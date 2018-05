Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","shortLead":"Waters öt évvel ezelőtti koncertjéhez hasonlóan most is elmondta, hogy szerinte lehet-e bízni a kormányban. ","id":"20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a786f58f-784a-4259-a69c-d151304565df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525b2351-c021-49f9-b9d1-c7148da6a3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180502_Video_Ez_Roger_Waters_velemenye_a_magyar_politikarol","timestamp":"2018. május. 02. 23:31","title":"Roger Waters magyarul üzent: k*rvára ne bízzunk a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főleg a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt.","shortLead":"Tavaly megnégyszereződött a kanyarós megbetegedések száma, főleg a fejlett országokban növekvő oltásellenesség miatt.","id":"20180503_Magukkal_szurnak_ki_az_oltasellenesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee7c652-cf51-4af8-a018-182b22046eaf","keywords":null,"link":"/elet/20180503_Magukkal_szurnak_ki_az_oltasellenesek","timestamp":"2018. május. 03. 13:34","title":"Magukkal szúrnak ki az oltásellenesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy OLAF-os köszönőlevéllel reagál a Jávor Benedek-féle vádakra a Legfőbb Ügyészség, ám a hivatal által írt köszönőlevélből is kiolvashatóak kritikák. ","shortLead":"Egy OLAF-os köszönőlevéllel reagál a Jávor Benedek-féle vádakra a Legfőbb Ügyészség, ám a hivatal által írt...","id":"20180504_Ellentmondasos_OLAFlevellel_vedene_meg_magat_az_ugyeszseg_a_kritikak_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d7b242-d3cb-4d33-a22c-cf63a6475332","keywords":null,"link":"/itthon/20180504_Ellentmondasos_OLAFlevellel_vedene_meg_magat_az_ugyeszseg_a_kritikak_ellen","timestamp":"2018. május. 04. 11:39","title":"Ellentmondásos OLAF-levéllel védené meg magát az ügyészség a kritikák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e019bb0-aa84-44e0-a3bc-d5ef9c98f8ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan komoly hibát talált rendszerében a Twitter, hogy minden felhasználónak kiküldik az értesítést: jobb, ha jeleszót változtatnak.","shortLead":"Olyan komoly hibát talált rendszerében a Twitter, hogy minden felhasználónak kiküldik az értesítést: jobb, ha jeleszót...","id":"20180503_twitter_jelszo_titkositatlan_rendszerhiba_naplofajl_jelszovaltas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e019bb0-aa84-44e0-a3bc-d5ef9c98f8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fbf6fb-6b64-4b36-8b87-47881aa5a748","keywords":null,"link":"/tudomany/20180503_twitter_jelszo_titkositatlan_rendszerhiba_naplofajl_jelszovaltas","timestamp":"2018. május. 03. 23:05","title":"A Twitter üzeni: azonnal változtassa meg a jelszavát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","shortLead":"Ennek az új fejlesztésnek a révén teljesen új távlatok nyílhatnak meg a látássérültek számára.","id":"20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cf55bc8-d43d-41a5-b367-7a7cafcbc027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5102c1f1-6c18-40a4-b810-0a824b75c82b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_ford_feel_the_view_auto_ablak_tajkep_kamera_ablakuveg_vak_gyengenlato_koncepcio_okosablak","timestamp":"2018. május. 02. 13:22","title":"A Fordnak köszönhetően már a vakok is átélhetik az ablakon kitekintés élményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350e58b4-6a2f-4b07-8322-504c87dc0987","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szegény járőr, mit követhetett el?","shortLead":"Szegény járőr, mit követhetett el?","id":"20180503_autos_video_kina_rendor_motorhazteto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=350e58b4-6a2f-4b07-8322-504c87dc0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd6cbb4-aaab-450f-87a1-36fa210833f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180503_autos_video_kina_rendor_motorhazteto","timestamp":"2018. május. 03. 11:56","title":"Videó: jobbról elhúz egy autó, kapaszkodó rendőrrel a motorháztetején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Roman Polanski ügyvédje szerint nem volt fair az amerikai filmakadémiától, hogy a rendezőt a meghallgatása nélkül zárta ki a testületből decemberben elfogadott új viselkedési szabályzatára hivatkozva.","shortLead":"Roman Polanski ügyvédje szerint nem volt fair az amerikai filmakadémiától, hogy a rendezőt a meghallgatása nélkül zárta...","id":"20180504_Polanski_amerikai_filmakademia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad7421-5970-4df9-81a7-04c03cc94cc5","keywords":null,"link":"/kultura/20180504_Polanski_amerikai_filmakademia","timestamp":"2018. május. 04. 10:38","title":"Polanski ügyvédje: Nem volt fair az amerikai filmakadémia eljárása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek egyet, de támogatják egymást. ","shortLead":"A Momentumot vezető Fekete-Győr András és apja közös interjújából kiderül, apa és fia közel sem mindenben értenek...","id":"20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a556fd-711f-4415-8c34-e2ca84e76aef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba34302-dff4-43c3-a7d1-e0ba29719b57","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_Idosebb_FeketeGyor_az_ifjabbrol_Amit_kituzott_azert_neki_kell_megvivnia_a_kuzdelmet","timestamp":"2018. május. 03. 10:13","title":"Idősebb Fekete-Győr az ifjabbról: \"Amit kitűzött, azért neki kell megvívnia a küzdelmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]