bajnoksága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]