Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott a legnagyobb közösségi oldalt. A WhatsApp társalapítójáról van szó, aki állítólag megelégelte az adatgyűjtési gyakorlatot.","shortLead":"Ezúttal nem egy neves felhasználó, hanem a Facebook egyik (persze ugyancsak ismert) alkalmazottja hagyja ott...","id":"20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46c5a69c-00f9-4b6f-b4f8-d302f6bfc161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c0d2986-e1cb-49b3-b854-c4aa591df9bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180502_jan_koum_a_whatsapp_tarsalapitoja_tavozik_a_facebooktol","timestamp":"2018. május. 02. 19:00","title":"Neki is elege lett: a WhatsApp társalapítója is otthagyja a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420a50a8-e28e-40ab-be55-6dd39cafe32c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért éljük ösztönösen napjaink nagy részét, és hogyan zökkenthetnénk ki magunkat? Egy új kötet szerzője félszáznál is több egyszerű módszert javasol, hogy életünket az ösztönök helyett mi magunk irányítsuk.","shortLead":"Miért éljük ösztönösen napjaink nagy részét, és hogyan zökkenthetnénk ki magunkat? Egy új kötet szerzője félszáznál is...","id":"20180503_Most_elj__mondjak_de_hogyan_lepjunk_ki_a_robotpilota_uzemmodbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=420a50a8-e28e-40ab-be55-6dd39cafe32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d108946-b525-4ee8-8e89-e4ac94d8de96","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180503_Most_elj__mondjak_de_hogyan_lepjunk_ki_a_robotpilota_uzemmodbol","timestamp":"2018. május. 03. 12:15","title":"Most élj! – mondják, de hogyan lépjünk ki a robotpilóta üzemmódból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája elődöntőjében, így 7-6-os összesítéssel jutott a fináléba. Az angoloknak ez volt az első vereségük a jelenlegi BL-szezonban.","shortLead":"Az FC Liverpool a hazai 5-2-es sikerét követően szerdán idegenben 4-2-re kikapott az AS Romától a Bajnokok Ligája...","id":"20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b90b916e-4b0c-4b20-8e65-03d7725a87d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c680ec4a-3136-4df5-b38f-33f4497720ea","keywords":null,"link":"/sport/20180502_hiaba_a_roma_hajra_dontos_a_liverpool","timestamp":"2018. május. 02. 22:56","title":"Hiába a Roma-hajrá, döntős a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654ba45c-e27f-4bac-80b7-10668b32789b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármesternek szabad volt kiállnia egy fideszes képviselőjelölt mellett, ezért alkotmánysértő az őt elmarasztaló kúriai ítélet – mondta ki az Alkotmánybíróság.","shortLead":"A székesfehérvári polgármesternek szabad volt kiállnia egy fideszes képviselőjelölt mellett, ezért alkotmánysértő az őt...","id":"20180503_alkotmanybirosag_egy_polgarmester_kampanyolhat_kepviselojelolt_mellett","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654ba45c-e27f-4bac-80b7-10668b32789b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba696b7b-c1d4-47f7-ad02-9038eaad915c","keywords":null,"link":"/itthon/20180503_alkotmanybirosag_egy_polgarmester_kampanyolhat_kepviselojelolt_mellett","timestamp":"2018. május. 03. 10:35","title":"Ab: Egy polgármester kampányolhat képviselőjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Konstruktívnak, jó hangulatúnak értékelték szerdán az ellenzéki pártok képviselői azt a megbeszélést, amelyen az időközi választásokon történő indulásuk összehangolásáról egyeztettek. A budapesti tanácskozás után az is kiderült, a józsefvárosi időközi polgármester-választásra lehet olyan ellenzéki jelölt, aki mögé mindenki be tud állni.","shortLead":"Konstruktívnak, jó hangulatúnak értékelték szerdán az ellenzéki pártok képviselői azt a megbeszélést, amelyen...","id":"20180502_Kunhalmi_az_ellenzeki_targyalasok_utan_Tok_jo_fej_volt_mindenki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ef7ea8-07b1-4156-ad13-b08d7ef14f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b72e6d17-fa89-408c-9b1c-e796ef7e71dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180502_Kunhalmi_az_ellenzeki_targyalasok_utan_Tok_jo_fej_volt_mindenki","timestamp":"2018. május. 02. 14:42","title":"Kunhalmi az ellenzéki tárgyalások után: Tök jó fej volt mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddbaefd-1ef8-459e-af7d-bf2412cc92e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bányai Sándorék lakása szombaton égett le Győrben.","shortLead":"Bányai Sándorék lakása szombaton égett le Győrben.","id":"20180502_negyszer_ment_vissza_az_ego_lakasba_volt_felesegeert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cddbaefd-1ef8-459e-af7d-bf2412cc92e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95853997-a382-4969-a0d5-d2bd54d4d955","keywords":null,"link":"/elet/20180502_negyszer_ment_vissza_az_ego_lakasba_volt_felesegeert","timestamp":"2018. május. 02. 21:42","title":"Négyszer ment vissza az égő lakásba volt feleségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Balatont Dunaújvárossal összekötő szakasz előkészítése zajlik.","shortLead":"A Balatont Dunaújvárossal összekötő szakasz előkészítése zajlik.","id":"20180502_m8as_autopalya_kozbeszerzes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99162ca-f9a4-4e76-8ff6-b47d2ed75046","keywords":null,"link":"/cegauto/20180502_m8as_autopalya_kozbeszerzes","timestamp":"2018. május. 02. 15:55","title":"Épülhet az M8-as: a középső szakaszra keresik a tervezőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d84508d-4141-45a4-a6d1-2f8a4ba1117d","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Nagyon feszes a menetrendje, mondhatni katonás: a beszélgetésünkre két ülés között kerül sor, és az utolsó előtti válasz közben már meg is szólal a kaputelefon. A rendelkezésre álló egy órában viszont a pszichológus minden figyelme a miénk – még a gyors tízórai java is a tányéron marad, amit válaszadás közben akart elfogyasztani. Ha egy interjút ilyen komolyan vesz, aligha túloz, amikor a sikere titkát az érdeklődő természetében keresi.



","shortLead":"Nagyon feszes a menetrendje, mondhatni katonás: a beszélgetésünkre két ülés között kerül sor, és az utolsó előtti...","id":"hvgextrano_20180503_Annyi_a_feszultseg_hogy_sokan_kiehezve_varjak_mire_lehet_raugrani__Interju_dr_Almasi_Kittivel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d84508d-4141-45a4-a6d1-2f8a4ba1117d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89467439-cf97-4e2d-a698-47ae2d67f422","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180503_Annyi_a_feszultseg_hogy_sokan_kiehezve_varjak_mire_lehet_raugrani__Interju_dr_Almasi_Kittivel","timestamp":"2018. május. 03. 12:04","title":"„Annyi a feszültség, hogy sokan kiéhezve várják, mire lehet ráugrani” – Interjú dr. Almási Kittivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"}]